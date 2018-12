Ladenburg. (stu) Eine leichte Dell bei den Besucherzahlen war am zweiten Weihnachtsmarkt-Wochenende in Ladenburg zu spüren: Das Wetter hatte es mit den Markthändlern nicht so gut gemeint. Starker Regen und der frische Wind hielten viele Gäste von einem Besuch ab.

Musikalisch eröffnet wurde das zweite Wochenende am Freitag von der "Kiste-Musikgruppe" - aber auch der Posaunenchor Heddesheim und die Altrhein-Musikanten aus Sandhofen erhielten am Samstag viel Applaus, als sie kleine Konzerte auf der Weihnachtsmarktbühne gaben. "Oft hört man auf den Weihnachtsmärkten nur noch Musik aus der Konserve", meinte Petra Klinger. Ladenburg habe einen sehr stimmungsvollen Markt, betonte die Oftersheimerin. Sie und ihr Partner schätzen die kleinen Weihnachtsmärkte in der Region, denn hier sei das kunsthandwerkliche Angebot besonders schön. In der Beliebtheitsskala stehe der Ladenburger Weihnachtsmarkt weit oben - aber auch die Märkte auf den Kapuzinerplanken in Mannheim und in der Heidelberger Altstadt schätzen die beiden sehr.

Ein Stammgast auf den Weihnachtsmarkt der Römerstadt ist auch der Nikolaus. Bevor er die kleinen Besucher zur Vorlesestunde in das alte Rathaus einlud, stapfte der Mann mit dem echten weißen Bart und seinem prall gefüllten Gabensack über den Marktplatz. Einige Kinder näherten sich eher schüchtern dem Mann im roten Dress. An der Hand der Mama fühlte sich die kleine Pia schon sicherer, als sie sich ihr Nikolausgeschenk abholte. Selbstbewusster war da schon die fünfjährige Zoe aus Bensheim, die mit ihren Eltern den Weihnachtsmarkt besuchte. "Wenn es Geschenke gibt, dann ist unsere Kleine nicht zu halten", meinte Mama Kathrin, die Zoe ermahnte, weil sie gleich zweimal in den Sack greifen wollte. Überhaupt achteten alle Eltern darauf, dass laut hörbar ein Dankeschön ausgesprochen wurde, was den Nikolaus und seine Assistentin, die von der Stadt Ladenburg gespendete Hefegebäck-Nikoläuse verteilte, besonders freute.

Beate Glowinski, verantwortliche Mitarbeiterin der Stadtverwaltung für die Organisation des Weihnachtsmarktes, bot dem Nikolaus eine warme Stube im alten Rathaus an, um seine Geschichte vorzulesen. Glowinski wollte mit dem "Umzug" wetterunabhängiger sein, und ihre Entscheidung war goldrichtig: Vorlesen und Zuhören war dort deutlich angenehmer, als bei Regen auf dem Marktplatz zu stehen.

Die Botschaft der Erzählung passte natürlich zur Weihnachtszeit, in der Kinder nicht überall Freude haben. Es gebe Länder, in denen trotz der christlichen Friedensbotschaft Kriege tobten, die für Kinder traumatische Nachwirkungen hätten. Auch seien die Nahrungsmittel auf Erden ungerecht verteilt. Während Kinder in Deutschland selten hungern müssten, kämpfen Heranwachsende in manchen Regionen Afrikas täglich ums Überleben.

Den sozialen Aspekt des Weihnachtsmarktes haben die Ladenburger nie vergessen. In der Stadt gibt es den Partnerschaftsverein Garango, dessen Mitglieder sich für eine gerechtere Welt einsetzen. Für die Umsetzung ihrer Hilfsprojekte in der Partnerregion benötigen die Mitglieder Spenden - und die sollen am Sonntag beim Garango-Frühschoppen reichlich fließen.

Den kulturellen Abschluss setzte die Musikkapelle der katholischen Pfarrgemeinde Dossenheim, auch die Bigband der Merian-Realschule hörte bei ihrem Heimspiel viel Applaus. Weniger zufrieden waren die Markthändler. Die Organisatoren wünschen sich nicht nur deshalb für den kommenden Sonntag besseres Wetter, wenn um 11 Uhr der Garango-Frühschoppen eröffnet wird.