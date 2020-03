Von Nicoline Pilz

Ladenburg/Edingen-Neckarhausen. Klare Worte wählte David Reichert am Sonntagmorgen: "Christliche Gemeinde baut auf das Miteinander von Mensch zu Mensch. Und diese Grundlage unserer Gemeinschaft ist gerade in vielen Bereichen weggebrochen." Der Ladenburger Pfarrer, sein Neckarhäuser Kollege Andreas Pollack und der Theologe Slawa Dreier feierten in der evangelischen Stadtkirche in Ladenburg einen besonderen Gottesdienst, der per Live-Stream über die Homepage der Gemeinden sowie über "YouTube" verfolgt werden konnte. Zeitweise stieg die Anzahl der virtuellen Besucher auf 142. Musikalisch wurde die Feier zu Ehren Gottes von Kirchengemeinderat Klaus Dieter Block an der Orgel und Vikarin Nora Keller an der Querflöte begleitet.

Besondere Zeiten erfordern kreative Lösungen – auch für die Kirchengemeinden, die keine öffentlichen Gottesdienste mehr abhalten dürfen und Hausbesuche meiden müssen. "Sie und Ihr zuhause vor den Bildschirmen, und wir hier in der Stadtkirche in Ladenburg. Die Krisenzeiten lassen keine andere Form der Gemeinschaft mehr zu", sagte Reichert in die Kamera, die immer wieder über den Altar mit seinen brennenden Kerzen und dem Blumenschmuck schwenkte.

Über einen Kontakt von Gemeindediakon Thomas Pilz war es möglich geworden, dass Mitarbeiter der Firma "fastforward Event Operations" aus Heilbronn den Gottesdienst zu Lätare professionell produzieren konnten. Ein Format, das die Ladenburger Kirchengemeinde auch am nächsten Sonntag fortsetzen will. Auch die Passionsandacht am Mittwoch, 25. März, soll auf diese Weise ins Netz gestellt werden. Das bedeute jedoch einen finanziellen Mehraufwand, für den Reichert um Spenden unter dem Stichwort "Corona" bat. In diesen Zeiten sei es ein Segen, Technik wie das Internet nutzen zu können. Es sei zwar nicht das Gleiche, wie wenn man sich treffe, doch diese Form des Miteinanders könne nun helfen, die Zeit des jetzt gebotenen körperlichen Abstands voneinander zu überbrücken. "Denn innerlich, im Glauben und durch das Wirken des Heiligen Geistes sind wir miteinander verbunden."

Der Sonntag trage die Überschrift "Lätare", was "Freue Dich" heiße, so Reichert und werde wegen des fröhlichen Charakters oft "kleines Ostern" genannt. "Mitten in der Krisenzeit, mitten in den Unsicherheiten und Sorgen unserer Tage nehmen wir uns eine Auszeit. Wir feiern unseren Glauben und lassen uns von Gott her trösten, mit Freude und Hoffnung erfüllen und neu ausrichten", sagte Reichert.

Trost und Geborgenheit waren die Stichworte, die der Neckarhäuser Theologe Slawa Dreier seiner Predigt um Jesaja zugrunde legte. Er wählte dafür ein persönliches Bild aus seiner Familie: Der kleine Sohn wacht nachts auf und weint. Der Papa ist mit dem Nachtdienst an der Reihe, doch ist es nicht er, auf den der Kleine wartet. Er hat Hunger und möchte von der Mutter gestillt werden. Die Sehnsucht nach Geborgenheit thematisiert der Prophet Jesaja bei seinem Versuch, dem Volk Israel zu helfen, das schon seit Jahren fernab der Heimat und weit weg von Jerusalem lebte. Nun aber änderten sich dort die politischen Verhältnisse und das Gottesvolk durfte zurück nach Hause. "Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet; ja, ihr sollt an Jerusalem getröstet werden", ruft der Prophet den Israeliten zu.

Dreier sprach von Ängsten und Sorgen vieler Menschen in dieser Zeit. Aber auch von glücklichen Momenten "kindlicher Geborgenheit", die man auch als Erwachsener erfahre. Er appellierte, dass Nächsten- und Selbstliebe in diesen Tagen bedeute, Zuhause zu bleiben und draußen Abstand zu halten. Sein Trost an die Gemeinde vor den Bildschirmen: "Gott ist an keine Ausgangssperre gebunden. Er überwindet die Grenzen, mit denen wir zurzeit leben müssen. Sein Arm ist nicht zu kurz, um uns zu helfen."

Die Rückmeldungen von Zuschauern waren durchweg positiv: "Die Predigt hatte Aussagekraft, die ganze Sache war sehr erbaulich", sagte der Ladenburger Gerd Rühling. Er werde immer wieder zuschauen: "Das ist zu hundert Prozent besser als gar nichts." "Es war wohltuend, die eigene Kirche zu sehen mit ihren schönen, warmen Farben", meinte Posaunenchor-Obfrau Annette Krieck, die auch die Liedauswahl sehr lobte und in der Predigt ihren Konfirmationsspruch wiederfand. "Diese Form der Übertragung hat mir sehr gut gefallen, das gibt einem doch ein Gefühl von Gemeinschaft.". Angelika Berens aus Neckarhausen kritisierte lediglich, dass die Predigt zu leise gewesen sei. "Es ist gut, dass überhaupt ein Gottesdienst war – man könnte ihn noch etwas mehr auflockern, gerade in diesen Zeiten", fand sie. Das Angebot werde sie aber gerne weiter nutzen.

Gebete und Predigttext stellen die Kirchengemeinden auf ihre Homepages. Pfarrer Andreas Pollack verwies zudem auf den Einkaufsservice der Neckarhäuser Kirchengemeinde.