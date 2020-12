Hirschberg-Leutershausen. (zg/ans) Ende November hatten sich Meinhard Wind als Jugendchorleiter und die Vorstandschaft der Sängereinheit Leutershausen mal wieder etwas Besonderes für ihren Jugendchor "Power Voizzes!" einfallen lassen. An zwei Wochenenden durften die jungen Sängerinnen zur Stimmbildung in Form eines Einzelunterrichts in die Schillerschule kommen. Nach 30 Minuten Warm-up mit Christine Pietsch-Lang ging es dann in das von Meinhard Wind zur Verfügung gestellte Mini-Tonstudio, um eine erste Einzelaufnahme des jeweiligen Lieblingssongs anzufertigen.

Alle seien sich einig gewesen, dass das eine tolle Maßnahme war, um gemäß der Hygienevorschriften den Gesang weiter zu pflegen und die eigene Stimme zu verbessern, schreibt die Sängereinheit in einer Pressemitteilung. Die Aufnahmen sollten im Nachgang in Form einer Single-CD als Weihnachtsgeschenk und Erinnerungsstück an die jeweilige Sängerin gehen. Nach einigen Tagen meldete sich Meinhard Wind per WhatsApp beim Vorsitzenden Michael Lang: "Hello, anbei die ersten Ergebnisse. Wäre schade, wenn solche Mega-Leistungen nicht mehrfach gehört werden. Vielleicht kann man die CD als Erinnerungsstück zu Weihnachten verteilen." Und schon war eine neue Idee geboren. Es bedurfte nur einiger weniger Abstimmungen per WhatsApp der beiden Verantwortlichen, ein kurzes Telefonat – und keine 48 Stunden später hatten sie sich einen ersten Plan zurechtgelegt, wie man dieses Projekt umsetzen könnte. Auch die Vorstandschaft war von der Idee begeistert.

Zunächst wurden die Eltern der Jugendchormitglieder per Rundmail über das Vorhaben informiert. Sie stimmten der Veröffentlichung der Gesangsbeiträge ihrer Kinder auf dem gemeinsamen Weihnachtsgeschenk zu. Die Rückmeldungen in den E-Mails waren voll des Lobes und des Dankes an die Verantwortlichen des Vereins. Die Sängereinheit nennt in ihrer Pressemitteilung einige Beispiele: "Das klingt ja super, total schöne Idee und danke!!! oder auch "Vielen Dank an Euch! Das ist wirklich super und nicht selbstverständlich, was ihr macht". Von diesem Lob angespornt, wurden das Design für das Label und das Cover schnellstmöglich vorbereitet – "man möchte das Projekt ja möglichst wertschätzend umsetzen", so die Sängereinheit.

Am letzten Novemberwochenende hatte Meinhard Wind dann auch alle Tracks bearbeitet und diese über die WhatsApp-Gruppe der "Power Voizzes!" schon mal als Hörprobe veröffentlicht. Es herrschte Einigkeit: "Die Ergebnisse sind durch die Bank mega-gut!"

In den nächsten Tagen werden nun die CDs fertiggestellt und an die Teilnehmer des Stimmbildungsseminars rechtzeitig zu Weihnachten verteilt. In den nächsten Wochen geht auch das vierte Multi-Screen-Video auf dem eigenen YouTube-Channel online.

Info: Wer mehr über die "Power Voizzes!" erfahren oder bei einem der nächsten Projekte dabei sein möchte, kann den Jugendchor bei Instagram oder auf der eigenen Homepage www.se1864.de/jugendchor besuchen oder eine E-Mail an jugendchor@se1864.de schreiben.