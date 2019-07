Von Axel Sturm

Ladenburg. Bei ihrer Premiere als Verantwortliche des Ladenburger Drachenbootfestivals hatte sich die neue Abteilungsleiterin der Römer-Drachen, Tanja Gebler, kein Traumwetter ausgesucht. Auf dem Neckar war es recht kühl - so mancher Regenschauer sorgte am Drachenboot-Wochenende für Abkühlung. Trotzdem war die Stimmung auf der Festwiese prächtig. Ein Höhepunkt: der Kostümwettbewerb. Die Teilnehmer die sich eine Siegeschance ausrechneten, mussten viel Kreativität zeigen - und die war auf der Festwiese auch in diesem Jahr zu sehen.

Einen überragenden Einfall hatten erneut die Humboldt-Dragons, die bei einem Gläschen Sekt überlegt hatten, mit welcher Idee in diesem Jahr der Sieg gelingen könnte. Als Sesamstraßen-Team hatten die 20 Freundinnen schon einmal den Kostümwettbewerb gewonnen. Da die meisten der Damen in ihrer Kindheit gerne mit Barbiepuppen spielten und weil die Kultpuppe in diesem Jahr ihren 60. Geburtstag feierte, war das Motto geboren. Am 9. März 1959 wurde Barbie auf der Spielwarenmesse in New-York vorgestellt - ihren 60. Geburtstag feierte sie nun auf der Ladenburger Festwiese. Natürlich war auch Ken bei der Party mit dabei - und so holte sich das Barbie-Ensemble unangefochten den Sieg.

Den zweiten Platz holten sich die Lehrerinnen der Integrierten Gesamtschule Mannheim mit ihren bunten Tüll-Badeanzügen. Foto: Sturm

Ein echter "Hingucker" waren auch die Damen vom Team "Anstalt". Die 20 Lehrerinnen der Integrierten Gesamtschule Mannheim (IGMA) zeigten sich als Nixen in herrlich bunten Tüll-Badeanzügen. Ihre Schule sehen sie als Bade-Anstalt. "Unser Rektor heißt nämlich Bade, daher nennen wir die Schule scherzhaft Bade-Anstalt", sagte die Anstalts-Sprecherin der RNZ. Konsequenzen erwarten die Lehrerinnen wegen der "Rektoren-Verulkung" übrigens nicht. "Wir haben alle Beamtenstatus - rauswerfen kann uns Rektor Bade nicht", witzelten die Bade-Nixen, die bereits zum dritten Mal in Ladenburg beim Kostümfestival an den Start gingen und in diesem Jahr mit dem zweiten Platz belohnt wurden.

Auch die kleinen Piraten des Anne-Frank-Kindergartens hatten viel Spaß. Foto: Sturm

Viel Spaß hatten auch die Nachwuchs-Piraten des Anne-Frank-Kindergartens, die ihre Eltern vom Neckarufer aus in diesem Jahr nicht anfeuern konnten. Die erwachsenen Kindergartenpaddler legten in diesem Jahr eine Pause ein - doch die kleinen Piraten hatten trotzdem ihren Spaß.

Mit einem Team war auch die Stadtverwaltung beim Festival vertreten. Bürgermeister Schmutz überlies das Kommando in diesem Jahr einem Spezialisten, der sich mit dem Medium Wasser bestens auskennt. Im Boot saß der Biber aus Neubotzheim, der im Stadtdrachenboot die Richtung bestimmte. "Normalerweise schwimme ich im Wasser - dass ich nun in einem Boot sitze, ist eine Premiere", meinte der Biber. Im Biberkostüm steckte die Leiterin der Stadtmarketingstelle, Claudia Döhner.

