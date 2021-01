Ladenburg/Paternion. (stu) Auch in Kärnten ist das Leben wegen Corona sehr eingeschränkt. Die kulturellen und sportlichen Veranstaltungen sind alle abgesagt, was auf die Stimmung in Ladenburgs Partnergemeinde Paternion drückt. Trotzdem blickt Manuel Müller im RNZ-Interview optimistisch nach vorn und hofft, dass bald wieder ein Stück weit Normalität einkehren wird.

Herr Bürgermeister Müller, wie geht es Ihnen persönlich?

Persönlich geht es mir zum Glück gut. In Zeiten wie diesen sollte man sich auch auf das Wesentliche besinnen. Das Wichtigste ist und bleibt unser aller Gesundheit. Natürlich ist man als Bürgermeister in den letzten Monaten noch mehr gefordert, als dies ohnehin der Fall ist. Ablenkung finde ich durch sportliche Betätigung, wenngleich dies im Moment vorwiegend nur durch Laufeinheiten erfolgen kann.

Wie ist die Corona-Lage in Paternion?

Alles in allem muss ich sagen, dass wir bis dato recht glimpflich durch diese Krise gekommen sind. Es gab glücklicherweise keine größeren Cluster. Unsere Bürgerinnen und Bürger verhalten sich zum Großteil sehr vorbildlich. Schmerzhaft ist, dass das soziale Leben nahezu zum Stillstand gekommen ist. Dies ist in einer lebhaften Gemeinde wie der unsrigen natürlich deutlich spürbar. Wie überall auf der Welt hoffen auch wir auf ein baldiges Ende dieser Ausnahmesituation.

Wie ist die Stimmung in der Marktgemeinde?

Die vorweihnachtliche Zeit hellte die allseits gedrückte Stimmung etwas auf. Es ist nicht zu übersehen, dass die aktuellen Maßnahmen viele Menschen belasten und zum Nachdenken anregen. Persönlich finde ich, dass trotz der verordneten Isolation bei uns eine Art Zusammenhalt gelebt wird. Wir (video-)telefonieren mit Familienangehörigen und Freunden, finden Möglichkeiten, uns gegenseitig aufzumuntern. Viele Menschen sind aber unsicher und ein wenig sprachlos, aber man hält zusammen.

Was sind Ihre Wünsche für 2021?

Allzu schön wäre es, wenn mit dem Ende des Jahres auch das Ende der diesjährigen Belastungen einhergehen würde. Diese Hoffnung hegen wir alle, doch wird es wohl noch einige Zeit dauern, bis wir unsere gewohnte Normalität zurückerlangen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich eure schöne Stadt in diesem Jahr wieder besuchen könnte. Das wäre ein echtes Highlight.

Was ist Ihre Botschaft an die Ladenburger?

Ich wünsche allen Ladenburgerinnen und Ladenburgern viel Kraft und eine gesunde Portion Optimismus. Für das Jahr viel Glück, Zuversicht und vor allem Gesundheit. Seid euch gewiss, sobald wir unsere bekannte "Normalität" zurückerlangen, werden wir uns mit einer entsprechenden Abordnung schnellstmöglich auf den Weg nach Ladenburg machen, um unsere hervorragende Partnerschaft zu feiern.