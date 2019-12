Ladenburg. (skb) Es gibt zwei neue Ladenburg-Stadtrallyes, zugeschnitten speziell auf Kinder. Ermöglicht hat die beiden originellen Optionen zur spielerischen Erkundung der Römerstadt der Heimatbund, getestet haben sie vor Kurzem Schüler der Dalberg-Grundschule.

Die 2a war mit Rektorin Kirsten Lather-Rupp unterwegs auf den Spuren der Tiere, die Heimatbund-Mitglied Jochen Liebrich kunstvoll aus vorhandenen Baumstümpfen geschnitzt hat – das jüngste Exemplar ist der grabende Hund an der Bleiche, der sich an der Ecke zur Hauptstraße befindet.

Liebrich hat den Tier-Rate-Pfad mit acht Stationen auch erstellt und verfasst. Wer das richtige Lösungswort bis Jahresende an den Heimatbund schickt, hat die Chance, bei einer Verlosung einen Preis zu gewinnen. Gleichzeitig ging eine vierte Klasse mit Klassenlehrerin Karin Pelatan in der Stadt auf Erkundungstour und folgte damit einer Stadtrallye, die auf die Initiative von Sanna Humphrey und ihren geschichtsinteressierten Sohn zurückgeht. Diesen Rundgang, bei dem historische Denkmäler in der Altstadt im Mittelpunkt stehen, hat der Geschichtsverein überarbeitet und drucken lassen. Dessen Vorsitzende Carola Schuhmann war bei den Testläufen ebenso mit von der Partie wie ihre Stellvertreterin Evelyn Bausch und Künstler Jochen Liebrich.

Und die Schüler-Resonanz fiel positiv aus: Nicht nur das Raten und Suchen an sich war gut angekommen, auch dass sie im Freien unterwegs sein konnten, wurde begeistert hervorgehoben.

Info: Beide Rallyes sind in Papierform zu haben; die Vorlagen werden in Kürze in der Stadtinformation und im Lobdengau-Museum kostenlos zum Mitnehmen ausliegen.