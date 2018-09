Von Axel Sturm

Ladenburg. Der Fassanstich beim 45. Ladenburger Altstadtfest an diesem Wochenende wird in die Geschichte eingehen. Viele Persönlichkeiten haben sich daran versucht, den Spund "unfallfrei" in das Bierfässchen zu schlagen. So schäumte der Paternioner Bürgermeister Alfons Arnold vor einigen Jahren den halben Marktplatz ein.

Beim diesjährigen Fest, das im Zeichen der Partnerschaft mit der Präfektur Garango stand, klappte der Höhepunkt der Eröffnungszeremonie ausgezeichnet, obwohl es der erste Fassanstich des Präsidenten des Partnerschaftskomitees, Koudabouré Bancé, war. "Der Oberbürgermeister von München hätte es auf der Wiesn nicht besser machen können", lobte der SPD-Landtagsabgeordnete Gerhard Kleinböck Bancés Treffsicherheit. Nach nur drei Schlägen war der Spund im Fass verankert, sodass der Gerstensaft der Lobdengau-Brauerei, die das Bier spendete, fließen konnte. "Das war eine Ehre für uns und ein Erlebnis für mich", sagte der Präsident, während Bürgermeister Stefan Schmutz das Freibier an die Gäste auf dem proppevollen Marktplatz verteilte.

Seinen ersten Fassanstich meisterte der Präsident des Partnerschaftskomitees, Koudabouré Bancé (2.v.l.), mit Bravour. Foto: Sturm

Schmutz sagte, das Altstadtfest glänze durch seine Buntheit. Ladenburg habe sich als Stadt der Festivals etabliert. Neben dem Altstadtfest gibt es in der Römerstadt Festivals für Triathlon, Drachenboote und seit Kurzem auch für internationale Filme. In seiner Rede warb Schmutz auch dafür, die Neuerungen anzunehmen. So gab es beim Altstadtfest erstmals einen verkaufsoffenen Sonntag. Auch der erste ökumenische Gottesdienst, den die beiden Pfarrer David Reichert und Matthias Stößer gestalteten, sei ein wichtiges Signal des Miteinanders.

Auch das Konzert der Cris Cosmo Band war gut besucht. Foto: Sturm

Nachdem das Bier verteilt war, lud Schmutz Gäste, Sponsoren und Ratsmitglieder zum Rundgang ein. Bei den LSV-Basketballern, die erstmals auf dem Domhofplatz vertreten waren, wurden sie zu einem Glas Sekt eingeladen. Beim Liederkranz konnten sich alle von der Arbeit der Grillmeister überzeugen. Der Vorsitzende Jörg Boguslawski hatte für die Gäste aus Garango die Gruppe Trommelpalast "bestellt". Ihre rhythmische Darbietung riss nicht nur die Freunde aus Garango mit: Auch Stadträte, die Vorsitzende des Partnerschaftsvereins, Gaby Ensink, und Bürgermeister Schmutz tanzten auf dem Dr.-Berndmark-Heukemes-Gelände.

Der erste ökumenische Gottesdienst. Foto: Sturm

Am Sonntagvormittag steppte beim Liederkranz ebenfalls der Bär. Auf der Bischofshof-Bühne sorgten die Altstadtmusikanten mit ihren schiefen Ohrwürmern für Heiterkeit. Am Paternion-Stand gab es Kärntner Schnaps’l und Bauernbrotschnittchen. Alfons Arnold wurde ausnahmsweise von Gemeinderätin Claudia Didl und Gemeindevorstand Anton Gasser vertreten. Nicht nur auf den drei städtischen Bühnen auf dem Marktplatz, in der Gerberstiege und am Bischofshof ging in diesem Jahr die Post ab. Auch die Vereine sorgten für Unterhaltung, wobei es die DJs bei der Lautstärke nach Meinung einiger Besucher etwas übertrieben.

Das Kinderprogramm. Foto: Sturm

Ein erstklassiges Konzert erlebten die Gäste am Samstagabend auf dem Marktplatz mit der Cris Cosmo Band. Ein voller Erfolg war auch "Rock at Church" im Kirchgarten der evangelischen Gemeinde. Die vielen Familien mit Kindern kamen ebenfalls auf ihre Kosten. Auf der Bühne im Bischofshof etwa trat der kleine Rabe Theobald auf. Er zeigte den Kindern, wie wichtig es ist, ein Musikinstrument spielen zu können.

Auch kulinarisch wurden die Gäste verwöhnt: Die Nudelküche der Brüder Steri vom Modellbauclub ist längst kein Geheimtipp mehr, und die besten Grillhähnchen gab es bei der Ladenburger Sportvereinigung (LSV).