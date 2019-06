Von Axel Sturm

Ladenburg. Von einer unerfreulichen Nachricht sprach Renate Henseler-Sohn, Sprecherin der Sparte Einzelhandel im Bund der Selbstständigen (BDS). In der Ladenburger Altstadt werden zwei Geschäfte schließen. Damit wird das dortige Angebot weiter zurückgehen.

Bereits die Schließung des Vorzeigeladens "Kristallfluss" in der Kirchenstraße im vergangenen Jahr war ein schwerer Schlag für Ladenburg als Einkaufsstadt. Das Geschäft hatte viele Menschen auch von außerhalb in die Stadt gezogen. Mittlerweile wurde für den Scheunenbereich des Kristallflusses der Umbau in Wohnungen genehmigt. Für den Ladenbereich in der Kirchenstraße wird nach wie vor ein Mieter gesucht.

Am 31. Juli wird nun der Blumenladen "Florales" von Heidrun Häußer in der Hauptstraße 33 schließen, Jutta Dankworth gibt das Handarbeitsgeschäft "Zierstich" in der Hauptstraße 48 am 17. August auf. Heidrun Häußer, die für ihre kreativen Blumengestecke und Blumensträuße bekannt ist, hat sich die Geschäftsaufgabe lange überlegt. Sie kam letztendlich zu dem Entschluss, dass Aufwand und Ertrag nicht übereinstimmen. Jetzt zieht sie die Reißleine.

Sechs Jahre habe sie um den Erhalt ihres Geschäftes gekämpft und viele Aufs und Abs erlebt, sagt Häußer. Freude hat ihr die Selbstständigkeit immer gemacht, sie konnte sich auf einen treuen Kundenstamm verlassen und hat gute Beziehungen zu den Kunden aufgebaut. "Ich bereue nichts, es waren sechs wunderschöne Jahre", sagt Häußer.

Sie konnte sich den Traum der Selbstständigkeit erfüllen und ihre Kreativität ausleben. Das Führen eines Blumenladens sei sehr bereichernd. Andererseits sei aber auch der wirtschaftliche Aspekt wichtig. "Ein Blumenladen wirft nicht viel ab", sagt Häußer. Das sei ihr von Anfang an klar gewesen. Aber vom Drauflegen könne man eben auch nicht leben.

Es sei ruhiger geworden in der Stadt, hat Häußer festgestellt. Ein Grund ist für sie die Schließung des Kristallflusses. Kunden, die dorthin kamen, kauften auch immer einmal wieder bei ihr Blumen. Den Einnahmeverlust nach der Kristallfluss-Schließung hat Häußer gespürt. Auch das Blumenangebot der Einkaufsmärkte machte ihr immer mehr zu schaffen. Die handgebundenen Sträuße von Florales sind mit einem Standardstrauß aus dem Einkaufsmarkt zwar nicht zu vergleichen, aber trotzdem grabe das Kaufverhalten der Menschen den kleinen Geschäften immer mehr das Wasser ab, sagte Häußer.

Außergewöhnliche Handarbeitsartikel gibt es im Kreativgeschäft "Zierstich" noch bis 17. August. Dann wird Ladenburgs letztes Geschäft mit diesem Sortiment schließen. Foto: Axel Sturm

Auch die Inhaberin des Kreativgeschäftes "Zierstich", Jutta Dankworth, spürt das veränderte Kaufverhalten. "Mit den Internetpreisen konnte ich nicht mithalten", sagt Dankworth. Auch sie zieht nun einen Schlussstrich. Ausschlaggebend waren für sie aber persönliche Gründe.

Sechs Jahre lang war Dankworth in Ladenburg aktiv. Sie hat nicht nur besondere Wolle und Garne in ihrem Programm, zur Kundenbindung wurden auch viele Kreativkurse angeboten, in denen Neulinge stricken, sticken und häkeln lernten. Leider hat sie den Kampf um das wirtschaftliche Überleben verloren, damit muss sich auch eine Angestellte einen neuen Arbeitsplatz suchen.

"Traurig, traurig, traurig", mit diesen drei Worten drückte die BDS-Sprecherin Henseler-Sohn ihre Stimmungslage aus. Die Schließung sei auch deswegen bedauerlich, weil die beiden Ladeninhaberinnen die Altstadt mit einem tollen Angebot belebten. Sie dankte Häußer und Dankworth für ihren Mut, sich in einer Kleinstadt selbstständig gemacht zu haben. Henseler-Sohn ist optimistisch, dass die beiden Läden bald wieder vermietet sein werden. Gerade kleinere Ladenflächen würden von Neueinsteigern gesucht, die ihre Geschäftsidee zunächst testen wollen.

Dass Geschäftsaufgaben auch mit einem erfreulichen Neuanfang verbunden sein können, zeigt das Geschäft Creol - Bademoden und Wäsche, das Ilona Lurz im März 2018 eröffnete. Das Geschäft, in dem zuvor 55 Jahre das Textilhaus Gottschalk Ladenburg bereicherte, ist ein echter Anziehungspunkt für Kunden aus der gesamten Region geworden.

Solche Geschäfte braucht Ladenburg, um seine Attraktivität zu erhalten. Denn nicht nur Häußer und Dankworth kämpften um ihr Überleben, wie jüngst bei einem Geschäftsrundgang der CDU zu erfahren war.