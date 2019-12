Mit großer Verspätung kam der Nikolaus am Sonntag doch noch vorbei. Foto: Sturm

Ladenburg. (stu) Enttäuschte Gesichter, kullernde Tränen – zahlreiche Kinder warteten am Sonntag vergeblich auf den Nikolaus, der zum Weihnachtsmarkt kommen sollte. Vergeblich? Nicht ganz. Zwar war der Mann mit Bart für 14 Uhr angekündigt, er verspätete sich aber, „da eines seiner Rentiere nicht ansprang“, wie Nicole Hoffmann vom Bürgermeisteramt am Montag mitteilte. Offensichtlich hatte der Mann also Probleme mit seinem Fahrzeug.

Wann er denn endlich kam, war nicht zu erfahren. Auch nicht, wie viele Kinder dann noch anwesend waren. Denn kurz nach 14.30 Uhr trotteten viele von ihnen traurig davon. Nach Informationen der RNZ wird die Nikolausbesetzung mittlerweile von einer Agentur übernommen.

Viele Jahre lang hatte diese Aufgabe Stadtrat Peter Hilger übernommen, der den Kindern auch eine Nikolausgeschichte erzählte. Die Verwaltung habe es nun allerdings bevorzugt, eine Agentur damit zu beauftragen, sagte Hilger. Offenbar zum Leidwesen vieler Kinder.