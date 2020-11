Hirschberg-Leutershausen. (ans) In Leutershausen gibt’s doch tatsächlich nicht nur eine Feuerwehr, sondern sogar eine "Feierwehr". Und die hat, wie das Hinweisschild am Eingang verrät, ihren Sitz bei Getränke Ost. "Wir wollten bei den Menschen in dieser schwierigen Zeit einfach für einen kleinen Schmunzler sorgen", sagt Juniorchef Max Ost.

Das Schild stammt aus den Altbeständen einer Feuerwehr, die es eigentlich entsorgen wollte. Max Ost, selbst Mitglied "in zweiter Reihe" bei der Hirschberger Wehr, hörte davon und pinselte ein "i" an die Stelle des "u". Gleichzeitig zeigt das Schild auch die Verbindung von Getränke Ost mit den Wehren, die man beispielsweise bei Großbränden wie kürzlich in Dossenheim mit Getränken versorgt.

Die "Feierwehr" ist auch ein Symbol dafür, dass sich Getränke Ost nicht unterkriegen lässt, obwohl der Betrieb vom zweiten Lockdown getroffen wird. Schließlich ist die Gastronomie, die er sonst beliefert, bis auf Liefer- und Abholangebote geschlossen. "Aber wir helfen uns da gegenseitig", erzählt Max Ost. Beim ersten Lockdown habe ihnen noch das gute Wetter in die Karten gespielt, weil die Menschen mehr tranken als jetzt. Was aber nach wie vor gut läuft, ist der Verkauf von Bierspezialitäten. Die gibt’s bei der "Feierwehr" zum Beispiel aus Bayern. Für ein Prosit im allerkleinsten "Feier-Kreis".