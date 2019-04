Hirschberg-Leutershausen. (aste) Britta und Christian (Chako) Habekost kommen am Samstag, 13. April, 19 Uhr (Einlass: 18 Uhr) nach Leutershausen, um aus ihrem neuesten Elwenfels-Krimi "Kräutertee im Dubbeglas" zu lesen. Dies auf Einladung der Katholischen Öffentlichen Bücherei (KÖB) und in Zusammenarbeit mit dem Förderverein der KÖB.

Mundart-Kabarettist Chako Habekost hat zusammen mit seiner Frau, Schriftstellerin Britta Habekost, wieder einen Regionalkrimi geschrieben, der auf lustvoll-pfälzische Art die Grenzen des Genres sprengt. Hier kann man sich entführen lassen in das imaginäre Pfälzer Dorf Elwenfels. Und hautnah erleben, wenn der Hamburger Detektiv Carlos Herb, der sich in seiner Heimatstadt mit der Mafia angelegt hat, Zuflucht in Elwenfels sucht und gleichzeitig mit einer Gruppe spiritueller Aussteiger aus dem fernen Indien anreist. Schaffen es die Elwenfelser, sich mit Yoga und Räucherstäbchen anzufreunden?

Auch für das leibliche Wohl an dem unterhaltsamen Abend im Saal von St. Martin wird gesorgt.

Info: Karten kosten im Vorverkauf in der KÖB 18 Euro, an der Abendkasse 20. Infos unter Tel. 0 62 01/ 50 72 53.