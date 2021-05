Ladenburg. (skb) Die Kinder der betreuten Spielgruppe Pfiffikus hatten in der vergangenen Woche einen schlechten Start in den Tag: Denn sie fanden am Mittwochmorgen auf dem Boden neben ihrem Gruppenraum im Waldpark ihr Spielhäuschen in Einzelteile zerlegt vor. Zwar ließ sich der Schaden wieder beheben, die Plastik-Elemente zusammenstecken, aber für Gruppenleiterin Sandra Hölzel hat der Vorfall das Fass zum Überlaufen gebracht, zumal es nicht der erste ist.

Vor vielen Jahren stand im kleinen Wäldchen neben dem Glashaus ein kleines Holzhaus, gebaut unter fachlicher Leitung im Rahmen der Ferienspiele. Zahlreiche Kinder hatten damals begeistert mitgehämmert und -geschraubt, und am Ende gab es noch einen farbenfrohen Anstrich. Allerdings wurde daraus kein Werk für die Ewigkeit, denn irgendwann brannte das Mini-Gebäude ab. Ein ähnliches Schicksal erfuhr das von der Initiative im Waldpark organisierte Nachfolgemodell, das mutwillig zerstört wurde. "Und jetzt fängt es wieder an – diese Zerstörungswut im Waldpark!" Sandra Hölzel ist deutlich anzumerken, dass sie das Thema leid ist: "Im Moment ist es wieder schlimm", und damit meint sie nicht nur das auseinandergerissene Häuschen, sondern auch "Massen an Müll", Zigarettenkippen und sonstigen Unrat, der nebst Hinterlassenschaften von Vierbeinern tütenweise entsorgt werden muss, bevor hier die Zwei- bis Dreijährigen spielen. Auch mit für Sanierungsarbeiten im Glashaus vorgesehenen Steinen sei geworfen worden.

"Ich verstehe das einfach nicht", ärgert sich Hölzel. Den Verursachern sei nicht klar, dass im Waldpark täglich Kinder spielen. Und auch für Lisa Schrod, Vorsitzende des Vereins PFiFF, zu dem der Pfiffikus gehört, ist es "kein Zustand", dass immer wieder etwas zerstört wird. "Es wäre schön, wenn sorgfältiger mit den Dingen umgegangen würde." Schließlich habe keiner etwas dagegen, dass in dem beliebten Areal auch Vereinseigentum genutzt werde: So hat sie schon oft beobachtet, dass sich Eltern mit ihren Kindern nachmittags gern dort aufhalten. Grundsätzlich sei das kein Problem – solange kein Müll hinterlassen wird.

"Was kann man tun?", fragt sich Hölzel. Das Spielhäuschen ist mittlerweile im Glashaus untergebracht. Ursächlich gelöst ist das Problem damit aber nicht.