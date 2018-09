Von Axel Sturm

Ladenburg. Als der damalige Bürgermeister Reinhold Schulz vor 45 Jahren die Idee hatte, ein Fest für die Ladenburger Vereine zu gründen, war die Resonanz eher zurückhaltend. Nur 15 Vereine nutzten bei der Premiere die Gelegenheit, ihre Kassen zu füllen. Im nächsten Jahr verdoppelte sich die Teilnehmerzahl bereits, und auch der Flohmarkt mit Ladenburger Trödelhändlern war zu einer Attraktion geworden.

Damals war das Altstadtfest noch eine echte Besonderheit in der Region - nur wenige Kommunen hatten ein Straßenfest. So kamen in den Anfangsjahren regelmäßig rund 80.000 Besucher nach Ladenburg, um dort mit den Römerstädtern zu feiern.

Traditionell werden die Straßen an diesem Wochenende mit weiß-blauen Wimpeln geschmückt. Foto: Sturm

Auch die Partnerschaften mit Garango in Burkina Faso und Paternion im österreichischen Kärnten wurden beim Altstadtfest besonders gefeiert. In den vergangenen 45 Jahren reisten immer wieder Delegationen aus den beiden Städten an - die eingeladen wurden, das Fass mit Festbier anzustechen. Heute noch legendär ist der Auftritt des Paternioner Bürgermeisters Alfons Arnold, der vor zwölf Jahren beim Fassanstich den Marktplatz "einschäumte". "Die Schmach" war auch Jahre später noch Gesprächsthema beim Altstadtfest. Seit 30 Jahren gibt es im Hof der Dalberg-Grundschule auch einen Paternion-Stand, an dem kulinarische Spezialitäten verkauft werden.

Im Mittelpunkt des kommenden 45. Altstadtfests steht auch der Delegationsbesuch des Präfekten aus Garango. Vor 35 Jahren wurde die Partnerschaft offiziell ins Leben gerufen. Auch dies war ein Wunsch des damaligen Bürgermeisters Reinhold Schulz. Andere Kommunen strebten Partnerschaften mit französischen, italienischen oder englischen Städten an - nicht so die Ladenburger. Reinhold Schulz las einen Zeitungsbericht über die Partnerschaft mit einer Kommune im damaligen Obervolta. Nachdem er den Gemeinderat überzeugt hatte, reiste wenig später die erste Delegation in das damals drittärmste Land der Welt. Was daraus geworden ist, darauf blicken die Mütter und Väter der Partnerschaft heute mit Stolz. Den Empfang der Delegation bezeichnete Bürgermeister Stefan Schmutz daher als einen der Höhepunkte des diesjährigen Altstadtfests.

Und das kann traditionell auch mit seiner einmaligen Atmosphäre und dem hochwertigen Kulturprogramm punkten. Dennoch: Die Besucherzahlen der Anfangsjahre wurden in den vergangenen Jahren nicht mehr erreicht - was damit zusammenhängen könnte, dass beim Fest am Samstagabend um 23 Uhr die Livemusik verstummt.

Am Sonntagabend endet das Programm auf den Bühnen am Marktplatz, am Bischofshof und in der Gerberstiege sogar schon um 22 Uhr. Der Stadt ist es wichtig, dass sich das Fest weiterentwickelt. Bei der Vorstellung des Programms sprach Bürgermeister Schmutz vom besten Kulturprogramm aller Zeiten. Reggae, Rock und Pop aber auch Folklore und Blasmusik sind dieses Mal zu hören. Auch für Kinder werden interessante Angebote auf die Beine gestellt, und im Kirchengarten treffen sich wieder die Festivalbesucher von "Rock at Church".

Bürgermeister Schmutz zeigte sich jedenfalls offen für Veränderungen: So setzte er sich für die Genehmigung eines verkaufsoffenen Sonntags beim Altstadtfest ein und begrüßte ausdrücklich die Idee der beiden Kirchengemeinden, am Sonntagmorgen einen ökumenischen Gottesdienst auf dem Marktplatz abzuhalten.

Info: Mehr Infos zum Programm unter www.ladenburg.de.