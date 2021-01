Bauarbeiter sind in dem nahezu fertigen Rohbau des evangelischen Kindergartens Leutershausen in der Fenchelstraße derzeit nicht zu entdecken. Doch die Arbeiten laufen an anderer Stelle weiter. Foto: Kreutzer

Von Stefan Zeeh

Hirschberg-Leutershausen. Still und verlassen liegt die Baustelle des Neubaus des evangelischen Kindergartens in der Fenchelstraße in diesen Tagen da. Bauarbeiter sind in dem nahezu fertigen Rohbau des Gebäudes nicht zu entdecken. Das bedeutet aber nicht, dass an der Fertigstellung des Kindergartens nicht weitergearbeitet wird.

"Aktuell ist der Zimmermann dabei, das Gebälk vorzurichten", erläuterte auf Anfrage der RNZ Hirschbergs stellvertretender Bauamtsleiter, Karl Martiné, den Fortgang der Bauarbeiten. Das Vorrichten des Gebälks geschehe im Betrieb der Zimmerei, wodurch die fertigen Balken dann nur noch angeliefert und montiert werden müssten.

Wann dies allerdings erfolge, sei derzeit nicht vorherzusagen, denn die frostige Witterung lasse Arbeiten im Dachbereich momentan nicht zu. Wenn das Dachgebälk montiert ist, könne auch der Dachdecker aktiv werden und die Dacheindeckung vornehmen. Sollte das Gebäude ein geschlossenes Dach haben, sei man auch nicht mehr so witterungsabhängig, betonte Martiné. Dann könne der Innenausbau zügig voranschreiten. Immerhin hat man sich zum Ziel gesetzt, den Kindergarten bis Ende des Jahres fertigzustellen.

Allerdings werden die Kinder, sollten sie in rund zwölf Monaten vom Schulpavillon in ihr neues Domizil wenige Meter weiter umziehen, noch etwas warten müssen, bis sie auch den Außenbereich mit Wasserspiel und Vogelnest nutzen können. Denn der Außenbereich, wo heute noch Baumaterial gelagert wird, soll erst im Frühjahr kommenden Jahres angelegt werden.