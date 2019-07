Von Anja Stepic

Hirschberg-Leutershausen. Ein Konrektor, der singend und swingend über die Bühne steppt und dazu auch noch lässig mit drei Bällen jongliert. Ein Glitzerstaub versprühender Elf, der böse Alptraum-Monster gefrieren lässt, und eine ganze Schule voller kleiner Köche mit weißen Mützen, Schürzen und Löffeln, die emsig in bunt bemalten Kesseln rühren und in ihrer "Träumeküche" die Träume für die Menschen brauen - alles ist möglich im Land der Träume!

Dorthin schickten die 95 kleinen Darsteller der Musical-AG und des Grundschulchors der Martin-Stöhr-Schule ihre begeisterten Zuschauer am Wochenende gleich zweimal. In der Träumeküche führt "Chefköchin" Nele Strohbach ein strenges Regiment. Aber kaum schaut sie mal für einen Moment nicht hin, da übernimmt Geselle Felix (Franziska Nast) den Kochlöffel. Sein nächster Traumkunde ist Tom (Bastian Birkenstock). Schlecht in Mathe, von fiesen Mitschülern gehänselt und von Liebeskummer geplagt ist er der perfekte Kandidat für die "Alptraum-Fertigmischung". Aber Felix hat Mitleid mit Tom und nimmt ein anderes Rezept. Statt der bösen Alptraum-Monster schickt er einen zauberhaften kleinen Traumelf (Josephine Haselmann) zu Tom.

Mit Glitzerstaub ins Land der Träume

Aber das bringt im Land der Träume einiges durcheinander, denn das hupende, mit allerlei schwarzen Gestalten besetzte Traumtaxi ist bereits voll und auf dem Weg zu Tom. So wie jede Nacht - und das nun schon seit Wochen. Tom und sein brummender Teddy (Ronja Hentschel) brauchen eigentlich nur darauf zu warten, dass sich die gesichtslosen, hinter neongrün bestrahlten Tüchern windenden "Schlingpflanzen" wieder aus dem Sumpf dunkler Alpträume erheben und Tom mit in die Tiefe ziehen.

Aber "Heute Nacht gibt’s keinen Schrecken" singt der kleine Elf in Toms ganz unerwartet schönem Traum, in dem selbst Sterne und Mond und die ganze Zimmereinrichtung (allesamt dargestellt von Schülern) zu Calypso-Klängen und Reggae-Beats tanzen. Zwar gelingt es den bösen Monstern schließlich doch, den kleinen Elf wieder aus dem Traum zu werfen, aber der rettet sich unter den Kleiderschrank - fest entschlossen, Toms Alpträumen ein Ende zu machen.

Tagträume sind zwar nicht seine Stärke, trotzdem geht er am Morgen mit Tom zur Schule, um zu schauen, was er dort für ihn tun kann. Nicht lange dauert es, bis der gemeine Mathelehrer (Konrektor Daniel Renard) Tom zur Tafel zitiert und die fiese Mitschüler-Gang ihn wieder in die Mangel nimmt. Doch kaum besprüht der kleine Elf sie mit seinem Glitzerstaub, sind die Peiniger wie eingefroren. Der Mathelehrer beginnt zu tanzen und im Zahlenraum schlafzuwandeln.

Richtig romantisch wird es dann auch noch mit der Ballade "Ich träum von ihr". Rote Herzluftballons steigen auf, als sich Tom und sein heimlicher Schwarm Lisa (Isabell Mörsch) im Duett begegnen und man schon ahnt, dass das vielleicht doch nicht nur ein süßer Traum ist. Mit dem Traumelf an seiner Seite können die bösen Alptraummonster Tom nun nichts mehr anhaben. Aber vor der nächsten Nacht muss der Elf zurück in der Träumeküche sein. Und da hat Geselle Felix inzwischen mächtig Ärger …

Die Zuschauer möchten am liebsten gar nicht mehr aufwachen aus diesem reizenden Traum, den Katrin Birkenstock mit den Kindern und zahlreichen Helfern auf die Bühne gezaubert hat. Vor allem, dass diesmal mit Daniel Renard auch ein Lehrer unter den Darstellern war, hat Kindern wie Eltern sichtlich viel Spaß gemacht. Auch das kann Schule sein: ein riesiges Gemeinschaftsprojekt, in dem große und kleine Mitwirkende zusammen einen wunderbaren Klang ergeben - und das nicht nur im Traum.