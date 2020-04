Von Katharina Schröder

Ladenburg/Edingen-Neckarhausen. In Zeiten von Corona haben sich Nachbarschaftshilfen inzwischen fast überall etabliert. Die Solidarität ist groß, Menschen wollen sich gegenseitig durch die Krise hindurch helfen. Eine Gruppe aus Ladenburg stemmte in nur drei Tagen eine Nachbarschaftshilfe aus dem Nichts, die Stadt unterstützt das Projekt mit einer Hotline, zur Vermittlung gibt es eine Homepage und eine Facebookgruppe.

In Edingen-Neckarhausen hat die politische Gemeinde ihr Angebot der Nachbarschaftshilfe erweitert, und auch die evangelische Gemeinde Neckarhausen bietet einen Einkaufsservice für Risikogruppen an. Es gibt also genügend Angebote, den Risikogruppen durch die Coronakrise hindurch zu helfen. Aber wie werden diese Angebote angenommen? Die RNZ hat mit Organisatoren und Nutzern gesprochen.

"Aktuell sind wir schon 100 registrierte Helfer, die auf Aufträge warten", sagt Laura Sturm, die Initiatorin der Nachbarschaftshilfe Ladenburg, die Hilfe beim Einkaufen, Hundeausführen und Apothekengang anbietet. Das Projekt organisiert sich über eine Website, eine Hotline und eine Facebook-Gruppe, die schon über 300 Mitglieder hat. An Helfern mangelt es also nicht. "Die Idee fand ich sofort klasse! Nicht jeder hat Verwandtschaft in der Nähe, die unterstützen kann", sagt Helferin Jasmin Schumacher.

Aber wie sieht es bei den Nutzern des Angebots aus? Brigitta Niessen (73) und ihr Mann waren auf Fuerteventura und brachen ihren Urlaub dort ab. Zurück in Ladenburg begaben sie sich in freiwillige Quarantäne und nahmen die Nachbarschaftshilfe für Einkäufe in Anspruch. "Wir können nur alle unsere Mitmenschen ermutigen, die Hilfe anzunehmen – es geht ganz einfach, und wir haben uns jederzeit sicher damit gefühlt", lautet das Fazit von Brigitta Niessen.

Initiatorin Sturm will mehr Menschen animieren, das Angebot zu nutzen. "Wir haben so viele, die helfen wollen, bisher aber nur 14 Anfragen von Hilfesuchenden." Um mehr Menschen zu erreichen, wollte die Gruppe Flyer mit der Nummer der Hotline zum Abreißen bei den Supermärkten aufhängen. Einige Discounter wollen das nicht erlauben. "Wir sind in einer Ausnahmesituation, ich finde, da müsste von Seiten der Konzerne eine Ansage kommen, dass solche Aushänge erlaubt sind", kritisiert Sturm.

In Edingen-Neckarhausen koordiniert Hauptamtsleiterin Elke Hugo die Nachbarschaftshilfe. "Wir haben eine Unmenge von Helferanfragen", sagt auch sie. Diese kämen aber auf nur drei Anfragen von Hilfesuchenden. "Der Jugendgemeinderat hat in jeden Briefkasten der Gemeinde einen Flyer zu unserem Angebot eingeworfen", erzählt Hugo. Sie vermutet, dass viele bereits durch Nachbarschaft und Familie versorgt sind. Kapazitäten für mehr Anfragen seien vorhanden.

Die Evangelische Kirchengemeinde Neckarhausen hat schon vor knapp drei Wochen einen Einkaufsservice in Kooperation mit Edeka-Völkle in Edingen organisiert. Wer Hilfe braucht, meldet sich bei Gertraud Rosanowitsch. Sechs Ehrenamtliche aus der Kirchengemeinde übernehmen die Einkäufe, Edeka-Mitarbeiter bringen sie zu den Auftraggebern.

Das Angebot werde von sechs bis acht Menschen genutzt, sagt Rosanowitsch. "Ich fühle mich etwas schlecht, weil ich zu Hause sitze und für mich einkaufen lasse, schlussendlich überwiegt aber die Ratio", sagt ein Nutzer, der anonym bleiben möchte. "Ich muss mich um meine Frau kümmern, und deswegen muss ich auch darauf aufpassen, dass ich gesund bleibe", erzählt der über 80-Jährige. "Das Angebot ist eine echte Hilfe", findet er. "Beim Einkaufen wäre ich unter den vielen Leuten einem hohen Risiko ausgesetzt."

Info: Nachbarschaftshilfe Ladenburg: werktags 10 bis 14 Uhr unter 0 62 03 / 7 01 68, Nachbarschaftshilfe Edingen-Neckarhausen: werktags 9 bis 13 Uhr unter 0 62 03 / 80 82 35, Einkaufsservice Evangelische Gemeinde: 0 62 03 / 8 40 79 41.