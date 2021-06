Von Silke Beckmann

Ladenburg. Die Ladenburger Literaturtage "Vielerorts" stehen kurz bevor: In der Zeit vom 8. bis 11. Juli findet die vierte Ausgabe des hochkarätigen Literaturfestivals statt. "Sehr glücklich" sei das gesamte Team, sagte Carolin Callies, Sprecherin des organisierenden Arbeitskreises, im Pressegespräch. Lange habe man gebangt, ob die viertägige Veranstaltung nach 2020 ein zweites Mal würde pausieren müssen.

Vorsichtiger Optimismus machte sich breit, als sich die Pandemie-Lage entspannte, vor sechs Wochen fiel dann die Entscheidung: "Wir tun es!" Auch Bürgermeister Stefan Schmutz habe den Arbeitskreis unterstützt, und es sei gelungen, was bereits im vergangenen Jahr geplant wurde: Fast alle Autoren, die schon im Vorjahr eingeladen waren, haben erneut ihr Kommen zugesagt.

Situationsbedingt können die Lesungen nicht wie gewohnt an verschiedenen malerischen, häufig auch von Privatpersonen zur Verfügung gestellten Orten stattfinden: "Es war früh klar, dass wir das nicht umsetzen können", so Callies. So bleibt "Vielerorts" diesmal vorrangig im Reinhold-Schulz-Waldpark, auch der BUND-Garten wird mit einbezogen, bei schlechtem Wetter das Glashaus genutzt. Zwei Lesungen führen zur Heinrich-Vetter-Stiftung in Ilvesheim. Bücherfreunde können sich auf ein vielfältiges Programm mit literarischen Größen freuen: "Es gibt so viele Highlights", schwärmte Callies, die die Inhalte gemeinsam mit Autorin Kristin Wolz, Bibliotheksleiterin Petra Göhring und Rainer Ziegler vorstellte; zum "Vielerorts"-Team gehören außerdem Thomas Nestler (Buchhandlung am Rathaus), Karen Schrepp (Freunde und Förderer der Stadtbibliothek) , Alexander Spangenberg und Janine Tornow-Gaisbauer.

Den Eröffnungsabend am Donnerstag, 8. Juli, bestreiten die Autorinnen Katja Oskamp und Sharon Dodua Otoo. Schriftstellerin Oskamp hatte ihr bisheriges berufliches Terrain verlassen und auf Fußpflegerin umgeschult. Darüber schrieb sie "mit Witz und Wärme" in ihrem Roman "Marzahn, mon amour", der im letzten Jahr auf der Spiegel-Bestsellerliste landete. Bachmann-Preisträgerin Otoo beschreitet in "Adas Raum" dagegen experimentelle literarische Pfade, indem sie, wie Wolz erklärt, ihre Erzählfigur Ada auflöst – in Ort, Zeit und sogar Personen.

Iris Wolff, für ihren Roman "Die Unschärfe der Welt" mit zahlreichen Literaturpreisen bedacht, wird zu Gast sein, Norbert Scheurer, der in "Winterbienen" von einem Fluchthelfer im Jahre 1944 erzählt, und mit Raphaela Edelbauer geht es in die Zukunft einer künstlichen Intelligenz. Mit Hörspielen bringen Ruth Johanna Benrath und Maren Kames eine neue Facette ins Programm, Kristin Wolz liest aus ihrem Roman-Debüt "Geranien für den König", und Nadja Küchenmeister, Eva Christina Zeller und Sünje Lewejohann bringen Liebeslyrik mit.

Haarig wird es beim Familienprogramm: Vorlesefriseur Danny Beuerbach verspricht kleinen Kunden einen kostenlosen Haarschnitt, wenn sie ihm aus ihren Lieblingsbüchern vorlesen. "Wichtig war uns die Vielfalt", erklärt Rainer Ziegler, also "dass wir uns nicht vom Mainstream allein lenken lassen."

Das gesamte Programm findet sich auf der neu gestalteten Homepage www.ladenburger-litaraturtage.de die die Organisatoren auch in Hinblick auf die zum Veranstaltungszeitpunkt geltenden Hygieneauflagen empfehlen. Laut aktueller Verordnung ist auf dem Gelände bis zur Einnahme des Platzes eine Maske zu tragen; eine Voranmeldung, Registrierung oder Vorlage eines Negativ-Tests ist nicht erforderlich. Im Waldpark stehen hundert Plätze zur Verfügung, der Einlass erfolgt jeweils eine halbe Stunde vor Veranstaltungsbeginn. Und zwar wie bisher bei freiem Eintritt. Dies angesichts "sehr hochkarätiger Veranstaltungen" zu gewährleisten sei schon "was ganz Tolles", betont Petra Göhring.

"Es gibt diesen Tagen auch Leichtigkeit", findet Wolz: "Eine Größe, die nicht kleinkariert macht, sondern öffnet, verändert ein Stück das Kleinklima." "Das Prinzip freier Eintritt ist für uns Pfund und Markenzeichen", erklärt Ziegler. Zu verdanken ist dies Spendern und Sponsoren, die "Vielerorts" teilweise schon seit der Premiere im Jahr 2017 unterstützen, darunter auch die Firma BPD Immobilienentwicklung, die 5000 Euro spendete. Im Rahmen von "Neustart Kultur" der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien durch den Deutschen Literaturfonds werden die Literaturtage in diesem Jahr außerdem mit 10.300 Euro gefördert.