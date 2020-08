In den letzten Wochen setzten sich immer mehr Leute über das Verbot hinweg, am nicht freigegebenen Ufer des Waidsees zu campieren oder gar ins Wasser zu steigen. Dem begegneten nun die Polizei und das Weinheimer Ordnungsamt mit einer gemeinsamen Streife – und die Ordnungshüter mussten nicht lange nach Verstößen suchen. Foto: Kreutzer

Von Volker Knab

Weinheim. Die Rechtslage ist eindeutig: Außerhalb des Strandbads ist am Waidsee weder Baden noch Lagern erlaubt. Hunde müssen an der Leine geführt werden. Darauf weist ein großes Schild am Rundweg hinter Strandbad und DLRG hin. Den Einhalt der Verordnung kontrollieren sowohl Mitarbeiter der städtischen Polizeibehörde, also des Ordnungsamts, wie der Polizei. Die RNZ begleitete am Sonntag eine gemeinsame Streife. In jüngster Zeit erfolgen die Kontrollen vermehrt, da sich die Situation am See zugespitzt hatte. Immer mehr Beschwerden wegen Ruhestörung liefen bei Polizei und Verwaltung auf.

Manche reagieren überrascht

Der Lärm ist aber nur das eine, das andere die Zunahme des hinterlassenen Mülls. Zwei Stunden Arbeit mit zwei Mitarbeitern plane der Bauhof für die Säuberung der Wiese am Waidsee ein, erläutert der städtische Pressesprecher Roland Kern. Hinzu kommen dort Verstöße gegen die Brandverordnung. Offenes Feuer und Grillen ist am Waidsee ebenfalls und derzeit aufgrund der Waldbrandgefahr sowieso generell verboten. Die Kontrolle des Badeverbots außerhalb des Strandbads ist für die Polizei nach Unfällen zudem eine Sicherheitsfrage.

Auch im Gebüsch am Waidsee-Ufer wurde geschaut, ob sich hier nicht jemand aufhält. Foto: Kreutzer

Es ist heiß an diesem Nachmittag. Die kleine Wiese in der sogenannten "Schweinebucht" gleicht einer Liegewiese im Freibad. Etliche kleine Menschengruppen haben es sich im Schatten der Bäume gemütlich gemacht, die meisten sind mit Handtüchern ausgestattet. Eine Gruppe hat einen Grill dabei. David Eisenhauer und Timm Meyer von der Polizeibehörde werden bei der Streife von Ralf Kast und Tamara Mohr vom Polizeirevier Weinheim begleitet. Eisenhauer und Mohr steuern auf mehrere Männer zu, die in Badehosen auf Handtüchern liegen und sprechen sie auf das verbotene Lagern und das Badeverbot am Waidsee an.

Die Mitarbeiter des Ordnungsamts klären sie über die schon lange bestehende Rechtslage auf. Die Verordnung zum Erholungsgebiet Waidsee gilt seit 1. Juli 1981. So steht es auf der Hinweistafel am Rundweg. Von vielen Angesprochenen hören die beiden Mitarbeiter des Ordnungsamts, sie hätten es nicht gewusst. Zeigen sich überrascht von den Kontrollen und sagen, sie wären doch auch früher schon hier gewesen. Da sei aber nie kontrolliert worden. "Teilweise reagieren die Leute mit Unverständnis. Manche meinen auch, das habe was mit Corona zu tun", so Eisenhauer. Die städtischen Mitarbeiter erläutern, dass sie die Angesprochenen nicht drangsalieren wollten. Verweisen aber die schon lange bestehenden Verordnungen sowie auf die vielen Hinweistafeln mit dem Piktogramm "Baden verboten" rund um den Waidsee.

Foto: Kreutzer

Bei der Kontrolle haben diejenigen, die nur auf einem Handtuch sitzen, wenig zu befürchten. Das wird noch nicht unbedingt als Lagern gewertet. Das aufgestellte Zelt dagegen schon eher, erläutert Krieg. "Bis zu den Knien darf man auch ins Wasser", klärt Eisenhauer auf. In den meisten Fällen erfolgen lediglich mündliche Verwarnungen. Die Adressen nehmen die Mitarbeiter des Ordnungsamts allerdings auf. Und bei mehrmaligen Verstößen droht dann ein Bußgeld. Das droht auch denjenigen, die beim Grillen angetroffen werden. "Momentan liegt das bei 80 bis 100 Euro", so Eisenhauer.

Ein älteres Paar sprechen Eisenhauer und Meyer bei ihrem Rundgang auf den nassen Hund an und klären sie über das Badeverbot auch für Hunde und die Anleinpflicht am See auf. "Den übergießen wir wegen der Hitze immer wieder mit Wasser", meint sein Besitzer. Nicht immer bleiben die Diskussionen über den Sinn der Verordnungen in so geordneten Bahnen, wie an diesem Nachmittag.

Gewöhnlich machen die Mitarbeiter des Ordnungsamts und die Polizisten vom Polizeirevier ihre Kontrollen am See separat. Besonders am Abend kann es aber schon mal etwas heftiger zugehen. Dann sind solche gemeinsame Streifen von Vorteil, erläutert Eisenhauer. "Ihr seid doch gar keine richtige Polizei". Diesen Satz müssten sich die Mitarbeiter der Polizeibehörde nicht selten anhören. Wenn die Polizei am Abend an den Waidsee aufgrund von Ruhestörung gerufen wird, sind die Beamten "schon mal stundenlang beschäftigt, bis wieder Ruhe einkehrt", erläutert Krieg den Sinn der gemeinsamen Streifen.

Badeverbot gilt auch für Hunde

An diesem Nachmittag ist es bei der Streife ruhig geblieben. Um die Mittagszeit hatten Eisenhauer und Krieg 13 Verstöße aufgrund des Badeverbots für Mensch und Hund aufgenommen. Bereits am vergangenen Dienstag und Donnerstag hatten Eisenhauer und Meyer am Waidsee einen Kontrollrundgang unternommen. Da hatten sie 30 Verstöße festgestellt.

Die vielen Diskussionen machen Eisenhauer und Meyer nichts mehr aus. Dagegen haben sie sich inzwischen ein dickes Fell zugelegt. "Da steh ich drüber", sagt Meyer. Aber anstrengend sei es schon, ergänzt Eisenhauer. "Es gibt Abende, da habe ich dann keine große Lust mehr, mich zu unterhalten", erläutert er lachend.