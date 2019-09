Ladenburg. (skb) Die Ludwigshafener Pfalzwerke übernehmen die Wärmeversorgung im Neubaugebiet Nordstadt-Kurzgewann - dies ist nun auch vertraglich in trockenen Tüchern. Bei der Unterzeichnung des Betreibervertrags mit den Pfalzwerke-Vorstandsmitgliedern René Chassein und Werner Hitschler, dem Startschuss für die Nahwärmeversorgung, sprach Bürgermeister Stefan Schmutz von einem "Meilenstein und wichtigen Schritt für die Entwicklung eines zukunftsorientierten Wohnquartiers", in dem eine umwelt- und preisbewusste Wärmeentwicklung sichergestellt werden könne.

"Für uns ist das Wohnquartier Nordstadt-Kurzgewann ein sehr wichtiges Stadtentwicklungsprojekt", sagte Schmutz, denn ein Neubaugebiet dieser Größenordnung habe es in Ladenburg seit über 30 Jahren nicht mehr gegeben. Zudem wird es innovativ gestaltet: Nicht eine "durchweg klassische Einfamilien-Reihenhausbebauung" werde entstehen, sondern vielmehr innovative Wohnformen realisiert. Ein "buntes Quartier", zu dessen Bausteinen auch gemeinschaftliches, intergeneratives und behindertengerechtes Wohnen gehören. Durch rund 600 neue Wohnungen werde sich die Einwohnerzahl stark erhöhen: Derzeit leben rund 11.700 Menschen in der Römerstadt, mit 1000 bis 1500 neuen Einwohnern wird gerechnet.

Zentraler Diskussionspunkt bei der Planung sei auch das Thema Energieversorgung gewesen; in einer europaweiten Ausschreibung wurde insbesondere auf Umweltverträglichkeit, Energieeffizienz und einen niedrigen Primärenergiefaktor geachtet. Letztlich überzeugte das Konzept der Pfalzwerke, das eine Wärmeversorgung vorsieht, basierend auf Kraft-Wärme-Kopplung mittels gasbetriebener Blockheizkraftwerke mit ergänzenden Gasspitzenlastkesseln.

Man sei stolz, mit der modernen Versorgung einer Quartierentwicklung beauftragt worden zu sein, betonte namens der Pfalzwerke Vorstandsmitglied René Chassein: "Es war für uns selbst unglaublich spannend." Denn oft traue sich der kommunale Partner nicht, diesen innovativen Weg mitzugehen. Mit Ladenburg habe man einen Partner gefunden, "mit dem wir zeigen können, was wir in unserem Produktportfolio haben". Er sei "sicher, dass es ein toller gemeinsamer Erfolg wird". Wie sein Vorstandskollege Werner Hitschler informierte, soll das Angebot künftig weiter ergänzt werden, etwa durch Themen wie Fotovoltaik mit Speichern oder einer Wallbox zum Laden von Elektrofahrzeugen. Es sei "nicht selbstverständlich, ein solches Nahwärmekonzept in der Region zu haben", sagte Klaus Keßler, Geschäftsführer der kommunalen Energieberatungsagentur (KliBA). Er hatte den Prozess lange begleitet und lobte nun das ökonomische und ökologisch ausgestaltete Konzept. Dessen Umsetzung beziehungsweise Inbetriebnahme nun nicht mehr lange auf sich warten lässt, denn im Neubaugebiet geht es zügig voran. "Wir sind auf der Zielgeraden", sagte Stadtbaumeister André Rehmsmeier hinsichtlich der Erschließungsarbeiten, die am 20. Dezember "komplett fertiggestellt" sein werden.

In Bezug auf Geschossflächen habe die Stadt den größten Anteil. Derzeit gingen die ersten Bauanträge ein, und bereits im Januar könne angefangen werden zu bauen. Die Wärmeversorgung müsse also im März sichergestellt sein, da die Errichtung etwa eines Fertighauses in relativ überschaubarem Zeitraum abgeschlossen werden kann.

"Ich gehe davon aus, dass eine hohe Zahl der künftigen Nordstadt-Kurzgewann-Bewohner die Angebote der Pfalzwerke annehmen wird", sagte Bürgermeister Schmutz - und auch muss, denn ein Anschluss- und Benutzerzwang ist in der Satzung festgeschrieben.

Als Startsymbol für eine gute Zusammenarbeit überreichte Witold Kreutz, Leiter des Vertriebs Energiedienstleistungen der Pfalzwerke, sogenannte "Erinnerungsbausteine" - fünf Glaskörper, in deren Innerem der grüne und in diesem Fall gläserne Keil und damit das Herzstück des neuen Wohnquartiers zu sehen ist.