Von Katharina Schröder

Ladenburg. Vor Ort entsteht die Draußenschule, die "So-da-Brücke" steht schon, und die Kultur in der Römerstadt kämpft mit der Coronakrise. Die RNZ stellte den Landtagskandidaten Uli Sckerl (Bündnis 90/Die Grünen), Julia Philippi (CDU), Sebastian Cuny (SPD) und Alexander Kohl (FDP) Fragen zu Ladenburger Themen.

Entlang der Bergstraße wird Wohnraum knapp. Ladenburg erschließt nun mehrere Neubaugebiete und rechnet in den kommenden Jahren mit rund 2000 Neubürgern. Sind Neubaugebiete der richtige Weg, dem Wohnraummangel zu begegnen?

Sckerl: Auch Ladenburg kommt an seine natürlichen Grenzen. Außerhalb der historischen Altstadt hat die Stadt das Potenzial für eine nachhaltige Innenentwicklung und -Verdichtung ihrer Stadtviertel und -Quartiere.

Philippi: Als Gemeinderätin in Dossenheim kenne ich dieses Thema nur zu gut. Natürlich gibt es gerade in Regionen mit einem starken Zuzug und starkem Wachstum wie in der Metropolregion Rhein-Neckar immer wieder Grenzen der Innenentwicklung, weshalb ich persönlich nichts davon halte, jede Entwicklungsmöglichkeit kategorisch auszuschließen, für die Böden neu versiegelt werden müssen. Am Ende muss jede Kommune im Zusammenspiel zwischen Gemeinderat, Verwaltung und Bürgerschaft für sich entscheiden, ob und wie sie Neubaugebiete ausweist oder ob vielleicht doch an der einen oder anderen Stelle eine Innenverdichtung möglich ist.

Cuny: Neubaugebiete sind ein Weg, aber nicht der einzige, um Wohnraum zu schaffen. Durch Innenverdichtung, Aufstockungen oder Dachausbauten können wir ebenfalls zusätzlichen Platz, um Wohnen zur Verfügung stellen. Mit einer Landeswohnbaugesellschaft werden wir kommunale Initiativen – wie die angestrebte Ladenburger Wohnungsbaugesellschaft – mit Know-how und finanziellen Mitteln unterstützen.

Kohl: Im Zentrum der Metropolregion Rhein-Neckar wird man auch langfristig die Wohnraumnachfrage nicht vollständig befriedigen können. Was vor allem fehlt, sind "bezahlbare" Wohnungen. Ladenburg hat die Möglichkeiten zur Innenverdichtung nahezu ausgeschöpft. Ladenburg hat den Gewinn an Wohnraum nicht durch eine unangemessene Versiegelung des Bodens erreicht, denn – wie die Neubauten in den Martinshöfen, in der Hockenwiese und in der Nordstadt belegen – es wurde "hoch" gebaut.

War die Kritik des Steuerzahlerbundes an der "So-da-Brücke" gerechtfertigt?

Sckerl: Die Brücke "allein in der Landschaft" wirkt etwas unglücklich, die Kritik im "Schwarzbuch" ist nicht ganz unberechtigt. Allerdings sehe ich es wie die Stadt: Eine Stadtbahn, die Ladenburg mit Mannheim und der Bergstraße verbindet, ist eine konkrete Vision, die ich gerne mit vorantreiben möchte. Dafür wäre die Brücke dann sehr nützlich.

Philippi: Auch wenn aus heutiger Sicht fraglich ist, ob die Brücke so heute noch gebaut werden würde: Sie ist Teil der Gesamtmaßnahme L 597 neu und musste aufgrund der bei Baubeginn bestehenden Gleisrechte gebaut werden. Jetzt ist sie da – und erleichtert vielleicht künftig die Diskussionen um eine neue Straßenbahntrasse im bestehenden Gleisbett.

Cuny: Die Brücke steht aktuell tatsächlich etwas verloren in der Landschaft herum. Sie wird aber schon bald ihren Zweck erfüllen. Außerdem bietet sie auch eine wichtige Entwicklungsperspektive für einen wünschenswerten Anschluss Ladenburgs an das Schienennetz der RNV.

Kohl: Die erwähnte Brücke ist nach meiner Kenntnis im Zusammenhang mit der Umgehungsstraße L 597 zu sehen. Die Planungs- und Bauphase dieser Umgehungsstraße hat – was den Zeitrahmen betrifft – ähnliche Unzulänglichkeiten wie der Berliner Flughafen.

