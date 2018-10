Von Stefan Zeeh

Hirschberg-Leutershausen. Nicht nur in München gibt es im Herbst ein Oktoberfest. Viele Vereine läuten die herbstliche Jahreszeit mit Festen ein, bei denen Weißwurst, Schweinshaxe und andere bayerische Spezialitäten serviert werden. So seit vielen Jahren auch der Odenwaldklub (OWK) Leutershausen. In einem Punkt unterscheidet sich dessen Oktoberfest allerdings von dem der meisten anderen Vereine: Vorab gibt es eine Wanderung. So auch an diesem Sonntagmorgen, an dem sich acht unermüdliche Wanderfreunde am Landwehrhagener Platz in Leutershausen trafen, um von dort aus eine Runde durch den Hirschberger Wald zu drehen.

"An unserem Pavillon gibt es anscheinend neue Schmierereien, die wollte ich mir einmal ansehen", gab Klaus Bresser, der die kleine Gruppe führte, die Richtung vor. So ging es am Leutershausener Friedhof vorbei in Richtung Erster Kehrrang, bis sich linker Hand ein kleiner Feldweg auftat, den die Wanderer nutzten, um auf direktem Weg zum Pavillon des OWK zu gelangen.

Allerdings brachte die Benutzung des Feldweges ein Problem mit sich: Hundekot, der immer wieder genau dort lag, wo man gerade den Fuß hinsetzen wollte. Mit einem lauten "Achtung" warnten aber die Vorangehenden die nachfolgenden Wanderer vor der "Gefahr".

Jedoch nicht nur unangenehme Dinge lagen auf dem Boden. Unter Walnussbäumen fanden sich noch zahlreiche Nüsse, die geradezu dazu einluden, sie zu essen. Zudem kam allmählich die Sonne zwischen dem Blätterdach hervor und erwärmte an diesem herrlichen Herbsttag die Luft.

Am Pavillon angekommen, mussten die Mitglieder des OWK feststellen, dass hier jemand mit weißer Farbe unter anderem seine ablehnende Meinung zu Nazis auf den Holzbrettern kundgetan hatte. "We are united in love" war an anderer Stelle zu lesen. Etwas ratlos standen die OWK-Mitglieder diesen Schmierereien gegenüber. "Sollen wir es abschleifen oder überstreichen?", fragte man sich, um schließlich darin übereinzukommen, erst einmal nichts zu machen.

Vom Pavillon führte der Weg die Wanderer ein Stück entlang des Blütenwegs in Richtung Hirschburg mit Blick über die Rheinebene. Allzu gut war die Aussicht an diesem Sonntagmorgen jedoch nicht. Gerade einmal bis zum Mannheimer Fernsehturm reichte der Blick, vom weiter westlich gelegenen Pfälzer Wald war nichts zu sehen, denn der lag unter einem dicken Dunstschleier.

Über den Burgenweg erreichte die Gruppe schließlich die Hirschburg. "Hier gab es einmal Steinbrüche", berichtete der ortskundige Bresser von früheren Zeiten. An einigen Stellen sind die steilen Wände der Steinbrüche noch gut zu erkennen. Einst gab es etwas unterhalb der Hirschburg auch Gärten. Von diesen ist aber heute fast nichts mehr zu sehen. "Einige Apfel- und Birnenbäume stehen da noch", wusste Bresser. Von der Hirschburg ging es nun zügig bergab. Vorbei an den ehemaligen Tennisplätzen war der südliche Ortsrand von Leutershausen bald erreicht. "Ich freue mich jetzt auf die Würschtl", war da aus der Gruppe zu hören, hatte doch die Wanderung hungrig gemacht.

Die Wanderer sollten diesbezüglich nicht enttäuscht werden, denn in der Alten Villa hatten fleißige Helfer um die Vorsitzende Gisela Beer bayerische Spezialitäten zum Oktoberfest vorbereitet.