Hintergrund Rund ums Festival > In diesem Jahr purzelten gleich reihenweise die Bestzeiten auf der 250 Meter langen Rennstrecke. Durch die Regengüsse der letzten Tage wurde die Strömung des Neckars von Stunde zu Stunde schneller, so dass die magische Minutenzeitgrenze oft unterschritten wurde. Die Gefahr des Kenterns der Boote bestand nie - die neun [+] Lesen Sie mehr Rund ums Festival > In diesem Jahr purzelten gleich reihenweise die Bestzeiten auf der 250 Meter langen Rennstrecke. Durch die Regengüsse der letzten Tage wurde die Strömung des Neckars von Stunde zu Stunde schneller, so dass die magische Minutenzeitgrenze oft unterschritten wurde. Die Gefahr des Kenterns der Boote bestand nie - die neun ausgebildeten Steuermänner hatten ihre Drachenboote jederzeit unter Kontrolle. > Die Steuermänner wurden in diesem Jahr mit treffenden Namen auf ihrer "Dienstkleidung" ausgestattet. "Brücken-Ecki" wurde an seine Fahrt an einen Brückenpfeiler erinnert, "Italien Aqua Man" gilt als trainingsfleißigster Steuermann, und der "Ausrutscher" hat seinen Namen weg, weil sein Boot im letzten Jahr kenterte. Auch für Marius Steigerwald (Foto) hatten die Ideengeber ein passendes Shirt parat. "Stadtrat" stand auf seiner Brust, denn der 20-jährige Steuermann wurde jüngst für die Grünen ins Gemeindeparlament gewählt. > Das Drachenbootfestival hat mittlerweile einen überregional guten Ruf. In diesem Jahr wurde das Festival von einem Fernsehteam des SWR begleitet. Die Reportage wird am 2. August um 20.15 Uhr in der Reihe "Expedition in die Heimat" ausgestrahlt. > Der legendäre VIP-Bereich, den der Vorsitzende des FV 03, Thomas Thieme, von Anfang an organisierte, war in diesem Jahr erstmals geschlossen. "Der Aufwand wurde mir zuviel - außerdem haben wir ein erstklassiges Gastronomenteam, so dass mein VIP-Bereich entbehrlich wurde", meinte Thieme. (stu)

Auch der Leiter des Lobdengaumuseums, Andreas Hensen, schaffte es gerade noch pünktlich an den Start. Im Museum musste er am Morgen noch zwei Hochzeiten organisieren. Die Brautentführung zum Drachenbootfestival wollten die beiden frisch vermählten Damen allerdings nicht mitmachen.

Die Stadtdrachen zeigten jedenfalls eine engagierte Leistung. "Der Teamgedanke wurde gestärkt - wir hatten gemeinsam viel Spaß", meinte Schmutz, der übrigens im Triathlon-Finisher-Shirt an den Start ging und als Schlagmann keine schlechte Figur abgab. Steuermann der Stadtdrachen war übrigens der neue Stadtrat Marius Steigerwald. "An ihm hat es nicht gelegen, dass wir auf dem Wasser kein Land sahen", meinte Stadtdrachen-Teammanager Uli Höflein, der wegen der vielen Neulinge im Boot der Mannschaft keine richtige Harmonie einimpfen konnte.

Bei der Siegerehrung am Samstagabend war die Stimmung bei den Gewinnern natürlich bestens. Bevor die Siegerteams die Pokale für die beste Kostümierung entgegennahmen, verabschiedete die neue Leiterin der Drachenbootabteilung, Tanja Gebler, ihren Vorgänger Frank Meiritz. Die Abteilungsverantwortliche holte vor der Würdigung das gesamte Helferteam auf die Bühne, um dann im Beisein von Meiritz den Dank der Römer-Drachen auszusprechen. Dem wortgewandten Ladenburger verschlug es erst einmal die Sprache.

"Du hast mit deiner Arbeit und deinem Führungsstil Maßstäbe gesetzt. Deine Ansprachen in der Ladeberger Muddersproch bei den Siegerehrungen bleiben unvergessen und dein Einsatz für den Drachenbootsport war vorbildlich", meinte Tanja Gebler, die Meiritz mit einem Teamgeschenk ehrte.

Marius Steigerwald. Foto: stu

"Ja ich hatte oft eine große Klappe - aber jetzt bin ich doch ein wenig sentimental", war Meiritz sogar den Tränen nah. Er habe die Aufgabe gerne übernommen, die von Markus Walz begonnen Aufbauarbeiten fortzusetzen. Unter dessen Leitung wurde übrigens vor 13 Jahren die Drachenboothalle gebaut. Wegen der Standortsuche für die neue Dreifeldsporthalle stand sogar der Abriss der Halle im Raum. Diese Überlegung habe viele Abteilungsmitglieder geschockt und demotiviert, sagte der Pressesprecher der Abteilung, Ecki Mayer, der RNZ mit besorgtem Blick.

Der hellte sich aber schnell wieder auf, als Steuermann Ecki vom zweitplazierten Team zum Siegerfoto gebeten wurde. "Ecki, du bist der beste Steuermann", sangen die Lehrerinnen - was Mayer natürlich gefiel.