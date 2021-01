Ladenburg. (stu) Nach der verflixten, siebten Frage war für den Ladenburger Dennis Krause und seinen Quizpartner Chris Michel leider Schluss. Welche NATO-Organisation es außer dem Sicherheitsbündnis noch in den USA gibt, konnte die beiden Freunde nicht beantworten. Die richtige Antwort "Organisation der Kinobesitzer" (National Association of Theatre Owners) kam Krause und Michel nicht über die Lippen. Und so mussten sie sich mit einem Gewinn von 7500 Euro zufriedengeben. Hätten die beiden Quiz-Experten alle zwölf Fragen richtig beantwortet, wären sie mit 50.000 Euro nach Hause gefahren.

"Alles gut – es war ein tolles Erlebnis, und wir sind mit der Gewinnsumme zufrieden", sagte Dennis Krause nach Ausstrahlung der Sendung. "Natürlich träumt man davon, mit 50.000 Euro nach Hause gehen zu können, aber die Zufriedenheit sollte man nicht mit der Höhe des Geldgewinns in Verbindung bringen", so der Quiz-Kandidat. Die drei Tage im Hamburger Fernsehstudio seien "schon richtig cool" gewesen, und die Erfahrung, Teil einer Quiz-Show zu sein, könne schließlich nicht jeder machen.

Der Kontakt zu Quiz-Master Jörg Pilawa sei nur auf die Drehzeit beschränkt gewesen. Normalerweise nehme sich der bekannte Moderator viel Zeit für ein Vorgespräch, aber in Zeiten von Corona sei der Ablauf eben ein bisschen anders. "Jörg Pilawa ist ein netter Mensch – er hilft den Kandidaten, die Aufregung zu vergessen", findet Krause.

Wenn die Sendung beginnt, stehe man unter Adrenalin. Der Ladenburger kann nun gut nachvollziehen, wenn man vor laufenden Kameras "auf der Leitung steht". "Zu Hause auf dem Sofa ist es leichter, die Fragen richtig zu beantworten", sagte der Kandidat. Krause und Michel hatten sich einige Wochen auf die Sendung vorbereitet und gingen guten Mutes in die Quizarena. Aber Glück gehört bei Quizsendungen eben auch dazu, und das war diesmal nicht ganz auf der Seite des Ladenburgers.

Sein Ziel war es eigentlich, einen schönen finanziellen Grundstock zu gewinnen, um in nächster Zeit eine eigene Immobilie kaufen zu können. "Unserem Sparkonto für die Immobilie tut der kleinere Gewinn trotzdem gut", sagte Krause. Er lebt mit seiner Lebensgefährtin gerne in der Römerstadt und will am liebsten bleiben.