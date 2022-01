Hirschberg-Leutershausen. (ans) Die Volksbank Kurpfalz will aus ihrer bisherigen Leutershausener Filiale in der Raiffeisenstraße ein "Dienstleistungszentrum für Gesundheit" machen. Vergangenes Jahr hatte sie angekündigt, bis Ende 2021 einen entsprechenden Bauantrag stellen zu wollen. Doch bislang befand sich kein Antrag auf der Tagesordnung der öffentlichen Sitzungen des Ausschusses für Technik und Umwelt. Daher wollte die RNZ vom Sprecher des Vorstands der neuen Volksbank Kurpfalz, Carsten Müller, wissen, wie der Stand der Dinge ist.

"Leider gibt es über das geplante Dienstleistungszentrum noch nichts Neues zu berichten", teilte der Sprecher mit. Die Planung hätten sich etwas verzögert. "Wir hoffen, den Bauantrag bis Mitte des Jahres stellen zu können." Auf Nachfrage der RNZ, was denn die Planungen verzögert hätte, antwortete Müller: "Die Abstimmungen mit der Gemeinde, mit unserem Architekten sowie den potenziellen Mietern dauern länger als ursprünglich geplant." Gleichzeitig haben sie aktuell mehrere Bauprojekte in der "heißen Phase", sodass auch intern die Freiräume begrenzt seien. Beim geplanten Dienstleistungszentrum wird die Volksbank als Investor agieren. "Wir sind ja schon heute Eigentümer des Gebäudes und möchten daran auch nichts ändern", erläuterte der Vorstandssprecher.

Wie bereits berichtet, werden die Volksbank-Filialen in Lützelsachsen und in der Leutershausener Raiffeisenstraße reine SB-Standorte (also nur mit Automaten), die Zweigstelle in Großsachsen wird zum Beratungszentrum für die Bergstraße ausgebaut. In Leutershausen hat die Volksbank Kurpfalz aktuell zwei Filialen, die nicht weit voneinander entfernt liegen. Diese will die Bank mittelfristig zusammenlegen. Sie hat entschieden, dass die Filiale in der Bahnhofstraße der künftige Standort für den Ortsteil sein wird. Die Filiale in der Raiffeisenstraße wiederum soll in besagtes Dienstleistungszentrum umgebaut werden. Gespräche mit Interessenten und Vertretern der Gemeinde haben bereits im vergangenen Jahr stattgefunden. Ursprünglich war geplant, dass bereits im zweiten oder dritten Quartal 2022 mit den Umbauarbeiten begonnen wird. Nun muss erst mal der Bauantrag gestellt werden.

Die Umbauarbeiten in Großsachsen sollen indes bereits Anfang dieses Jahres beginnen und spätestens Mitte des zweiten Halbjahrs abgeschlossen sein.