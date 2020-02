Von Anja Stepic

Hirschberg-Leutershausen. "Nicht die Schönheit entscheidet, wen wir lieben, sondern die Liebe entscheidet, wen wir schön finden", sagen weise Worte. "Du bist schön", so lautete am Freitag auch das Motto des ökumenischen Valentinsgottesdienstes für Verliebte und Liebende in der evangelischen Kirche. Seit gut 15 Jahren wird dieser ganz spezielle Gottesdienst nun schon alljährlich am 14. Februar gefeiert. Und auch diesmal sind wieder viele Paare jeden Alters in den romantisch mit Rosen und Kerzen geschmückten Kirchenraum gekommen.

Pfarrer Stephan Sailer blickte tief in den Spiegel an einer der Mitmach-Stationen.

"Schönheit, was ist das?", haben sich die beiden Organisatorinnen Claudia Brandt und Pfarrerin Tanja Schmidt gefragt. Der Gegensatz zu Hässlichkeit? Als Synonyme zu Schönheit finden sich Worte wie Anmut, Attraktivität oder Ausstrahlung. Schönheit habe in unserer Gesellschaft einen hohen Stellenwert, wobei sich die Schönheitsideale je nach zeitlicher Epoche und subjektivem Geschmack immer wieder wandeln. "Die eine Schönheit gibt es nicht", sagt Schmidt. "Schönheit bedeutet für jeden von uns etwas anderes."

"Mein Verständnis von Schönheit ist Glück", sagt Claudia Brandt. Denn wenn man glücklich ist, reflektiere man das nach außen und werde allein dadurch attraktiver. "Gott liebt jeden von uns so, wie er ist mit all seiner Schönheit und auch mit dem ein oder anderen Schatten", sagt der katholische Geistliche Stephan Sailer. Jeder sei einzigartig und wertvoll, so wie er von Gott geschaffen ist.

Es soll ein sinnlicher und achtsamer Gottesdienst sein, der hier gefeiert wird. Der dazu anregen soll, wieder einmal die eigene Schönheit wahrzunehmen und die des Menschen, den man liebt. Dazu tragen nicht nur die stimmungsvollen Lieder von Martina und Peter Jochim bei, sondern auch verschiedene Mitmach-Stationen, die in der Kirche verteilt sind.

Da ist ein Spiegel mit der Aufschrift "Du bist schön", der einlädt, einfach nur hineinzuschauen. Bei Fachkosmetikerin Margarete Mack und ihrer Kollegin Virginia kann man sich im ganz klassischen Sinn verschönern lassen und sich etwas Rouge auf die Wange tupfen lassen, Lippen oder Augen etwas Farbe schenken oder sich einen Fingernagel trendig lackieren lassen.

Eine weitere Station lädt ein, sich selbst oder gegenseitig die Hände mit einem fruchtig duftenden Öl einzureiben. In einer Kerzenschale kann man ein Licht anzünden mit lieben Gedanken für jemanden oder mit einer Bitte an Gott. An der Rosenstation liegen kleine herzförmige Zettel, auf die man einen Liebesgruß schreiben und jemandem geben kann.

"Schön seht ihr aus!", stellt die Pfarrerin anschließend beim Blick in die Gesichter fest. So haben es sich auch die beiden Liebenden im "Hohen Lied der Liebe" gesagt. Beide preisen die Schönheit des anderen mit poetischen Worten. "Das ist bemerkenswert", findet Schmidt. Denn anders als in unserer Gesellschaft sei die Schönheit in diesem Bibeltext kein Attribut, das ausschließlich Frauen zugeschrieben wird.

"Das Hohe Lied weiß, dass Männerschönheit auf Frauen ebenso verführerisch wirken kann", sagt sie. Hier sei die Frau nicht nur das Objekt der Begierde des Mannes, sondern beide seien gleichermaßen Begehrende und Begehrte. Und "schön" sei dabei viel mehr als "angenehm anzusehen". Schönheit meint Ausstrahlung und Sinnlichkeit, Zartheit ebenso wie Stärke und Wehrhaftigkeit. "Das Hohe Lied schildert eine Liebe unter zwei Gleichen", sagt Schmidt. "Ich glaube daher, dass alle Menschen, ganz gleich welcher sexuellen Orientierung, ihr Begehren in dieser wunderbaren Liebeslyrik entdecken können", so die Pfarrerin weiter.

Es soll ein Abend sein, der Mut macht, sich selbst schön zu finden und die Liebe mit all ihren Facetten als Geschenk wahrzunehmen. Und so sind am Ende alle eingeladen, sich als Paar oder Einzelperson segnen zu lassen.