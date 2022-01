Ahmed Foum (li.) aus Schriesheim und Semi Zarrougui aus Mannheim betreiben seit 20. Dezember das Testzentrum am NH-Hotel in Hirschberg. Foto: Kreutzer

Hirschberg-Leutershausen. (max) Vor dem geschlossenen NH-Hotel in Leutershausen eröffnete im Dezember das erste Corona-Testzentrum des Ortsteils. Betreiber sind Ahmed Foum aus Schriesheim und Semi Zarrougui aus Mannheim. Zarrougui, der neben dem Testzentrum auch die Hauptagentur einer Versicherung in Mannheim und ein Taxiunternehmen in Heddesheim unterhält, wurde auf die Örtlichkeit aufmerksam: "Das Hotel ist Kunde meines Taxiunternehmens, und weil es schon länger geschlossen ist, habe ich direkt angefragt."

Prompt habe er die Zusage des Betreibers erhalten, was sie gefreut habe, da die Lage an der Bundesstraße 3 für die Kunden gut zugänglich und sichtbar sei. Seit 20. Dezember können Interessierte sich dort testen lassen, seit vergangener Woche mit ausgedehnten Zeiten: Von Montag bis Freitag von 9 bis 19 Uhr und samstags und sonntags von 10 bis 18 Uhr. Damit sind auch die Zeiten abgedeckt, in denen das Testzentrum von Thomas Berger in der Heinrich-Beck-Halle geschlossen ist.

Bisher laufe der Betrieb noch etwas schleppend, da viele das Angebot noch nicht entdeckt hätten. Die Internetseite der Teststation sei außerdem zwar auf der Homepage der Gemeinde vermerkt, man könne sie aber momentan aus unerfindlichen Gründen nicht über die gängigen Suchmaschinen finden. Auf der Seite können die Termine vereinbart werden. Wer seinen Termin nicht über das Internet abschließen kann oder will, kann ihn auch persönlich vor Ort vereinbaren. Abgerufen werden kann das Testergebnis dann über einen QR-Code, den man beim Verlassen des Testzentrums erhält.

Das Testangebot werde es so lange geben, wie es gebraucht würde, erklärt der Betreiber: "Unser oberstes Ziel ist es, bei der Pandemiebekämpfung zu helfen, und dafür muss man eben auch viel testen", ist Zarrougui überzeugt. Reich wolle man mit dem Testzentrum ohnehin nicht werden, und solange es die Betriebskosten einbringe, würde man es auch geöffnet lassen. Foum und Zarrougui, die das Taxiunternehmen in Heddesheim 2006 gemeinsam gründeten und sich schon lange kennen, sind außerdem offen dafür, weitere Testzentren zu eröffnen, sollten sie einen Ort dafür finden. Beim Anmelden des Testzentrums am NH-Hotel sei auch die Verwaltung "dahinter" gewesen und habe sie beratend unterstützt, berichtet Zarrougui.

Überlegt hatten sie ebenfalls mit der Teststation ans Sportzentrum umzuziehen, um auch einen "Drive-in-Service" anbieten zu können. Die Rückmeldung der Besucher an der B 3 seien aber so gewesen, dass man den jetzigen Standort besser zu Fuß erreichen könne. Deshalb bleibt das Testzentrum am jetzigen Standort bestehen.

Info: Teststellen in Hirschberg: Sternapotheke Großsachsen, Testzentren in der Sachsenhalle und der Heinrich-Beck-Halle, Ärztehaus Hirschberg (Tel. 06201/98687100), Praxis Dr. Mußotter (Tel. 06201/51253) und Teststation am NH-Hotel.