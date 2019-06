Ladenburg. (skb) "Bitte nicht wegräumen": Das war die Bitte von Martin Schaub, Vorsitzender des Vereins der Freunde und Förderer der Stadtbibliothek, die sich diesmal im neu gestalteten Lesebereich im Dachgeschoss der Einrichtung versammelt hatten. Denn die Ecke lässt sich bei Veranstaltungen schnell verschieben.

Ein weiterer Vorteil der Neuerung: Leseecke und die nun dauerhaft im Erdgeschoss des Hauses befindliche Tourist Info sind räumlich getrennt, und das ohne Platz-Einbußen. "Das war eine raffinierte und trickreiche Überlegung von Frau Kietzmann", zudem die "letzte Tat" der inzwischen verabschiedeten langjährigen Bibliotheksleiterin, der Schaub bei der Versammlung gern persönlich nochmals für ihr Wirken gedankt hätte. Sie war aber arbeitsbedingt verhindert: "Was Frau Kietzmann die letzten 16 Jahre in der Bibliothek geleistet hat, das ist Wahnsinn", betonte der Vereinschef: "Wir liegen da in der Bibliothekslandschaft ganz weit vorne." Auch personell habe sich einiges getan, wenngleich auch da noch Luft nach oben sei.

Der Förderverein indes habe im zurückliegenden Geschäftsjahr "getan, was er tun soll", nämlich Gelder "auf sinnvolle Weise angelegt und für die Bibliothek ausgegeben". Der Löwenanteil floss mit knapp 6400 Euro in die Anschaffung neuer Medien, unter anderem wurden aber auch Zeitungsabonnements, die Actionbound-App sowie Lizenzverträge für die Online-Archive Brockhaus oder Munzinger finanziert. Erfreut zeigte sich Schaub, dass dank einer Spende eines Drogeriemarktes auch die Schulprojektwoche wieder stattfinden konnte.

Zahlen nannte Schatzmeisterin Birgit Walter, die penibel sämtliche Kontenbewegungen des 157 Mitglieder starken Vereins gelistet hatte. Größte Einnahmequelle sind nach den Beiträgen die beiden Bücherflohmärkte, die zusammen über 6000 Euro in die Kasse gespült hatten.

Die größten Brocken wurden bei den Ladenburger Literaturtagen "vielerorts" bewegt, wobei Martin Schaub explizit betonte, dass das Literaturfestival, dessen dritte Auflage vom 4. bis 6. Juli stattfindet, sich durch Spenden selbst trage.

Besonders unternehmerische Großsponsoren erlauben es, die mehrtägige Veranstaltung mit freiem Eintritt zu allen Lesungen auf die Beine zu stellen. Ob jene Unternehmen, die in Ladenburg derzeit große Bauprojekte realisieren, sich nach Abschluss ihrer Tätigkeit auch weiterhin engagieren möchten, wisse er allerdings nicht, sagte Schaub, der das Größenvolumen der Literaturtage 2018 auf bis zu 17.000 Euro bezifferte.

Der Förderverein verwaltet jedoch das Konto: "Doppelte Arbeit im Unterschied zur Vereinsarbeit", wie der Vorsitzende mit Dank an die Kassiererin betonte. "Wir wissen, was in der Kassenführung für Arbeit drinsteckt", bestätigte Revisor Reinhard Scholz.

Wahlen standen in diesem Jahr nicht auf der Tagesordnung. Beschlossen wurde der Abend durch eine literarische Einlage - Schaub hatte dafür Werke von Theodor Fontane ausgewählt, der vor rund 200 Jahren geboren wurde.