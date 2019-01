Von Stefan Zeeh

Hirschberg-Leutershausen. "Der Landesherr bestimmt die Religion", dieser Grundsatz aus den Jahrzehnten unmittelbar nach der Reformation spiegelt sich in der Geschichte der beiden christlichen Kirchen in Leutershausen wider, den Stationen 13 und 15 des Ortsrundgangs.

Die ältesten Relikte einer katholischen Kirche in Leutershausen finden sich bei der heutigen evangelischen Kirche in Form des Kirchturmes. Dieser stammt aus dem 14. Jahrhundert und wurde zusammen mit einer dreischiffigen gotischen Kirche von der damaligen Adelsfamilie derer von Hirschburg erbaut. Deren Wappen ist an der Turmaußenseite noch zu sehen. Im Zuge der Reformation wurden 1556 Dorf und Kirche evangelisch. Kam in den folgenden Jahrzehnten allerdings ein Kurfürst an die Regierung, der der katholischen Glaubensrichtung angehörte, wurden aus Protestanten wieder Katholiken und dementsprechend auch die Kirche wieder katholisch.

Ab der Mitte des 18. Jahrhunderts bestimmte die Familie der Grafen von Wiser die Geschichte der katholischen Kirche in Leutershausen wesentlich mit. Hier die 1752 erbaute Kirche. Fotos: Kreutzer

Die Gleichberechtigung in Glaubensdingen kam erst mit Ende des Dreißigjährigen Krieges. Den Landesherren wurde verboten, ihre Untertanen zu einer bestimmten Religion zu zwingen. Das führte schließlich dazu, dass im Jahr 1671 etwa ein Drittel der Bewohner Leutershausen Katholiken waren. Eine eigene Kirche hatten sie allerdings nicht. Eine Situation, die in vielen Orten in der Kurpfalz damals bestand. Der katholische Kurfürst Johann Wilhelm führte daher 1698 das "Simultaneum" in der Kurpfalz ein, was den Katholiken erlaubte die evangelischen Kirchen mitzunutzen.

Im Zuge der Pfälzer Kirchenteilung im Jahr 1705 wurde die evangelische Kirche in Leutershausen den Protestanten zur alleinigen Nutzung übergeben. Zwei Jahre später erreichten die Katholiken jedoch die Abtrennung des Chores in der Kirche, um diesen für ihre Gottesdienste zu nutzen. So waren Chor und Kirchenschiff konfessionell geteilt. 1783 wurde das baufällig gewordene Kirchenschiff durch den heutigen Bau ersetzt.

Ab der Mitte des 18. Jahrhunderts bestimmte die Familie der Grafen von Wiser die Geschichte der katholischen Kirche in Leutershausen wesentlich mit. Im Jahr 1700 hatte Kurfürst Johann Wilhelm seinem Hofkanzler Melchior von Wiser das Hirschberger Lehen übertragen, und Kaiser Leopold I. erhob ihn 1702 in den Grafenstand. Graf Ferdinand Andreas von Wiser ließ 1710 bis 1715 das barocke Schloss in Leutershausen (Station 17) errichten, was zunächst als Sommerresidenz genutzt wurde und ab etwa 1800 dauerhaft von den gräflichen Familie bewohnt wurde.

Im Jahr 1737 hatte Ferdinand Graf von Wiser eine Kopie des Gnadenbilds der Schwarzen Madonna von Loreto erworben. Dafür baute er im Schlosshof die Loretokapelle, und neben dieser wurde 1752 eine katholische Kirche errichtet.

Hier das von 1710 bis 1715 errichtete Schloss. Fotos: Kreutzer

Die Zahl der Katholiken in Leutershausen stieg in den Folgejahren stetig an und um 1800 waren etwa 42 Prozent der Einwohner Leutershausens katholisch. 1907 wurde die heutige katholische Kirche fertiggestellt, die Kirche bei der Loretokapelle abgerissen und die Schwarze Madonna wurde von der Loretokapelle in die neue Kirche gebracht.

Die katholische Kirche in Leutershausen steht auf den Grundmauern des sogenannten Wasserhofs, dem zweiten Adelshof der Hirschberger. Dieser war ein Lehen des Kurfürsten für den Junker Hirschberg. Der Name "Wasserhof" hängt mit dem in der Nähe gelegenen Lindenbrunnen (Station 14) zusammen.