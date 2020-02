Von Karin Katzenberger-Ruf

Hirschberg-Leutershausen. Stabwechsel hin oder her: "Den Schelleboom nimmt der Franz mit hoom", lautet die Ansage von Simon Kolb. Es ist seine erste Amtshandlung als neuer Sitzungspräsident der Katholischen Gemeindefastnacht. Sein Vorgänger Franz Götz zieht sich nach 23 Jahren von der vordersten Fastnachts-Front zurück (die RNZ berichtete), bleibt aber Mitglied im neuen "Sechserrat" und auch als Büttenredner und mit seiner "Quetschkommod" weiterhin bei der Fastnacht aktiv.

Besagter Schelleboom geht mit 41 Jahren in den Ruhestand und bekommt einen Ehrenplatz im Götz’schen Wohnzimmer. Franz Götz hat mit über 60 übrigens erneut ein Praktikum gemacht. Dieses Mal beim Friseur. Die Idee, das Handwerk zum Thema in der Bütt zu machen, dürfte noch lange für Stoff sorgen.

Auch Bürgermeister Ralf Gänshirt (in Hellblau) gehörte zu Franz Götz’ nicht ganz ernst gemeinten Kandidatenvorschlägen für seine Nachfolge.

Für seinen Nachfolger hat er ein Lied zu einer bekannten Melodie gedichtet, damit das Publikum im Martinssaal mitsingen kann. Der Refrain lautet: "Da sprach der Simon, Häuptling von uns Narren: Wild ist der Westen, schwer ist der Beruf." Nach diesen Zeilen soll zwei Mal hintereinander ein inbrünstiges "Uff" kommen – das klappt dann auch auf Anhieb. "Er hat ein großes Fastnachtsherz und zieht mit uns den Karren" – das ist noch so eine Botschaft betreffs des Nachfolgers. Dieser zieht zunächst mal als "Poschde Lui" mit seinem Wägelchen ein. Die lange Nase und die runde Brille nimmt er ab, als ihn das Gremium mit der Narrenkappe ausstattet. Hätte es eine Alternative zu Simon Kolb gegeben? Darauf hat sich Franz Götz auch seinen Reim gemacht.

Bürgermeister Ralf Gänshirt wäre seinen Worten nach sicher ein Kandidat gewesen, bei dem "die Leit was zu lache" gehabt hätten. Für Pfarrer Stephan Sailer wäre das Amt eine gute Gelegenheit gewesen, bei der Polonaise gleich für die nächste Prozession zu üben. Als Präsidenten-Traumpaar hätte er sich auch die Gemeinderatsmitglieder Thomas Götz (CDU) und Eva-Maria Pfefferle (SPD) vorstellen können oder auch deren Mann Walter, Förster und Diakon.

Im Martinssaal war die Stimmung bei Schauspiel, Büttenreden und Tanzeinlagen am Samstagabend prächtig. Fotos: Dorn

Doch jetzt ist die Entscheidung gefallen – und es hat sich ja auch keiner der Genannten um das Amt beworben. Mindestens genauso wichtig wie der Sitzungspräsident und der von fünf auf sechs erweiterte Rat sind diejenigen, die zur Gemeindefastnacht ihren Beitrag leisten. Egal, ob in der Bütt, innerhalb einer Tanzgruppe oder als Stückeschreiberin. Rebekka Brunn ist so ein Talent und hat sich überlegt, was die Gemeindeverwaltung Hirschberg und das Weiße Haus in Washington verbinden könnte. Man könnte das auch nennen: "Gänshirt meets Trump". Zuvor geht’s mit Uschi Busse an Bord eines Schiffes, wo man so einiges erleben kann.

Seit einigen Jahren hat Hirschberg treue Fastnachtsfreunde aus dem südhessischen Büttelborn. Mit einem "Schää, dass ihr do seid" begrüßt Franz Götz die Delegation, die vom Foyer im Martinssaal erst mal in die Umkleide entschwindet. Die "Moorlochfinken" vom Verein haben ein Gesangsstück im Repertoire, bei dem das Arbeitsamt und alle möglichen Berufe zwischen Baggerfahrer und Bademeister eine Rolle spielen – "Bruttosozialprodukt" von Geier Sturzflug.

Über den "Dorfkarnevalisten" wird Büttenredner Christian Groß berichten und dabei natürlich auch Franz Götz und Simon Kolb mit einbauen. Die Katholische Kirchengemeinde Leutershausen ist in der glücklichen Lage, mit der Kapelle "Ave Maria" (AM) Livemusik "aus eigenem Anbau" zur Verfügung zu haben. Unzählige Male kommt von dort neben Unterhaltungs- und Tanzmusik ein Tusch oder der Narhalla-Marsch zum Ein- und Ausmarsch der Aktiven.

Das "Hause Ahoi" ist an dem Abend von Sechserrat und Publikum im Saal sehr oft zu hören, dafür gibt es viele Gründe. Mal so richtig laut feiern zu dürfen, ehe mit Aschermittwoch die Fastenzeit beginnt, ist sicher einer davon.