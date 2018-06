Ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen wird den Zuschauern am Neckarstrand sicher auch beim diesjährigen Drachenbootrennen in Ladenburg geboten. Foto: Sturm

Ladenburg. (stu) "Are you ready? - Attention - Go!", lautet das Startkommando am Samstag, 30. Juni, und Sonntag, 1. Juli, wenn am Ladenburger Neckarstrand 60 Drachenbootteams um den Sieg in ihren Leistungsklassen fahren.

Das Dachenboot-Festival der gastgebenden Ladenburger Römerdrachen ist eine der größten Wassersportveranstaltungen am Neckar, das seit der Premiere im Jahre 2005 alljährlich Tausende Besucher in die Römerstadt lockt. Wenn Mannschaften wie die "Kanalratten", die "Neckarschnecken", die "Wahnsinnspaddler" oder "Ente bleib im Wasser" an den Start gehen, dann steigt die Stimmung bei den Teilnehmern und Gästen. Beim Festival steht nicht der sportliche Aspekt, sondern vor allem der Spaßfaktor im Vordergrund.

Der beliebte Kostümwettbewerb bietet am Samstag einen weiteren Höhepunkt der Veranstaltung: Die Mannschaften mit den ausgefallensten Outfits und der pfiffigsten Präsentationen bewerben sich um den Kreativpokal der Römerdrachen, der bei der Siegerehrung am Sonntag um 18 Uhr überreicht wird. Dann gibt es auch für die Gewinner der Damenklasse, der gemischten Klasse und der Leistungsklasse Auszeichnungen.

Ab 11 Uhr geht am Samstag zunächst das Spektakel mit den Vorläufen auf der Festwiese los, bevor am Abend um 18 Uhr die Beachparty am Neckarstrand steigt. Hier sollten die Teilnehmer jedoch nicht zu tief ins Glas schauen, denn am Sonntag geht es ab 11 Uhr schon mit den Zwischenläufen weiter. Die schnellsten Mannschaften qualifizieren sich für die Finalläufe, die am Sonntag ab 15 Uhr starten. Immer beliebter und fester Bestandteil des Festivals ist die Warm-up-Party, die am Freitagabend um 19 Uhr beginnt.