Ladenburg/Edingen-Neckarhausen. (cab) Die neue Neckarbrücke bei Ladenburg soll Mitte 2025 fertig sein. Das geht aus einer Mitteilung des Regierungspräsidiums Karlsruhe (RP) hervor. In dessen Auftrag wird seit zwei Jahren die letzte Lücke der Landesstraße L597 zwischen Mannheim-Friedrichsfeld und Ladenburg geschlossen. Mit dem Bau der Brücke soll das 36 Millionen Euro teure Projekt des Landes abgeschlossen werden. Bis dahin ist noch einiges zu tun.

Seit Ende Januar wird östlich von Mannheim-Seckenheim der neue Knotenpunkt zwischen der L597 und der L637 gebaut. Dazu gehören zum Beispiel eine Verbindungsrampe zwischen den beiden Landstraßen und zwei Brücken. Diese werden sozusagen auf der "grünen Wiese" gebaut und danach an ihre endgültigen Positionen geschoben. Auf ihnen sollen die L637 und das Gleis der Linie 5 der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) die L597 in Zukunft überqueren. Dafür muss auch die Gleisführung umgestaltet und um einen Meter angehoben werden.

Das alles bedarf einer rund sechswöchigen Vollsperrung der Landstraße und der Straßenbahnlinie. Dafür bieten sich die Sommerferien in diesem Jahr an, um die Verkehrseinschränkungen möglichst im Rahmen zu halten. Das RP will den genauen Zeitraum der Sperrung aber noch bekannt geben und dann auch über den Schienenersatzverkehr der Linie 5 und die Umleitungen informieren. Momentan sieht es so aus, als würde der Verkehr dann über Mannheim-Seckenheim gelenkt. Nach dem Einbau der Brücken lässt das RP unter dem neuen Knotenpunkt eine Grundwasserwanne einbauen.

Das ist nötig, weil sich bei den Planungen gezeigt hat, dass der Grundwasserspiegel an dieser Stelle höher sein könnte. Dieser Teil der Bauarbeiten soll im Frühjahr 2023 fertig sein. Um den Zeitplan einhalten zu können, lässt das RP die verschiedenen Bauabschnitte zeitgleich realisieren. Der eigentliche Straßenbau zwischen Mannheim-Friedrichsfeld und Ladenburg ist im ganzen Jahr 2023 geplant. Danach ist die Neckarbrücke dran, die in rund 18-monatiger Bauzeit hergestellt werden soll. Über diese soll künftig auch die Trasse des Radschnellwegs zwischen Mannheim und Heidelberg führen.