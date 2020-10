Von Silke Beckmann

Ladenburg. Samstagmorgen im Waldpark: Um 10 Uhr tröpfelt es leicht, Spaziergänger sind kaum unterwegs. Doch es wird schon fleißig gearbeitet. Und das gilt nicht nur für Martin Ziegler und einige rührige Helfer, die sich erneut im Rahmen eines Arbeitseinsatzes am künftigen Standort der Draußenschule nützlich machen. Am Teich entlang marschieren Carolin Rückert und Sindy Grambow und verstauen auf Holz gemalte Tiere im hohen Gras. Wieder und wieder. Bis die Szene im Kasten ist. Denn hier wird gedreht für das ZDF-Format "plan b".

Die Draußenschule gehört zu drei Projekten, die in diesem Beitrag vorgestellt werden, weshalb ein Team der Berliner B.vision Media GmbH den gesamten Tag über anwesend ist und dreht. Nicht nur im Schulgebäude wird geschafft. Auch der zweite Schnuppertag für interessierte Eltern und potenzielle Schüler der Ganztagesgrundschule in freier Trägerschaft steht an. Diese soll planmäßig zum Schuljahr 2021/22 den Betrieb aufnehmen. "Im Prinzip begleiten wir den ganzen Tag und sprechen hauptsächlich mit Frau Rückert und allen anderen, die hier involviert sind", erklärt Autorin Alexandra Hostert.

Besser nicht ins Ziegengehege

Zusammen mit ihren Kollegen, Kameramann Nils Körnig-Kron und Eddy Jakobs für den Ton, hat sie einen eng getakteten Drehplan vor sich. Nach den ersten Einstellungen im Gelände trifft Architektin Susanne Obermeyer ein und wird von Autorin Hostert über ihren Einsatz vor der Kamera in Kenntnis gesetzt, Obermeyer soll Carolin Rückert, der künftigen Schulleiterin, die mitgebrachten Baupläne erläutern.

Hostert geht es darum festzuhalten, wie eines Tages alles aussehen soll: "Wir brauchen hauptsächlich eine Szene, wie Sie zusammenarbeiten." Das werde allerdings sehr gestellt wirken, befürchtet die Architektin und verweist auf die enge Zusammenarbeit mit dem Draußenschul-Team, das über den aktuellen Planungsstand schon bestens informiert ist. Schließlich wird aber auch dieses Problem souverän gelöst – lediglich von Körnig-Krons Ansinnen, zwecks optimaler Kamera-Perspektive das Ziegengehege zu betreten, raten die Ladenburger zunächst ab; darüber solle lieber Gerard Laan, der Betreuer des Streichelzoos, entscheiden.

Turbulenter und naturgemäß quirliger geht es zu, als am frühen Nachmittag die Besucher des Schnuppertags eintreffen. "Es ist ja nicht so einfach, mit Kindern zu filmen, hat aber alles super geklappt", sagt Carolin Rückert am Ende eines anstrengenden Tages, der aber Spaß gemacht hat. Im Vorfeld hatte Rückert alle Gäste über die Anwesenheit des Fernsehteams informiert, das auch ihren Einführungsvortrag im Glashaus festhält, in dem sie nicht nur das Konzept zusammenfasst, sondern auch über den aktuellen Stand und die bereits erreichten Meilensteine berichtet. Der jüngste: ein städtischer Zuschuss in Höhe von 125.000 Euro, dem der Gemeinderat in seiner Sitzung Ende September zugestimmt hat.

Gedreht wird auch noch während der exemplarischen Draußenschulstunde, einige Eltern werden interviewt, und das gesamte Gelände wird von oben per Drohne gefilmt. Und schließlich ist die Fernsehcrew dabei, als die Generationenwerkstatt vorgestellt wird, die Pädagogin Sindy Grambow vor kurzem als "Herzensprojekt" bezeichnet hat. Konkret geht es dabei mit Gartenbau-Ingenieur Werner Molitor in den BUND-Garten und mit Albert Klar-Bauder von der Initiative im Glashaus, mit der das Draußenschul-Team ebenfalls kooperiert, in die Holzwerkstatt.

Für Carolin Rückert war es eine positive Überraschung, als das Fernsehen sich mit dem Anliegen meldete, die Ladenburger Draußenschule im Rahmen einer Dokumentation zu innovativen Schulkonzepten in den Fokus zu rücken. Die ZDF-Reihe "plan b" will grundsätzlich "Geschichten des Gelingens" zeigen und darüber berichten, "welche möglichen Lösungen oder Alternativen für gesellschaftliche Probleme bestehen". So ist es auf der entsprechenden Webseite zu lesen, auf der zudem steht: "‘plan b‘ zeigt Erfahrungen mitten aus dem Leben für mögliche neue Wege in unserer Gesellschaft" und möchte "zum Staunen anregen mit außergewöhnlichen Geschichten und Menschen".

Bis zur Ausstrahlung wird es aber noch einige Zeit dauern. Sobald er feststeht, wird die RNZ rechtzeitig darauf hinweisen.