Von Axel Sturm

Ladenburg. Manchmal dauert es nur einen Augenblick, und nichts ist mehr, wie es war. Für eine Familie aus Ladenburg, nennen wir sie Müller, kam dieser Augenblick am 20. Januar.

Es ist kurz nach 22 Uhr, die Temperaturen lagen gerade noch über dem Gefrierpunkt, als Herr und Frau Müller von einer Wochenendreise zurückkehrten. Ihr Wohnhaus steht etwas außerhalb der Stadt, alles war ruhig, als Frau Müller mit dem Handgepäck aus dem Wagen stieg. Ihr Mann wollte noch in die Garage einfahren, sie schon einmal die Haustüre aufschließen. Die aber stand bereits offen, der Türrahmen war verbogen.

"Jetzt hat es auch uns erwischt", war Frau Müllers erster Gedanke. Keinen Schritt ging sie weiter, die Einbrecher könnten schließlich noch im Haus sein. Ihren Mann hielt das nicht zurück. Das Treppenhaus erklomm er im Laufschritt, alle Türen im Obergeschoss, wo Müllers ihre Wohnung haben, standen offen, in den Zimmern waren die Schubladen von Schränken und Kommoden geöffnet, Schmuckschatullen standen überall auf dem Boden.

Diese Schatullen ließen die Täter zurück. Den Schmuck nahmen sie zuvor heraus. Darunter viele Erinnerungsstücke, die mehr symbolischen Wert hatten. Foto: zg

Wie geht man damit um, wenn Fremde in das eigene Haus eindringen? Was macht es mit einem, wenn diese Fremden Gegenstände anfassen, die vielleicht nur für den Besitzer Bedeutung haben?

Seit 50 Jahren leben Müllers in dem Anwesen, hier haben sie ihre Kinder großgezogen. "Niemals hätten wir geglaubt, dass uns so etwas passieren könnte", sagt sie. "Kein Mensch hat sich je für unser Anwesen interessiert", sagt er.

Die Einbruchsserie, die in Ladenburg seit November vergangenen Jahres große Unsicherheit ausgelöst hatte, schien Müllers nicht zu betreffen. Sie haben sich geärgert darüber, ja. "Aber uns", dachten Müllers, "kann das nicht passieren." "Bei uns", dachten sie, "gibt es ja nichts zu holen." Sie sollten sich irren.

Nach den Einbrechern kamen immer mehr Fremde in ihr Haus. Erst die Polizisten, die schon 15 Minuten nach ihrem Anruf eintrafen und ihnen verboten, irgendetwas zu berühren. "Ein beklemmendes Gefühl", sagt Frau Müller. Am nächsten Tag die Spurensicherung. Und zwei Mal war schon ein Gutachter der Versicherung da, wegen der aufgebrochenen Tür.

Die Täter rissen Schubladen auf, durchwühlten auch Kleidungsstücke. Foto: zg

Müllers schrieben eine Liste, auf der all die Dinge standen, die fehlten. "Die haben es nur auf Geld und auf den Schmuck abgesehen", sagt sie. Geld fanden sie nicht, Müllers hatten keines im Haus.

Der Familienschmuck aber fehlte, herausgenommen aus den jeweiligen Schatullen. Er war nicht besonders wertvoll, sagt Frau Müller. "Aber die Erinnerungsstücke an meine Mutter und an meine Tante sind jetzt weg." Ebenso die Kette, die ihr Mann ihr zur Verlobung geschenkt hatte. "Die hat damals um die 500 Mark gekostet", erinnert er sich.

Die Kommode im Flur wurde durchwühlt und die Schlafzimmerschränke. Ein Fremder hatte ihre Wäsche angefasst. "Ich habe einen Großteil gleich am nächsten Tag gewaschen", sagt Frau Müller. Sie wollte ihr sauberes Gefühl zurück.

Vor sechs Wochen haben Fremde ihre Wohnung betreten. "Wäsche kann man waschen", sagt Frau Müller, "die Angst ist aber immer noch da." Sie schläft jetzt am liebsten im Wohnzimmer, beim Flimmern des Fernsehers. "Wenn ich ins Schlafzimmer gehe, mache ich oft nachts kein Auge zu."

Hundehalter laufen auch in der Dämmerung oft an Müllers Haus vorbei, viele haben eine Taschenlampe dabei, oder der Hund trägt ein Leuchtband um den Hals. Manchmal fällt Licht in die Wohnung. "Dann rutscht mir immer das Herz in die Hose", sagt Frau Müller. Ihr Mann hat den Einbruch mittlerweile recht gut verarbeitet. Er schläft oft wieder ruhig, nur manchmal liegt er nachts wach und denkt an die Fremden in seinem Haus.

Müllers haben sich vorgenommen, die Einbrecher nicht ihr Leben bestimmen zu lassen. "Das ist aber gar nicht so leicht", sagt sie. In der Dunkelheit mit dem Rad zu fahren, das würde sie sich noch nicht trauen. Muss sie noch spät in die Stadt, nimmt sie das Auto.

Müllers haben sich seit dem Einbruch auch mit Dingen befasst, von denen sie nie gedacht hätten, dass sie sie einmal brauchen könnten. Sie wollen eine neue Haustür einbauen, besser gesichert. Sollte noch einmal jemand versuchen, in ihr Anwesen einzudringen, wollen sie es ihm zumindest so schwer wie möglich machen. "Das geht richtig ins Geld", sagt Herr Müller. Das Ehepaar war auch bei der Infoveranstaltung der Kriminalpolizei im Domhof, als ein Experte über Einbruchsschutz referierte.

Vor etwas mehr als einer Woche meldete die Polizei dann, dass zwei Männer festgenommen wurden, als sie in Edingen-Neckarhausen gerade geeignete Häuser für einen Einbruch auskundschafteten. Sie sollen am 15. Januar aus einem Haus im Hinteren Rindweg in Ladenburg Schmuck im Wert von 2500 Euro gestohlen haben. Im Zuge der Ermittlungen fanden Kriminalbeamte noch mehr Schmuck und Fotos, die wahrscheinlich weiteres Diebesgut zeigen.

Ob diese Männer auch in das Haus der Müllers eingedrungen waren, weiß die Polizei aber nicht. Die im Internet abgebildeten Schmuckstücke haben sie sich angeschaut. Allerdings konnten sie keinen Wertgegenstand erkennen, der ihnen gehört. "Die Hoffnung stirbt zuletzt", sagt Frau Müller. Und doch weiß sie, dass die Chance sehr klein ist, dass sie die Erinnerungsstücke ihrer Mutter, ihrer Tante und die Verlobungskette ihres Mannes je wieder sieht.

Das Wichtigste sei das am Ende aber ohnehin nicht. Dass seine Frau ihre Ängste überwinde, das habe viel mehr Bedeutung, sagt Herr Müller. "Es ist ja schon ein bisschen besser geworden", sagt Frau Müller.