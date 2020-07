Dieses alte Foto zeigt, wie Arbeiter dem Betonfundament des Wasserturms in den Jahren 1902/03 den Boden bereiteten. Für die Bevölkerung war das Bauwerk ein Segen. Repro: Sturm

Von Axel Sturm

Ladenburg. Wassertürme sind nicht nur imponierende Bauwerke, sondern auch markante Wahrzeichen vieler Städte und Gemeinden. Auch die Ladenburger schätzen ihren Wasserturm, das Bauwerk gehört einfach zum Stadtbild dazu. Es prägt mit den beiden Stadtkirchen, dem Hexenturm und dem Martinstor die Stadtsilhouette. Und: Von dem 1903 gebauten Wasserturm aus genießt der Betrachter auch noch einen traumhaften Blick auf die Altstadt.

Der Ärger in der Bevölkerung war daher groß, als der Gemeinderat 2003 beschloss, den Wasserturm zum symbolischen Preis von einer Deutschen Mark an einen Mannheimer Architekten zu verkaufen. Mit dem Gedanken, das denkmalgeschützte Wahrzeichen der Stadt an einen Privatmann zu veräußern, konnten sich viele nicht anfreunden.

Doch das Denkmal war in die Jahre gekommen, und es standen teure Renovierungsarbeiten an, die sich die Stadt nicht leisten wollte. Das Konzept des Architekten Karl-Heinz Erny wiederum überzeugte die Entscheidungsträger. Er wollte den Turm auf eigene Kosten sanieren und im Inneren ein Museum für historische Tonträger und Schallplatten einrichten. Durch den musealen Charakter sollte der Wasserturm für die Öffentlichkeit zugänglich bleiben. Die Stadträte stimmten der Schenkung zu. Das Konzept wurde allerdings nie verwirklicht, die Bauschäden wuchsen – und es musste gehandelt werden.

Die kleine Landes-Gartenschau 2005 brachte bunte Farben an den Neckar, und auch der Wasserturm wirkte mit an dem Schauspiel: Er wurde zum Leuchtturm. Foto: Sturm

Handeln mussten die Stadtverantwortlichen bereits um 1900, denn die Wasserversorgung Ladenburgs wurde zum Problem. Die seinerzeit wachsende Bevölkerung war mit Wasser aus Brunnen mehr schlecht als recht zu versorgen. Ein Wasserturm war das Mittel der Wahl für ein neues Versorgungssystem. Der Bürgerausschuss stimmte dem Projekt am 11. Juni 1902 zu.

Ladenburg war keine Ausnahme. In dieser Zeit wurden auch die Wassertürme in Edingen, Wieblingen, Seckenheim und Wallstadt gebaut. Für das damalige Bauerndorf am Neckar war der Bau übrigens ein finanzieller Kraftakt, aus der Stadtkasse mussten 180.000 Reichsmarkt zurückgelegt werden.

Der Wasserturm wurde 1903 von der Mannheimer Firma "Süddeutsche Gesellschaft für Feuerungsanlagen und Schornsteinbau" errichtet: in einem Bereich am Neckar wo damals kaum Häuser standen. Nach der Fertigstellung wurden 400 Haushalte ans Wassernetz angeschlossen, womit eine deutliche Erhöhung des Wohnkomforts verbunden war. Einfach den Wasserhahn aufdrehen zu können, war für die Menschen damals wie ein Schritt in ein neues Zeitalter.

Als der Wasserturm eingeweiht wurde, sprach der damalige Bürgermeister Johann Heinrich Betz von einer "Verbesserung, die die Menschen beglücken wird". Zusammen mit dem Architekten des Projekts und dem Inhaber der Baufirma schnitt er das Einweihungsband durch und bekam den Schlüssel für den 42 Meter hohen Turm aus roten Backsteinen überreicht.

Das Wasserreservoir aus Eisen an der Turmspitze fasste rund 250 Kubikmeter Wasser. Davon konnten die öffentlichen Haushalte 160 Kubikmeter Wasser abzapfen. Für Brandfälle wurden 90 Kubikmeter Wasser reserviert, was die Feuerwehr-Kommandantschaft durchgesetzt hatte. Mit Gründung des Wassergewinnungsverbands Lobdengau in den 1970er Jahren verlor auch der Ladenburger Wasserturm seine Bedeutung. Das Wasser wurde jetzt aus Tiefbrunnen in die Wasserwerke gepumpt.

Ideen, wie der Wasserturm weitergenutzt werden könnte, gab es einige. Ein Investor überlegte, den Bau für Wohnzwecke umzubauen. Auch Gastronomen meldeten Interesse an. Umgesetzt wurden die Ideen nie.

Strahlkraft erlangte der Wasserturm noch einmal 2005, als er für die kleine Landes-Gartenschau zum "Leuchtturm" umfunktioniert wurde. Der rot-weiße Turm am Neckarstrand wurde zum lieb gewonnen Symbol des Grünprojekts.

Es gibt aber auch Geheimnisse um den Wasserturm. Vor einem Jahr kaufte die Stadt das Bauwerk zurück. Bürgermeister Stefan Schmutz hatte einen Gönner gefunden, der die Mittel für die Renovierung zur Verfügung stellt. Danach soll das Wahrzeichen für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Wer der Gönner ist, darüber schweigt sich der Bürgermeister aus. Der Investor habe zur Bedingung gemacht, dass sein Engagement nicht-öffentlich bleibt.

Den meisten Ladenburgern ist das egal – Hauptsache, der Turm gehört wieder der Stadt und sein Zerfall ist gestoppt.