Schon am gestrigen Freitag war viel los am Waidsee. Foto: Dorn

Weinheim. (keke) Nicht nur wegen des vermutlich bis Sonntag anhaltenden Spätsommerwetters dürfte die gestern von Oberbürgermeister Manuel Just eröffnete 14. Auflage der Lifestyle-Messe "LebensArt" mit rekordverdächtigen Besucherzahlen aufwarten. Bereits am Eröffnungstag strömten mehrere tausend Freunde von Feinem, Erlesenem und Geschmackvollem für Garten und Wohnen sowie von kulinarischen Genüssen und Musik auf das Gelände.

Mehr als 120 Aussteller beschicken mit ihren Produkten das rund 25.000 Quadratmeter große Gelände. Das Angebot reichte von der Alarmanlage bis hin zu Wintergarten und Whirlpool. Rund ein Fünftel der Beschicker präsentierten ihre Waren zum ersten Mal in Weinheim, so Martin Schmidt von der veranstaltenden Lübecker "AgenturHaus" GmbH.

Die LebensArt passe zu Weinheim, weil sie Stil und Niveau mitbringe, so OB Just. Dies seien Attribute, welche der Einzelhandel in der ganzen Stadt zu einem Großteil umsetze. Weinheim verstehe es, attraktive Angebote mit persönlicher Note zu verbinden. "Wir sagen Wohlfühl-Einkauf dazu", so Just im Bewusstsein, dass diese Mischung mit dem anonymen Online-Handel mithalten könne, der aus guten Kunden unpersönliche Einkäufer mache. In Weinheim steuere man mit einem aktiven Einzelhandel gegen, die LebensArt passe ins Konzept. Mit Blick auf den Einzelhandel und die seit Monaten andauernden Bauarbeiten im Zuge der Umgestaltung der Mannheimer Straße und des Postknotens beobachte er die eingetretenen Verzögerungen mit Sorge, so Just. Er werde der Einhaltung der bis Ende Oktober angekündigten Fertigstellung aller Arbeiten mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln einfordern.

Eine Ausdehnung des Zeitfensters könne er als OB, der dem Wohl der Bürger und der Geschäftsleute verpflichtetet sei, nicht akzeptieren. Wirtschaftsförderer Jens Stuhmann verwies auf die von der Verwaltung, dem Verein "Lebendiges Weinheim" und dem "Bauernmarktverein" getragene Initiative, die Weinheim weitgehend plastiktütenfrei zu machen. Auch eine große Zahl der "LebensArt"-Aussteller habe sich angeschlossen.

Optimismus verbreitete Stuhrmann zudem mit Blick auf den von der Stadt angestrebten und den Unternehmen sehnlichst erwarteten Breitbandausbau. In Zeiten der fortschreitenden Digitalisierung stelle die Lifestyle-Messe die analoge Ergänzung gegenüber den Internet-Giganten dar, so "LebensArt"-Geschäftsführer Martin Schmidt. "Wir sind die Antwort auf das, was der Kunde wünscht: Kommunikation, Unterhaltung, Einkaufen und Bummeln in reizvoller Umgebung". Beim Rundgang begegnet man unter anderem Norbert Riemer, der nicht nur Unikat- und "Zwischendurch-Pfeifen" aus mediterranem Baumheideholz herstellt: Riemer steht mit seiner kleinsten rauchbaren Pfeife seit 2001 auch im Guinnessbuch der Rekorde. Mit ihren 16,5 Millimetern einschließlich Mundstück ist sie nicht viel größer als ein Eincentstück.

Mit ihren filigranen 3D-Klappkarten verzaubern Tram und Christian Pommerehne. Mit dem Laser ausgeschnitten und in Handarbeit zusammengesteckt, werden die Karten mit viel Hingabe und der Hilfe von Freunden hergestellt. Tonnenschwer kommen die Gartenbänke aus bis zu 20 Millionen Jahren altem versteinertem Holz aus der Kunstmanufaktur von Hartmut Reiser daher. Nicht zu kurz kommt die Unterhaltung. Seien es die "Schultzes" mit Gitarre, Kontrabass und zwei Stimmen, Andreas Botz an der Gitarre oder das "Theater Dramaukles" (Sven Lange) mit seinem Stelzentheater.

Info: Die bewirtete Messe "LebensArt" für Garten, Wohnen und Lifestyle am Weinheimer Waidsee ist Samstag von 10 bis 18 und Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Erwachsene zahlen 8 Euro, Kinder und Jugendliche bis einschließlich 15 Jahren sind in Begleitung eines Erwachsenen frei.