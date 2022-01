Hirschberg-Leutershausen. (ans) Wer noch nicht Karim El Rhazzoulys "Petit Maroc", ein auf orientalisches Kunsthandwerk spezialisiertes Ladengeschäft in der Raiffeisenstraße 4, gegenüber der Markthalle, besucht hat und dies noch machen will, muss sich beeilen. Denn nach etwas über vier Jahren schließt das Kleinod im Herzen von Leutershausen. Letztmals öffnet der Laden am Montag, 24. Januar, seine Türen und lädt ein zu einer kleinen Reise nach Marokko. Von dort stammt ein Großteil des Sortimentes.

"Das Kosten-Nutzen-Verhältnis war nicht so gut", sagt Kathrin Csaszkocz, die Frau von Karim El Rhazzouly. Die Corona-Krise und entsprechende Einschränkungen machten es ihnen dann noch schwerer. Auch Märkte und Messen, auf denen sie sonst vertreten waren, fanden nicht mehr statt. Aber Kathrin Csaszkocz will nicht, dass es traurig klingt, denn sie machen weiter: Das "Petit Maroc" wird es auch künftig als Online-Geschäft geben. Aber jetzt kann man sich erst mal noch vor Ort von den Gegenständen verzaubern lassen: Lampen aus gehämmertem Metall, Teppiche, kunstvolle Möbel und Schatztruhen, Keramik, Ledertaschen für Reise, Arbeit und Vergnügen, Schmuck und Tabletts. Selbst eine prächtige, alte Eingangstür zu einem früheren Riad gibt es in El Rhazzoulys Laden zu bewundern und erwerben.

Gerne denken er und seine Frau auch an so manches schöne Fest zurück, das im Hof mit Gnawa-Live-Musik mit vielen Gästen gefeiert wurde. "Das ,Petit Maroc’ wurde herzlich in Hirschberg aufgenommen, wofür es sehr dankbar ist", betonen El Rhazzouly und Csaszkocz. Jetzt sei es aber Zeit, sich Neuem zu widmen. Eventuell könnte es nach der Corona-Zeit vielleicht wieder einen Laden geben, will Csaszkocz diese Option nicht ganz ausschließen. Sie und ihr Mann empfehlen den Ladenkunden, ihren Besuch diese Woche doch mit einem Abstecher ins Olympia-Kino zu verbinden, wo der marokkanische Film "Adam" von Maryam Touzani gezeigt wird. "So braucht man gar nicht zu reisen und hat eine gute Zeit in ,Marokko’ verbracht."

Wie es nun in der Raiffeisenstraße 4 weitergeht? Das Gebäude gehört der Gemeinde, die es aber schon ab 1. Februar wieder vermieten konnte, wie Hauptamtsleiterin Anna Dorothea Richter auf RNZ-Anfrage mitteilte. Neuer Mieter ist Armin Schlager, der sein bisheriges Geschäft "Tretroller Schriesheim" aufgegeben hat, "weil ich mich vergrößern wollte", erzählt er der RNZ.

In Leutershausen, wo er bereits bei der SGL Kurse angeboten hat, will er nun mit seinem Laden "Tretroller Bergstraße" ab Mitte/Ende Februar durchstarten. Hier plant er auch, Gesundheitskurse mit dem Tretroller oder Fahrtechnikseminare zu veranstalten. Zudem soll man bei ihm "Costum Bikes", nach Kundenwunsch angefertigte Fahrräder, kaufen können.

Info: Bis einschließlich 24. Januar ist der Laden "Petit Maroc" Montag bis Freitag von 11 bis 19 Uhr und Samstag von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Den Online-Shop gibt es weiterhin: www.depot-petit-maroc.de.