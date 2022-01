Hirschberg-Leutershausen. (RNZ) Der Arbeitskreis Ehemalige Synagoge Leutershausen begeht wie in den Vorjahren zusammen mit dem Förderkreis Olympia-Kino den Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar mit zwei Veranstaltungen: diesmal mit dem Film "Persischstunden” am 28. Januar (bereits angekündigt) und einem Online-Vortrag über Dietrich Bonhoeffer und Zivilcourage am Sonntag, 30. Januar. Den Vortrag mit dem Titel "Zivilcourage und politischer Widerstand am Beispiel der Familie Bonhoeffer" hält Dr. Judith Braun um 18 Uhr.Dazu lädt der Arbeitskreis Ehemalige Synagoge Leutershausen herzlich ein.

Die außergewöhnliche Familie Bonhoeffer zeigt in der Zeit des Nationalsozialismus, wie facettenreich zivilcouragiertes Handeln bis hin zum aktiven politischen Widerstand aussehen kann. Das wohl bekannteste Mitglied der Familie Bonhoeffer ist der evangelische Pfarrer Dietrich Bonhoeffer (1906-1945). Er verlor sein Leben infolge seiner Mitwirkung an Attentatsversuchen auf Adolf Hitler.

Dietrich Bonhoeffer 1944 im Gefängnishof in Berlin-Tegel. Foto: https://www.dietrich-bonhoeffer.net/downloads/

Im selben Monat wie Dietrich Bonhoeffer wurden noch drei weitere Beteiligte aus der Familie Bonhoeffer hingerichtet: Klaus Bonhoeffer, Hans von Dohnanyi und Rüdiger Schleicher. Einem Teil der Verschwörer versuchte Dietrich Bonhoeffer 1942, Rechenschaft über ihr Handeln zu geben. In seinen Überlegungen befasste er sich auch mit dem Verhältnis von Zivilcourage und christlichem Glauben. Aus heutiger Sicht ergänzt der Vortrag grundsätzliche psychologische Erkenntnisse zur Förderung von Zivilcourage.

Judith Braun unterrichtet Evangelische Religionslehre und Betriebswirtschaftslehre in Mannheim. Sie wurde 2019 für ihre Dissertation über Dietrich Bonhoeffer unter anderem mit dem Bonhoeffer-Forschungspreis der Internationalen Bonhoeffer-Gesellschaft ausgezeichnet.

Info: Der Vortrag findet in Form eines Zoom-Meetings statt. Zugang über die Webseite www.zoom.us, Meeting-ID 847.0394.5796, Kenncode 648075 oder durch Klick auf den Link unter "Veranstaltungen" auf den Webseiten des Arbeitskreises unter www.synagoge-leutershausen.de finden. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Für die Nutzung muss man nur einen (Fantasie-)Namen angeben. Die Teilnahme ist kostenlos.