Von Axel Sturm

Ladenburg. Mecklenburg-Vorpommern ist ein landschaftlich schönes Bundesland. Doch nicht nur deshalb zieht es den Vorsitzenden des Ladenburger Ortsverbands der Grünen, Denis Wermuth und seine Familie, dort hin. "Wir haben in ,Meck-Pom’ genau das passende Bildungsangebot für unsere Kinder gefunden", sagte Wermuth. Nach gut eineinhalb Jahren wird er Ladenburg also verlassen und zugleich den Vorsitz im Grünen-Ortsverein abgeben.

Wermuths Rückzug war nicht die einzige Überraschung bei der Jahreshauptversammlung. Bei den Grünen gibt es nämlich zukünftig ein gleichberechtigtes Führungs-Quartett mit Jürgen Frank, Fred Hammerschlag, Martina Lucas und Marita Möller. Die langjährige Kreistagsabgeordnete und Stadträtin Ingrid Dreier hätte sich zwar eine klare Zuständigkeit gewünscht, aber die Landessatzung der Grünen regelt die Zusammensetzung in den Ortsvereinen nicht eindeutig. Die Ladenburger interpretierten die Satzung so, dass ein Ortsverein auch ohne klare Zuständigkeiten geführt werden könne. Das klassische Vorsitzender-Kassenwart-Schriftführer-Modell ist ab sofort nicht mehr existent.

Auch die Ladenburger Grünen schweben nach der Kommunalwahl weiterhin auf Wolke Sieben. Alle vier Mandatsträger wurden wieder gewählt, und mit Jenny Zimmermann und Marius Steigerwald kamen zwei neue Ratsmitglieder hinzu. In seinem letzten Tätigkeitsbericht sprach Wermuth daher von einem "überragenden Wahlergebnis", denn was die Zahl der Sitze betrifft, zogen die Grünen mit der CDU gleich.

Die Christdemokraten haben zwar immer noch eine hauchdünne Stimmenmehrheit in Ladenburg geholt. Das aber konnte die Freude der Grünen am Wahlabend nicht trüben. Auch die Mitgliederentwicklung sei erfreulich. Von 17 im vergangenen Jahr stieg die Zahl auf 30. Bei der Jahreshauptversammlung im Café Antique begrüßte Wermuth im Beisein von Landtagsabgeordnetem Uli Sckerl drei neue Mitglieder.

Das Wort, das in der Versammlung am häufigsten zu hören war, war "Bürgerbeteiligung". Allein sechs Mal warf es Fraktionssprecher Max Keller in den Raum. Er appellierte an seine Parteifreunde, die spannende Aufgabe anzunehmen. Das Wahlergebnis bedeute auch "eine riesige Verantwortung zu übernehmen", die Wähler erwarteten, dass die Wahlversprechen eingelöst würden.

Denis Wermuth verlässt Ladenburg. Foto: Sturm

Es sollen nun noch mehr ökologische Akzente am Ratstisch gesetzt werden. Den Bau der neuen Dreifeldsporthalle wollen die Grünen konstruktiv begleiten. "Klar ist jetzt schon, dass wir viele eigene Schwerpunkte setzen werden und die auch verwirklichen wollen", sagte Keller, der Alexander Spangenberg an der Fraktionsspitze ablöste. Spangenberg wiederum hat als Zweiter Bürgermeisterstellvertreter eine neue Aufgabe erhalten. In Ladenburg spiegelt sich das Wahlergebnis auch bei der Besetzung der Stellvertreterposten von Stefan Schmutz wider. Die CDU erhält den Ersten Stellvertreterposten, die Grünen stellen den zweiten, die SPD den dritten. Leer gehen hingegen die Freien Wähler aus, die bisher mit Gudrun Ruster die Erste Bürgermeisterstellvertreterin stellten.

Viel Lob erhielt in der Versammlung Denis Wermuth, dessen Führungsstärke hervorgehoben wurde. Die Kandidatenliste für die Kommunalwahl habe Wermuth auf die Beine gestellt. "Keiner konnte sich seinem Anwerben entziehen, alle ÖPNV-Nutzer wurden am Bahnhof angesprochen", erzählte Stadträtin Hanne Zuber. "Du hast uns so gut getan, deine kreative, offene Art hat die Arbeit so bereichert", sagte Isabel Sohn-Frank, die sich ebenso wie Zuber aus der Vorstandschaft der Grünen zurückzieht, um sich voll und ganz auf die Gemeinderatsarbeit zu konzentrieren. "Natürlich hat das Stimmungshoch der Grünen bei der Kommunalwahl geholfen, aber die bodenständige Arbeit vor Ort ist eben auch mit dem Namen Denis Wermuth verbunden", fügte Max Keller hinzu.

"Ich habe viel gelernt und kann viel mitnehmen nach Mecklenburg-Vorpommern. Es war für mich eine tolle Zeit, und dafür bin ich euch allen dankbar", sagte Wermuth.