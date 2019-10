Ladenburg. (pol/rl) Zu einem Wohnungseinbruch in der Scheffelstraße kam es am Montagabend. Laut Polizeibericht wurde die Terrassentür der Wohnung zwischen 17.30 und 21.45 Uhr aufgehebelt und in der Wohnung mehrere Hundert Euro Bargeld gestohlen.

Einem Zeugen fiel in Höhe der Friedrich-Ebert-Straße ein silberner VW Passat mit Kölner Kennzeichen auf, in dem drei Männer saßen. Als die Männer den Zeugen sahen, seien diese sofort davongefahren. Möglicherweise hatten die Männer mit dem Einbruch zu tun.

Weitere Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder den VW gesehen haben und mehr dazu sahen können, werden gebeten das Polizeirevier Ladenburg unter der 06203/9305-0 anzurufen.