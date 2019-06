Hirschberg-Leutershausen. (wabra) Ob mit selbstgefertigter Strickjacke, Strohhut oder Rad: So kennt man Altgemeinderat Jürgen Glökler, Gründungsmitglied der Grünen Liste Hirschberg, der heute seinen 80. Geburtstag feiert. Am 27. Juni 1939 wurde Glökler in Nürnberg geboren. 1954 zog die Familie nach Mannheim. Hier besuchte der Jubilar das Lessing-Gymnasium und studierte anschließend an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. 1968 bekam er die erste Lehrerstelle in Krautheim/Jagst. Danach war er 1972 in Mannheim tätig, ehe er 1973 zur Gesamtschule Weinheim (heute Dietrich-Bonhoeffer-Schule) wechselte.

Als Realschullehrer war es ihm ein Anliegen, dass Schüler im Gegensatz zu seinen eigenen Erfahrungen angstfrei in die Schule gehen konnten. Das langjährige Mitglied im Heidelberger Friedensratschlag, einer unabhängigen friedenspolitischen Initiative, die sich gegen Krieg und Waffen engagiert, war einer der ersten Kriegsdienstverweigerer.

Jürgen Glökler bei einer Gemeinderatsnachsitzung mit Strickzeug. Fotos: Brand

1978 zog seine Familie nach Großsachsen. Es war das Jahr, als Glökler begann, sich in der Umweltbewegung zu engagieren. 1980 war er Gründungsmitglied der Grünen Liste Hirschberg. Von 1984 bis 2004 saß Glökler für die GLH im Gemeinderat und in vielen Ausschüssen. In dieser Zeit hat sich der Jubilar, der zwischenzeitlich nach Leutershausen gezogen war, mit Nachdruck für eine gedeihliche Entwicklung der Gemeinde eingesetzt. Viele Verkehrsberuhigungen gingen auf seine Forderungen zurück. Dazu zählen zum Beispiel die Bepflasterung der Vordergasse und die Verkehrsberuhigung in der Fenchelstraße.

Außerdem ist Glökler Mitglied im "Bürgerforum für Ortsgestaltung und -erhaltung". Ferner beteiligte er sich kürzlich am "Tag der offenen Tür" unter dem Motto "Leidenschaft für alte Häuser". Zu seinen Hobbys zählt die Gartenarbeit mit biologischem Anbau, Bücher lesen und Stricken: Seine Pullover, Strickwesten und Socken aus Wolle stellt Glökler selbst her. Sein Strickzeug ist sein steter Begleiter. Spaß hat er an Kino- und Konzertbesuchen, verreist gern mit der Bahn und ist oft mit dem Rad unterwegs. Auch Wandern gehört zu seinen Hobbys.

Mitglied ist der Jubilar unter anderem im BUND, dem Verein für Naturpflege und dem Kulturförderverein. Seit der Gründung des Olympia-Fördervereins engagiert sich Glökler mit seiner Frau Wiebke Dau-Schmidt mit viel Herzblut für das Kino. Noch heute unterstützt er zahlreiche Friedensgruppen. Der Jubilar feiert heute im Kreise seiner Familie. Die RNZ wünscht alles Gute!