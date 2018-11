Ladenburg. (skb) "Unendlich" heißt das Album von "Papperlapapp" - ob dies der Dauer des Projekts geschuldet ist, wie die fünf Ladenburger Musiker unken, oder dem markantesten Titel auf dem Silberling, sei einmal dahingestellt. Es ist die erste CD der 2010 aus der Taufe gehobenen "Kiste"-Band, und das soll gefeiert werden: Zum Release-Konzert laden Papperlapapp am Samstag, 17. November, in die Pflastermühle ein - samt Burgern, Vorgruppe und neuem Songmaterial.

Inhaltlich ist sich die Band trotz einiger Wechsel treu geblieben. Die von Band-Urgestein Thorsten Scharbert (Gitarre und Gesang) geschriebenen Texte handeln von Reiseeindrücken - wie etwa in "Königssee" oder dem nach Korfu entführenden Albumtitel "Unendlich". Ebenso werden Alltagserlebnisse verarbeitet, und es findet sich immer wieder das große Thema "von dir und mir".

Der Titel "Nur für Dich" stammt aus der Anfangszeit und wurde 2011 auf einer Maxisingle verewigt. Es war der erste deutschsprachige Song dieser Band, wie Thorsten Scharbert erzählt. Er war damals mit David Schnitzler (Drums) und David Dankworth (Bass) kreativ, zunächst unter dem Namen "T(ee) mit Papperlapapp". Man sei schnell von englischen Texten abgekommen: "Ein Tipp von Rainer Döhring."

In ihrer heutigen Konstellation spielt die Band seit rund einem Jahr: Mit Sänger und Gitarrist Thorsten stehen Julian Scharbert (Cello), Bassist Benjamin Herzhauser, Bianca Rehberger (Gesang) und Jonathan Gärtner (Drums) auf der Bühne. Letzterer stieß erst 2017 dazu und brachte Veränderungen ins Spiel: "Wir sind ein bisschen flotter geworden", so der Schlagzeuger selbst, der mit AC/DC und Guns'n'Roses aufgewachsen ist - und dessen Vater in einer Band spielt.

"Jonathan hat einen rockigeren Einschlag gebracht", bestätigt Benni Herzhauser: "Das lässt sich an einzelnen Drum-Sektionen heraushören." Die Fans haben es bereits beim Rock-at-Church-Auftritt am Altstadtfest gemerkt: "Mehrere Leute haben Rückmeldung gegeben, dass wir uns anders anhören", sagt Sängerin Bianca.

Auch in anderer Hinsicht schlägt das Album neue Wege ein: "Für unsere Verhältnisse hat es viel Schmuck", erklärt Thorsten. Die Band integrierte ein Glockenspiel und sang mehrere Stimmen ein. Bei Live-Auftritten gibt es entsprechende Verstärkung von Gastmusikern. Aufgenommen wurde "Unendlich" im Studio von Rainer Döhring (Lenner), dem Geschäftsführer der Mitmuckzentrale Döhring; das Mastering besorgte Niki Kuhn (Lenner), und der Druck erfolgte bei Chris Ruhm (Garden of Eden). Das Album ist nicht zuletzt für Fans der ersten Stunde gedacht.

Am Samstag, 17. November, wird es im Rahmen einer Release-Party präsentiert, zusätzlich haben Papperlapapp weitere neue Songs im Gepäck. Los geht’s um 18.30 Uhr mit dem kulinarischen Part. Die Ladenburger Hobbyköche Adrian Barrenstein, Remias Bläss, Micha Bläss und Patrick Certa, zusammen "Gourmet-BBQ", bieten Pulled Pork-Burger vom selbst gebauten Smoker. Anschließend gehört die Bühne dem Weinheimer Akustik-Trio "Emma", das Rock- und Pop-Covers performt, bevor Papperlapapp loslegen. Der Eintritt kostet 5 Euro, außerdem ist die neue CD (10 Euro) zu haben sowie Merchandising-Artikel wie Kissen, Taschen oder Beutel mit dem Band-Emblem.