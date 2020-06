Ladenburg. (stu) Der neue Pächter des Ladenburger Schwimmbad-Kiosk, Heinz Jäger, schnaufte tief durch, als Fakten für die Badesaison 2020 geschaffen wurden. Jetzt ist klar, was die RNZ bereits vor Wochen exklusiv berichtete: Die Badesaison kann am Mittwoch, 1. Juli, beginnen.

Klar ist nun auch, dass Jäger mit der Bewirtung der Gäste im Freibad am 1. Juli beginnen kann. Als er die Zusage für den fünfjährigen Pachtvertrag Anfang 2020 erhielt, war Corona in Deutschland noch kein Thema. Jäger, der auch den Ladenburger "Ochsen" mit viel Herzblut führt, freut sich auf die neue Aufgabe. Er investierte einige Zehntausend Euro, um das Kiosk auf die Badesaison vorzubereiten.

Von seinem Vorgänger "Fody’s Fährhaus" übernahm er teilweise die Kücheneinrichtung. Jäger investierte aber auch selbst in neue Sitzgarnituren und in die Infrastruktur. Er wird nämlich nicht nur die Schwimmbadgäste bewirten, sondern auch die Radtouristen, für die er auf der Rückseite des Kiosks einen Biergarten schaffen wird.

Personell hat sich der Gastronom gut aufgestellt. Aus seinem familiären Umfeld erhält er Hilfe, eine Köchin wurde für die Speisezubereitung eingestellt, und Jäger ist auch jeden Tag selbst vor Ort, um sicherzustellen, "dass der Laden im Freibad läuft". Die Menschen trauen dem Gastronom durchaus zu, dass er auch den Schwimmbad-Kiosk zur Zufriedenheit der Gäste führen wird. "Wenn Heinz Jäger etwas in die Hand nimmt, dann kann man sich drauf zu 100 Prozent verlassen", lobt beispielsweise der Vorsitzende des Freibad-Fördervereins, Walter Dehnel, den Gastronom.

Jäger hat einen großen gastronomischen Erfahrungsschatz. Seit über 40 Jahren führt er erfolgreich den "Ochsen" in der Hauptstraße, in dem er schon Prominente wie Ex-Bundeskanzler Helmut Kohl, Ex-Ministerpräsident Erwin Teufel oder den Fußball-Weltmeister "Kaiser" Franz Beckenbauer bewirtet hat. Jäger führte in seinem Berufsleben – quasi als "Ochsen-Zeigstellen" – diverse Vereinsgaststätten, das beliebte Ausflugslokal "Zum Anker" in Schwabenheim und während des Grün-Projekts 2005 das Café am Fluss, eine beliebte Anlaufstelle.

Mit der Anpachtung des Schwimmbad-Kiosks erfüllte sich Jäger nun einen "weiteren Traum". In seiner Kindheit und Jugend besuchte er zwar nur selten das Freibad, weil er als Sohn eines Landwirts im Stall oder auf dem Feld mithelfen musste. Der Vater seines besten Freundes, Icke Brunner, war aber damals Kassierer im Freibad, und wenn es die Zeit zuließ, ging Jäger mit Icke auch nach den offiziellen Öffnungszeiten ab und zu schwimmen.

"Das Freibad ist eine wichtige soziale Einrichtung, und ich will meinen Beitrag leisten, dass sich die Badegäste im Freibad wohlfühlen", sagt Jäger. Natürlich hat er den Kiosk auch aus wirtschaftlichen Gründen gepachtet. Er ist stolz, dass er sich unter zahlreichen Bewerbern durchsetzen konnte. "Wenn man Vertrauen spürt, tut das gut", meint Jäger beim Besuch der RNZ.

Konzeptionell ist der Pächter auf die Badesaison vorbereitet. Er hat nicht nur die Erwachsenen im Blickfeld, sondern auch Kinder und Jugendliche. So bietet er Snacks, Burger, Pommes mit Curry-Wurst, aber auch frische Produkte wie Salat-Variationen und Stammgerichte wie Schnitzel an. Morgens gibt es eine Frühstückskarte, mittags steht eine reichliche Kuchenauswahl bereit. Jäger hofft nun, dass sich bereits die erste Corona-Badesaison auszahlen wird. Er wünscht sich, dass er einen reibungslosen Start hinlegen kann, bittet aber jetzt schon um Verständnis, wenn er den einen oder anderen Wunsch nicht gleich erfüllen kann. "Es ist völlig offen, wie die Badesaison in Coronazeiten angenommen wird", bringt es Jäger auf den Punkt. Seine Flexibilität werde aber dafür sorgen, dass er Probleme umgehend abstellen wird, sichert Jäger zu.

Der 67-jährige Ur-Ladenburger verspürt übrigens keinen Hang, sich demnächst auf das Altenteil zurückzuziehen. "Ich habe einen Fünf-Jahres-Vertrag, und dafür stehe ich mit meinen Namen", meint der Gastronom. Er gibt offen zu, dass er sich nicht vorstellen kann, "jetzt schon die Hack reinzumachen". Für ihn gibt es keine schönere Berufung, als seine Gäste zufriedenzustellen. Das gelte für den "Ochsen", für seinen Party-Service und natürlich auch für den Schwimmbad-Kiosk.

"Jetzt müssen wir das Gespräch aber beenden", drängt Heinz Jäger dann doch auf den Abbruch der Unterhaltung. "Heute ist Schnitzeltag im ,Ochsen’ – und die Gasträume sind ausgebucht." Und so schwingt sich Heinz Jäger auf sein Mountainbike, um in die "Ochsen"-Küche zurückzufahren.