Von Annette Steininger

Hirschberg-Leutershausen. Dort, wo vor einigen Wochen noch die Wände in knalligen Farben leuchteten, strahlt nun ein warmes Apricot schon etwas Gemütlichkeit aus. Aktive der Eine-Welt-Gruppe wuchten gerade einen Schrank ins Innere des Café Grenzenlos. Seit ein paar Wochen wird hier fleißig gewerkelt. Denn in der alten Schillerschule soll nach Wunsch der Eine-Welt-Gruppe ein Treffpunkt mitten im Ort entstehen mit einem festen Verkaufsstand des Vereins.

"Wir sind dann kein Café und kein Eine-Welt-Laden, sondern ein Zwischending", erklärt Vorsitzende Renate Rothe schmunzelnd. Hier soll man sich begegnen, plauschen und Fair-Trade-Produkte kaufen können. Bei Kaffee und Kuchen, vielleicht auch mal nur bei Gebäck, je nachdem wie es die Ehrenamtlichen stemmen können, soll es gemütlich zugehen. Da die Eine-Welt-Gruppe keine Gaststätten-Konzession hat, genießt man die Nachmittagsangebote gegen eine Spende und ist herzlich eingeladen, sich über die Vereinsaktivitäten zu informieren und Produkte wie Kaffee, Reis, Schokolade, Saft oder Süßigkeiten aus Fairem Handel zu erwerben.

Die Arbeiten im Café Grenzenlos in der alten Schillerschule laufen auf Hochtouren. Foto: Kreutzer

Geplant ist, dass der Treffpunkt einmal wöchentlich dienstags von 15 bis 18 Uhr öffnet. Bewusst soll die Begegnungsmöglichkeit an einem Tag öffnen, an dem das nur wenige Meter entfernte Café Erdmann Ruhetag hat, da die Eine-Welt-Gruppe auf keinen Fall Konkurrenz machen will. Bis es losgeht, dauert es aber noch etwas: "Wir würden uns wünschen, dass wir im April loslegen können", sagt Rothe.

Schon lange war der Verein auf der Suche nach einer festen Verkaufsstätte, sonst findet man ihn bei den Samstagsmärkten in Leutershausen, im Rahmen von Gottesdiensten und kirchlichen Festen. Hintergrund war auch, wie Rothe erzählt, dass viele Aktive schon älter sind und das Schleppen der Produkte aus dem und in das katholische Pfarrhaus über die Treppe schon etwas schwerfalle. Wobei die Vorsitzende betont, dass man der Pfarrgemeinde sehr dankbar für die Option der Lagermöglichkeit gewesen sei. Künftig will die Eine-Welt-Gruppe ihre Ware in einem verschließbaren Schrank in der alten Schillerschule lagern. Bei Veranstaltungen der Kirchengemeinden möchte der Verein weiter präsent sein, ob er es aber personell schafft, auch die Stände beim Samstagsmarkt zu stemmen, weiß Rothe noch nicht sicher. "Deshalb würden wir uns freuen, wenn uns noch weitere Ehrenamtliche unterstützen", betont sie. Es seien nicht nur Menschen willkommen, die Standdienste machen möchten, sondern auch solche, die lieber im Hintergrund bei der Ware, beim Plakatgestalten oder bei der Homepage helfen wollen. Und man müsse dafür auch nicht Mitglied im Verein werden.

Rothe ist jetzt schon froh, dass ein Standort für das Eine-Welt-Lädchen gefunden wurde. Denn es war eine lange Suche. "Wir haben wirklich Hinz und Kunz gefragt", erinnert sich die Vorsitzende. Ende vergangenen Jahres regte dann eine Frau, mit der sie im Runden Tisch Asyl aktiv ist, an, ob sie nicht einfach die Gemeinde fragen wolle. Denn die Organisation nutzte den Raum im Erdgeschoss der alten Schillerschule als "Café Grenzenlos" für Treffs zwischen Einheimischen und Geflüchteten, aber auch für eigene Angebote für die Geflüchteten. "Durch Corona ist das alles etwas zum Erliegen gekommen, aber wir würden gerne wieder damit starten, wenn es die Situation zulässt", erzählt Rothe. Zuletzt wurde der Raum, der einst ein Jugendcafé war, vor allem für Kurse beispielsweise von Musik- und Volkshochschule verwendet. Was aber natürlich weiterhin möglich sein wird, da die Eine-Welt-Gruppe ja nur einmal pro Woche den Raum nutzen will.

Bei der Gemeinde, der für ihre regelmäßigen Re-Zertifizierungen als Fair-Trade-Kommune ja auch an einem Verkauf von Produkten aus Fairem Handel gelegen sei, stieß Rothe mit dem eigens erarbeiteten Konzept der Gruppe auf offene Ohren. Daher stelle sie den Raum auch mietfrei zur Verfügung, berichtet die Vorsitzende dankbar. "Und dann ging alles ganz schnell", erzählt sie. In nur wenigen Stunden räumte die Gruppe auf, deckte Möbel ab, und Bauhofmitarbeiter strichen den Raum. Neben den Personalkosten seien bisher 600 Euro für Material angefallen, teilt Hauptamtsleiterin Anna Dorothea Richter auf RNZ-Anfrage mit. Auch neue Lampen bekomme der Raum, berichtet Rothe begeistert. Und die Bürgerstiftung habe ebenfalls Unterstützung zugesagt. Wichtige Nachrichten für den Verein, denn: "Wir wollen ja so viel wie möglich von den Spenden und Verkäufen abgeben."

Der abgedeckte Billardtisch soll als Ausstellungsfläche genutzt werden, und dienstags sollen Fähnchen draußen darauf aufmerksam machen, wenn das "Weltlädchen" geöffnet hat. Bezüglich des Konzepts hat sich die Eine-Welt-Gruppe auch vom Dachverband Entwicklungspolitik Baden-Württemberg (DEAB) beraten lassen, dem sie (noch) nicht angehört und sich am Weltladen "Oase" in Lützelsachsen orientiert, auch wenn man in Leutershausen nicht von einem richtigen Laden sprechen kann.

Rothe hofft, dass das Angebot gut angenommen wird und vielleicht auch mal Eltern vorbeischauen, wenn sie auf das Ende der Musikschulstunde ihrer Kinder warten oder gerade bei der Bücherei waren. Jetzt gilt es nur noch, ein paar restliche Arbeiten zu erledigen, dem Raum einen Feinschliff zu verpassen – und dem Kind einen Namen zu geben. Eigentlich würde "Café Grenzenlos", wie eigentlich das Projekt vom Runden Tisch Asyl heißt, auch gut passen. Aber ein ganz neuer Name ist ebenfalls nicht ausgeschlossen. Die Vorsitzende freut sich auch darüber, dass die Eine-Welt-Gruppe mit ihrem Angebot vielleicht zu einem oft geäußerten Wunsch bei der Bürgerumfrage im vergangenen Jahr beitragen kann: nämlich ein Treffpunkt, wo sich die Generationen begegnen können. > Hintergrund

Info: Wer die Eine-Welt-Gruppe unterstützen möchte, meldet sich bei Renate Rothe unter Telefon 06201/ 56 191 oder per Mail an vorstand@wirsindeinewelt.de. Weitere Informationen unter wirsindeinewelt.de.