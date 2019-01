Edingen-Neckarhausen. (cab) Aufgrund der Hochwasserlage am Neckar pendelt die Fähre zwischen Edingen-Neckarhausen und Ladenburg zurzeit nicht. Der Fährbetrieb war schon am Sonntag eingestellt worden. Die Stadt Ladenburg sperrte zudem die Zufahrt zum Anleger, weil auch der örtliche Kandelbach sowie der Losgraben über ihre Ufer getreten waren. Die Schranke wurde geschlossen und die Umleitung ausgeschildert. Weitere Sperrungen am Neckarufer schloss die Stadtverwaltung nicht aus. Diese warnte zudem davor, überschwemmte Bereiche mit Sportbooten zu befahren.

Auch Beschäftigte des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Heidelberg waren vor Ort. Das Hochwassersperrtor in Ladenburg wurde am Montagmorgen geschlossen. Es schützt die Insel-Gemeinde Ilvesheim, flussnahe Teile des Industriegebietes in Ladenburg sowie den Mannheimer Stadtteil Feudenheim vor Überschwemmungen.

Info: Den aktuellen Pegelstand und die Hochwasserprognose Neckar können sie finden Sie auf der Homepage der Hochwasserzentrale Baden-Württemberg abrufen.