Das Land finanziert die Baden-Württembergischen Literaturtage in Ladenburg 2024. Wie sollte kulturelle Förderung vor dem Hintergrund der Coronakrise ausgebaut werden?

Sckerl: Das grün-geführte Kunstministerium hat seit dem ersten Lockdown verschiedene Unterstützungsprogramme mit einem Volumen von rund 40 Millionen Euro für Kunst und Kultur aufgelegt und mit einem "Kulturdialog 2020" die Voraussetzungen für den Ausbau einer breiten und zugleich gezielten Förderung geschaffen.

Philippi: Sie rennen bei mir als kulturpolitischer Sprecherin der CDU-Landtagsfraktion und Galeristin natürlich offene Türen ein, wenn Sie nach mehr Förderung für Kultur fragen. Fairerweise muss man aber auch sagen, dass kaum ein Bereich während des Corona-Jahres 2020 so mit Förderprogrammen bedacht wurde wie die stark gebeutelte Kultur. Mir wäre es wichtig, in diesem Zusammenhang künftig den Blick etwas zu weiten und auch die kulturelle Bedeutung unserer Innenstädte, einschließlich Handel, Gastronomie, Vereinsleben und Brauchtum, in den Blick zu nehmen.

Cuny: Die Kultur leidet derzeit enorm unter den coronabedingten Einschränkungen. Umso wichtiger ist es, sie jetzt und nach der Pandemie auch seitens des Landes zu unterstützen. Denn Kultur ist eine wesentliche Säule unserer hohen Lebensqualität hier an Bergstraße und Neckar.

Kohl: Die Kulturförderung der Stadt oder des Landes Baden-Württemberg darf nicht von der Corona-Krise abhängig gemacht werden. Entscheidend für die Kulturförderung ist auch das bestehende kulturelle Leben einer Stadt, in dem viele aktive Kulturträger beweisen, dass die Bevölkerung die Angebote annimmt und Kultur gestaltet werden kann. Die Beispiele der Literaturtage und auch des Kunstvereins Ladenburg zeigen, wie es gehen sollte: Wenn Kulturangebot und –nachfrage ausgeglichen sind, gibt es viele Ehrenamtliche, die sich engagieren. Wenn Eigenmittel eingesetzt werden, dann fallen Kulturfördermittel auf fruchtbaren Boden.

In Ladenburg entsteht aktuell die Draußenschule. Müssen alternative Bildungsangebote besser gefördert werden?

Sckerl: Ja. Ministerin Eisenmann hat in den letzten Jahren mehrere Modellschulen auslaufen lassen. Produktiver Wettbewerb zwischen Schulen mit unterschiedlichen Bildungsangeboten stärkt den Schulstandort. Die Draußenschule ist eine dieser neuen innovativen Modellschulen, die wir Grüne wollen.

Philippi: Alternative Bildungsangebote wie die Draußenschule erhalten, wenn sie die Kriterien als Ersatzschule erfüllen, wie jede andere, klassischere "Privatschule" auch mit dem novellierten Privatschulgesetz seit dem Schuljahr 2017/2018 erstmals eine solide und verlässliche Finanzierung. Im Gegensatz zu anderen Bildungspolitikern, die Privatschulen generell verteufeln, weil sie die Schülerinnen und Schüler lieber alle an einer gemeinsamen Schule sehen würden, trete ich ebenso wie meine Partei für die Vielfalt der Bildungsangebote ein.

Cuny: Im Dezember konnte ich mich vor Ort vom sehr guten pädagogischen Konzept und den tollen Räumlichkeiten überzeugen. Da, wo private Schulen, wie hier in Ladenburg, eine Ergänzung zum öffentlichen Angebot sind, sollten sie gefördert werden. Dann sollte diese Förderung von Anfang an erfolgen und nicht erst nach einigen Jahren.

Kohl: Die Freien Demokraten treten für eine Bildungsvielfalt ein, aus denen die Eltern auswählen können, und die durch ihre Qualität miteinander im Wettbewerb um die Schüler stehen. Die private Draußenschule hat ein interessantes Konzept entwickelt und damit die Neugierde und Anerkennung der Stadt (Gemeinderat, Bürgermeister) und inzwischen auch des Landes gewonnen. Entsprechende Zuschüsse zum weiteren Aufbau werden gewährt. Wenn sich herausstellt, dass die Draußenschule – oder ähnliche private Konzepte außerhalb der staatlichen Schulen – ihre proklamierten Lern- und Bildungsziele erfüllen und auch organisatorisch stabil sind, dann sollten diese in Abhängigkeit von erreichten Meilensteinen weiter gefördert werden.