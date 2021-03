Von Katharina Schröder

Ediungen-Neckarhausen. Eine bröckelnde Schule, Diskussionen um den Radschnellweg und ein Neubaugebiet: Die RNZ hat die Landtagskandidaten Uli Sckerl (Bündnis90/Die Grünen), Julia Philippi (CDU), Sebastian Cuny (SPD) und Alexander Kohl (FDP) zu Edingen-Neckarhäuser Themen befragt.

Durch den Klimawandel ist zunehmend mit mehr Unwettern und damit auch mit mehr Hochwasser zu rechnen. Sollte der Damm in Edingen-Neckarhausen durchweichen, könnte man aufgrund seiner Länge nicht mit beispielsweise Sandsäcken reagieren. Muss das Land die Kommunen beim Hochwasserschutz stärker unterstützen?

Sckerl: Das grün-geführte Umweltministerium hat in den letzten Jahren den Hochwasserschutz neu aufgestellt, gibt jährlich rund 70 Millionen Euro dafür aus und setzt gerade den integrierten Hochwasserschutz entlang der Hauptflüsse, wie Rhein und Neckar, im Land um. Ich setze mich gerne dafür ein, für eine Dammsanierung in Edingen-Neckarhausen zu werben. Die Mittel sind vorhanden.

Philippi: Der Hochwasserschutz ist eine Daueraufgabe der Regierungspräsidien, die neben der regelmäßigen Deichschau aufgrund von Risikobewertungen auch Dammsanierungsmaßnahmen durchführen, wie in Kürze am Rheindamm im benachbarten Mannheim. Glücklicherweise ist der Neckardamm in Edingen-Neckarhausen im Vergleich zu anderen Abschnitten in einem allgemein sehr guten Zustand.

Cuny: Mit tatkräftiger Klimaschutzpolitik müssen wir den Klimawandel begrenzen. Deshalb bekennt sich die SPD in ihrem Wahlprogramm klar zum 1,5-Grad-Ziel von Paris. Der erweiterte Hochwasserschutz ist Folge des Klimawandels und muss daher vom Land mitfinanziert werden.

Kohl: Nach meiner Kenntnis ist der Hochwasserdamm in Neckarhausen dank regelmäßiger Wartung intakt. Eine Durchweichung ist nur bei tagelang anhaltendem Hochwasser denkbar. In solchen Fällen, aber auch bei Neubaumaßnahmen ist nicht nur das Land gefragt. Schließlich ist der Neckar eine Bundeswasserstraße.

Die Fähre zwischen Neckarhausen und Ladenburg ist Wahrzeichen und wichtiges Transportmittel. Sollte das Land die Fähre unterstützen, auch wenn die Neckarbrücke L 597 gebaut wird?

Sckerl: Ich setze mich weiterhin für einen regelmäßigen Zuschuss des Landes zur Unterstützung des herausragenden kommunalen Engagements ein, auch wenn es zunächst keinen Zugang zu Fördermitteln gab. Ich bin für den dauerhaften Bestand der Fähre und eine Betriebserlaubnis auch dann, wenn die Brücke in Betrieb gehen wird.

Philippi: Ich persönlich setze mich für eine Unterstützung der Neckarfähre ein und bin auch Mitglied bei den Fährfreunden. Allerdings gestaltet sich das etwas schwierig, weil der Verkehrsminister sich darauf zurückzieht, dass es keinen Rechtsanspruch für eine Unterstützung gibt. Im Moment erörtern wir, welche anderen Fördermöglichkeiten denkbar wären.

Cuny: Die Fähre ist nicht nur Kulturgut, sie wird auch nach Fertigstellung der Neckarbrücke eine wichtige Verbindung zwischen Edingen-Neckarhausen und Ladenburg bleiben – insbesondere für Fußgänger*innen, Radfahrende und Schüler*innen. Deshalb sollte das Land ihren Erhalt unterstützen.

Kohl: Die Fähre zählt zum ÖPNV und müsste dementsprechend auch vom Land (wie auch vom Kreis) gefördert werden, und zwar unabhängig von der Neckarbrücke. Ganz abgesehen davon ist sie ein förderungswürdiges historisches Kulturgut mit vielhundertjähriger Geschichte.

Insbesondere in Edingen-Neckarhausen gibt es Diskussionen über den Trassenverlauf beim neuen Radschnellweg. Ist das Projekt aus Ihrer Sicht gut genug mit den Kommunen abgesprochen?

Sckerl: Der Radschnellweg Heidelberg-Mannheim ist mit dem begleitenden Projektkreis, mit den Gemeinden und weiterer Bürgerbeteiligung besser als jeder andere Radweg zuvor auf den Weg gebracht worden. Bestehende Differenzen zur Trassenführung sollten noch ausgeräumt werden.

