Von Axel Sturm

Ladenburg. Als Gewerkschaftsfunktionär Bernd Schuhmacher vor 20 Jahren die Ortsgruppe Ladenburg/Rhein-Neckar der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IGBCE) gründete, war Angela Merkel noch CDU-Generalsekretärin und bereitete gerade den Sturz von Helmut Kohl vor. Als sie 2005 zur Bundeskanzlerin gewählt wurde, hielt sich die Begeisterung von Schuhmacher in Grenzen. Und auch heute, 14 Jahre später, ist er kein wirklicher "Mutti"-Fan.

Aus Sicht von Schuhmacher ist in den vergangenen Jahrzehnten vieles schlechter geworden. Das habe aber nicht allein die CDU/CSU zu verantworten, Schuhmacher gilt als scharfer Kritiker der Agenda-Politik von Altkanzler Gerhard Schröder. Von den Sozialdemokraten hatte er sich eine arbeitnehmerfreundlichere Politik erwartet. Seit 20 Jahren macht er das immer wieder deutlich.

Im Jahr des IGBCE-Jubiläums wollten Schuhmacher und seine Mitstreiter im Vorstand ein besonderes Jubiläumsprogramm anbieten. Es fand bereits eine Reihe von Informationsveranstaltung statt, doch auch die politische Unterhaltung sollte nicht zu kurz kommen. Was lag also näher, als wieder das Mannheimer Kabarett Dusche vom Kulturzentrum Klapsmühle nach Ladenburg einzuladen?

Das Programm "Schicksalsjahre einer Kanzlerin" klingt nach Abschied, und der lässt, was die Person Merkel betrifft, nicht mehr allzu lange auf sich warten. Aber noch ist Angie, das "Mädchen aus dem Osten", wie sie von Über-Kanzler Kohl gerne genannt wurde, im Amt. Josefin Loessl, Hans-Georg Sütsch und Wolfgang Schmitter vom Dusche-Ensemble wird es nicht unrecht sein, denn keine andere Politikerin liefert der Kabarettszene so viel Stoff. Dabei aber begegnen selbst die scharfzüngigsten Kabarettisten "Mutti" mit Respekt.

Wer ist schuld am schlechten Wetter? Wer ist schuld, dass meine Katze nicht frisst? Wer hat zu verantworten, dass immer weniger Kinder geboren werden? Die Mutti aus der Uckermark. So sieht es jedenfalls das Kabarett Dusche, das in Ladenburg alle Merkel-Facetten aus der Kiste kramte. Gezeigt wurde die gnadenlose Machtmatrone aus dem Kanzleramt, die reihenweise ambitionierte Politiker "wegbiss". Aber auch die verständnisvolle Kanzlerin, die Flüchtlinge in die Arme nimmt oder in der Ehrenloge den deutschen Fußballern bei wichtigen Spielen die Daumen drückt.

Angesichts ihrer Führungsstärke und ihrer praktizierten Kunst des Aussitzens, kommt sogar der politische Gegner ins Schwärmen. Der "grün angestrichene Schwarze" aus Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, gilt sogar als bekennender Merkel-Fan.

"Eine so geduldige und toughe Kanzlerin hatte Deutschland noch nie", säuselte Kretschmann-Imitator Wolfgang Schmitter. "Sie war on the top und niemals ein Flop." Unverblümt ließ er durchblicken, dass er selbst das Format besitze, als Kanzler in die Geschichte einzugehen.

Derweil steht bei der Seelsorgerin des Deutschen Bundestages, glänzend gespielt von Josefin Loessl, das Telefon nicht still. FDP-Überflieger Christian Lindner ruft an, um über seine Absturzängste, das sogenannte Möllemann-Syndrom, zu sprechen. Sigmar Gabriel beichtet, dass Bedeutungsverluste ganz schön schmerzen können. Und selbst Hinterbänkler wie der Mannheimer CDU-Aufsteiger Nikolas Löbel beichten ihre "Probleme mit dem Verkehr".

Auch die ganz gewöhnlichen Feststellungen im Lande wurden vom Dusche-Ensemble dargestellt. Dass die Grünen von der Rüstungsindustrie gesponsert werden, regt heute niemanden mehr auf. Und dass Grundwasser in Afrika kein Grundrecht, sondern eine profitable Handelsware ist, haben sich die Nestlé-Manager auf die Fahne geschrieben. Dass die Zeitumstellung Schlafstörungen, Depressionen und Fressattacken hervorrufen kann, lernten die Besucher der Kabarettveranstaltung im ausverkauften Domhof ebenfalls.

Und wer ist daran schuld? Die Merkel natürlich, für die spätestens im Herbst 2021 die Erlösung kommen wird. Wer danach von den Kabarettisten durch den Kakao gezogen wird steht noch in den Sternen. Ob Friedrich Merz, AKK oder irgendein grüner Überflieger im Kanzleramt landen wird, ist der Kabarettszene heute noch egal. Bis dahin fließt noch viel Spreewasser am Kanzleramt vorbei.