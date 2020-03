Von Annette Steininger

Hirschberg-Leutershausen. An der Anschlussunterbringung in der Ladenburger Straße soll – mit Unterstützung der Gemeinde Hirschberg, des Deutschen Roten Kreuzes und des Runden Tischs Asyl – ein schöner Gemüsegarten angelegt werden. Nach dem Vorbild von Edingen-Neckarhausen, wo die Idee bereits seit einem Jahr erfolgreich umgesetzt wird, soll nun auch in Hirschberg eine kleine Oase entstehen.

Nun steht auch der Termin für das erste Treffen fest: am Dienstag, 17. März, um 16.30 Uhr an der Ladenburger Straße 53. An diesem Tag soll das gut 70 Quadratmeter große Terrain umgegraben und für eine baldige Bepflanzung vorbereitet werden.

Einige Bewohner der Flüchtlingsunterkunft haben Interesse angemeldet, den neuen Garten zu bewirtschaften, aber auch interessierte Hobbygärtner aus der Nachbarschaft sind willkommen.

Nun werden noch gut erhaltene Gartenwerkzeuge wie Grabegabeln, Schaufeln, Eimer und Hacken gesucht. Auch Ableger oder Saatgut für Gartenkräuter, Gemüse und Blumen sind willkommen, ebenso Gartenmöbel. Sie können bei Integrationsmanagerin Nassim Alizadeh in ihrem Büro im Hilfeleistungszentrum abgegeben werden, allerdings erst nach dem 16. März.

Der Gemeinschaftsgarten ist nur ein Teil der vielfältigen Arbeit der Integrationsmanagerin. Alizadeh, Mitarbeiterin des DRK-Kreisverbands Mannheim, wird nun am Mittwoch, 11. März, um 18.30 Uhr in der Sitzung des Verwaltungsausschusses über ihre Tätigkeit als Integrationsmanagerin sprechen. Seit 8. Januar 2018 übt sie in Hirschberg diesen Beruf aus. Im September vergangenen Jahres wurde aus den Reihen des Gemeinderats heraus der Wunsch geäußert, dass sie über ihre Arbeit berichtet. Dem kommt sie nun am Mittwoch mit einer Präsentation nach. Dabei wird sie auch darüber sprechen, dass ein Schwerpunkt ihrer täglichen Arbeit mit den Geflüchteten darin liegt, Anträge zur Sicherung des Lebensunterhalts zu stellen.

Die Sitzungsvorlage des Verwaltungsausschusses enthält auch allgemeine Informationen zu den Geflüchteten. Im Jahr 2019 seien Hirschberg 19 Menschen zugeteilt worden. "Aufgrund des hohen Arbeitsaufkommens bei den Wahlen – Kommunal-, Europa- und Bürgermeisterwahl – konnten tatsächlich nur neun Personen aufgenommen werden", schreibt die Verwaltung. Wie der Rhein-Neckar-Kreis auf RNZ-Anfrage sagte, werde ein etwaiges Aufnahmedefizit aus Vorjahren generell übertragen und ist auszugleichen.

In diesem Jahr muss die Gemeinde, entsprechend der Zuweisung durch den Kreis, insgesamt 23 Menschen aufnehmen. Zwei Personen seien 2020 privat nach Hirschberg gezogen und bereits angerechnet, schreibt die Gemeinde. Derzeit sind 105 Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung unter-gebracht. Sie wohnen in gemeindeeigenen und in angemieteten Wohnungen oder Häusern.

Für 2020 halte die Kommune für 23 Flüchtlinge Wohnräume bereit. Wenn die Quote erfüllt ist, seien am Jahresende für zwei Personen noch Kapazitäten frei. Nach heutigem Stand sollte für die Folgejahre privater Wohnraum angemietet werden, heißt es in der Vorlage. So könnten Flüchtlinge schneller und besser in die Gesellschaft integriert werden. Es sei auch zu erwähnen, dass die Gemeinde zudem für Obdachlose Wohnraum bereitstellen müsse.

Die Containerlösung in der Ladenburger Straße ist jedenfalls keine dauerhafte: Das Grundstück, auf dem die Wohnanlage errichtet wurde, kann bis 31. Dezember 2025 – nach insgesamt zweimaliger Verlängerung – genutzt werden. Die effektive Nutzung wird aber wohl deutlich vor diesem Datum enden. Denn der Rückbau der Anlage müsse innerhalb der Pachtzeit des Grundstücks stattfinden, erläutert die Verwaltung.

Info: Öffentliche Sitzung des Verwaltungsausschusses am kommenden Mittwoch, 11. März, um 18.30 Uhr, im Bürgersaal des Rathauses mit Bericht der Integrationsmanagerin. Erstes Gärtnern im interkulturellen Gemeinschaftsgarten am Dienstag, 17. März, um 16.30 Uhr, in der Ladenburger Straße 53.