Philippi: Der Ausbau des Radschnellwegenetzes in der Metropolregion wird seit Jahren in allen möglichen Gremien, einschließlich des Projektbegleitkreises, auch mit den Kommunen und der Öffentlichkeit diskutiert. Es ist klar, dass es keine Trassenvariante geben kann, die alle zufriedenstellt. Ich bin mir aber sicher, dass im Lauf des Planfeststellungsverfahrens noch viele offene Fragen geklärt werden.

Cuny: Der Radschnellweg ist ein Gewinn für unsere Region. Die Diskussionen um seinen genauen Verlauf beispielsweise in Edingen oder auch Ilvesheim zeigen, dass die Planungen wohl nicht intensiv genug mit den betroffenen Gemeinden abgestimmt wurden. Dafür ist es aber auch noch nicht zu spät.

Kohl: Nach meinen Informationen wurden Gemeinde und Einwohnerschaft frühzeitig über drei mögliche Trassen-Varianten informiert. Die Interessen der Gemeinde und der Einwohnerschaft sind bei der Festlegung des Trassenverlaufs weitgehend berücksichtigt worden.

In Edingen-Neckarhausen sorgte die Debatte über ein Neubaugebiet im "Mittelgewann" 2017 für Widerstand und einen Bürgerentscheid, der das Vorhaben ablehnte. Wie kann die Gemeinde dem Wohnraummangel an der Bergstraße begegnen?

Sckerl: Das Land fördert den Bau bezahlbarer Wohnungen und neuer Quartiersformen mit rund 300 Millionen Euro jährlich. Es stellt den Kommunen zudem einen Grundstücksfonds zur Verfügung. Wir müssen uns darauf verständigen, dass es im verdichteten Ballungsraum Rhein-Neckar künftig verschiedene Wohnformen geben muss, vertikales Bauen muss eine reale Option werden.

Philippi: Als Gemeinderätin in Dossenheim kenne ich dieses Problem nur zu gut. Ich halte aber grundsätzlich nichts davon, mich in die kommunalen Entscheidungen in den Städten und Gemeinden meines Wahlkreises einzumischen. Generell muss jede Kommune im Zusammenspiel zwischen Gemeinderat, Verwaltung und Bürgerschaft für sich entscheiden, ob und wie sie Neubaugebiete ausweist oder ob vielleicht doch an der einen oder anderen Stelle eine Innenverdichtung möglich ist.

Cuny: Edingen-Neckarhausen hat in den vergangenen Jahren mit Innenverdichtung in beiden Ortsteilen bereits Wohnraum geschaffen. Doch ich weiß von meinen Familienbesuchen in der Doppelgemeinde, dass besonders junge Familien dringend Wohnraum suchen. Daher muss die Stadtgesellschaft die Diskussion um Neubaugebiete führen – beispielsweise "Neckarhausen Nord".

Kohl: Im Zentrum der Metropolregion Rhein-Neckar wird man auch langfristig die Wohnraumnachfrage nicht vollständig befriedigen können. Was vor allem fehlt, sind "bezahlbare" Wohnungen. In Edingen-Neckarhausen ist man hier durch mehrere kleine und mittlere Baugebiete und -vorhaben auf einem guten Weg. Für mich sind "behutsame Nachverdichtung" und Eigentumsbildung mithilfe von Wohnbaugenossenschaften gangbare Wege zur Verbesserung der Wohnraumsituation.

Die Pestalozzi-Grundschule in Edingen-Neckarhausen bröckelt an manchen Stellen. Muss das Land Schulsanierungen stärker fördern?

Sckerl: Das Land finanziert aktuell rund zehn Prozent des Sanierungsaufwands an Schulen, die Fördersummen können mithilfe energetischer oder klimaneutraler Maßnahmen zum Teil beträchtlich gesteigert werden. Es ist wünschenswert, wird aber eine Herkulesaufgabe werden, die Aufwendungen von rund 25 Prozent des Landeshaushalts für Bildung und Erziehung nach der Corona-Pandemie weiter zu steigern.

Philippi: Das Land beteiligt sich nicht nur am Neubau von Schulen oder am Ausbau zu Ganztagsschulen, sondern seit dieser Legislaturperiode (2017) über den Kommunalen Sanierungsfonds auch an der Sanierung von Schulen. Diese Fördermöglichkeiten sind richtig, müssen bestehen bleiben und eher noch ausgebaut werden.

Cuny: Ja, das Land muss die Städte und Gemeinden bei der Sanierung von Schulgebäuden finanziell stärker unterstützen. Gute Bildung in ebensolchen Schulhäusern mit modernen Lehrmitteln darf nicht allein vom kommunalen Haushalt abhängen, sondern muss vom Land überall ermöglicht werden.

Kohl: Natürlich. Intakte Schulen mit guter Ausstattung haben für mich hohe Priorität und können nicht vom Schulträger allein gestemmt werden. Die Pestalozzi-Schule steht seit fast 60 Jahren, und die Sanierung wird derzeit geplant, wobei die Gemeinde die Landesförderung dringend braucht. Auch bereits gute Förderquoten könnten stets noch besser sein. Bildung ist der Bereich, wo die Förderung der Kommunen besonders lohnend ist.