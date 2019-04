Von Silke Beckmann

Ladenburg. Claude war zehn Jahre alt, als Ursula Haverkate die Patenschaft für ihn übernahm. Der Junge aus Ladenburgs afrikanischer Partnerregion Garango ist Vollwaise und wuchs bei seinen Großeltern auf, der Großvater verdient seinen Lebensunterhalt als Schweinehirte. Inzwischen ist aus Claude ein junger Mann geworden, der vor Kurzem seine Schneiderausbildung beendet hat: "Ein gestandenes Mannsbild", sagt Haverkate und zeigt mit Freude und Stolz das jüngste Foto des mittlerweile 20-Jährigen.

Rund 1500 Kindern in der Partnerregion in Burkina Faso ermöglichen Patenschaften nicht nur Unterstützung und Förderung, sondern eine echte Zukunftsperspektive. Dafür sorgen aktuell etwa 1000 Paten. Zwei von ihnen sind Ursula Haverkate, Kassiererin des Partnerschaftsvereins Garango-Ladenburg, und dessen Vizevorsitzender Guido Golba, bei dem die Fäden des Programms zusammenlaufen. Beide erzählten im Gespräch von ihren Erfahrungen und Erlebnissen mit "ihren" Kindern, berichteten aber auch, dass ein Großteil der Förderer lieber im Hintergrund bleibt.

Ausgewählt werden die Patenkinder von Conseillers vor Ort, also ortskundigen Ratgebern, die als Verbindungsleute fungieren. Gefördert werden vorrangig Waisen oder Halbwaisen, Zwillingskinder oder jene, deren Familien als besonders bedürftig eingestuft werden. Der Förderzeitraum endet mit Vollendung des 21. Lebensjahres, sichert also nach der Regel-Schulzeit den Besuch weiterführender Schulen oder eine Ausbildung. Darüber hinaus werden die Familien bei Krankheit unterstützt und erhalten regelmäßig Nahrungsmittelhilfe.

Dass all dies mit einem Jahresbeitrag von 70 Euro möglich ist, mag erstaunen, doch in Garango herrschen andere Zustände: "Dort ist das ein Vermögen", erklärt Haverkate. Laut Golba entspricht der Beitrag etwa zwei Monatsgehältern eines einfachen Arbeiters. Bewährt habe sich der festgelegte Förderzeitraum auch in Hinblick auf muslimische Mädchen, damit diese nicht so früh verheiratet werden, sagt Golba: "Und es hat was genützt", wie die Statistik belegt.

Guido Golba hat vier Patenkinder von sieben bis 16 Jahren. Denn als er 1996 im Verein aktiv wurde, habe Ewald Blümmel ihm vier Kinder vorgeschlagen, "und ich konnte mich nicht entscheiden". Bei der Zahl ist es geblieben, die Kinder haben gewechselt.

Claude (unten) ist inzwischen ein junger Mann, der seine Schneiderlehre abgeschlossen hat, während die 13-jährigen Zwillinge Paul und Pauline die Ersten in ihrer Familie sind, die zur Schule gehen. Foto: Beckmann

Rund 130 Kinder und Jugendliche scheiden pro Jahr aus unterschiedlichen Gründen aus der Förderung aus, im besten Fall aufgrund ihres Alters. Dann ist es an Golba, rechtzeitig in Erfahrung zu bringen, ob die Paten sich auch weiterhin engagieren möchten. Die übrigens zwar überwiegend, aber nicht nur aus der Region stammen, sondern etwa auch in Spanien, Frankreich, England und sogar Neuseeland leben. Bei Letzteren handelt es sich um Auswanderer aus Ladenburg, wie auch die anderen meist einen Bezug zur Römerstadt haben oder bei einem Besuch den Verein kennengelernt haben und seine Ziele unterstützen möchten.

Ursula Haverkate verfolgt den Lebensweg ihres Patenkindes gespannt aus der Ferne. Da sie aus gesundheitlichen Gründen nicht nach Garango reisen kann, hat sie Claude zwar noch nie getroffen, tauscht sich aber regelmäßig per Post mit ihm aus. Niemals wird sie Claudes ungläubige und von der deutschen Delegation detailliert geschilderte Reaktion auf ein besonderes Geschenk von ihr vergessen: Dass das vor Ort besorgte Fahrrad tatsächlich für ihn bestimmt war, konnte er kaum fassen und bedankte sich mit einem Foto, auf dem er einen Blumenstrauß in der Hand hält. "Die Briefe sind seitdem auch viel persönlicher geworden", sagt die Patin.

Das sei eine "eher ungewöhnliche" Entwicklung. Denn in Garango gebe es eigentlich keine Briefkultur. Grundsätzlich können Paten Kontakt aufnehmen, müssen es aber nicht. Claude schreibt mittlerweile von sich aus und schickt Fotos mit, und Ursula Haverkate ist zuversichtlich, dass der Kontakt auch nach Beendigung der Förderung nicht abreißen wird. Bei einigen wenigen Patenschaften sei dies durchaus der Fall, weiß Golba, der Claude kennengelernt hat und ihn als "sehr diszipliniert und ruhig" beschreibt. Zusammen mit der Vereinsvorsitzenden Gabriele Ensink hat Haverkate vor zwölf Jahren auch die Patenschaft für damals einjährige Zwillinge übernommen: Paul und Pauline, die "gebrüllt haben wie am Spieß", als sie im Alter von zwei Jahren erstmals ihre Patin Gaby trafen. "Sie hatten nie zuvor eine Weiße gesehen", sagt Haverkate und lacht. Inzwischen sind die beiden 13 Jahre alt und bestes Beispiel für die Realisierung einer Chance dank Unterstützung: Mit drei Jahren kamen sie in den Kindergarten, um früh die Amtssprache Französisch zu lernen, ihre Eltern sprechen ausschließlich Bissa. Und sie sind die Ersten in der Familie, die eine Schulbildung bekommen. Die Einschulungsquote hat sich in den vergangenen Jahren zwar verbessert, sinkt jedoch mit Entfernung zum Stadtkern und liegt in sehr ländlichen Räumen trotz bestehender Schulpflicht noch bei unter 40 Prozent.

Zurzeit sucht der Verein nach weiteren Paten, nachdem sich ein "Großpate" aus Altersgründen zurückgezogen hat. Rund 70 junge Menschen gilt es zu vermitteln, darunter viele der Geburtsjahrgänge 2006 bis 2008, aber auch einige junge Erwachsene. Bei Letzteren läuft die Förderung schon in ein bis zwei Jahren aus, doch ist dem Vorstandsteam daran gelegen, den gesamten Förderzeitraum komplett abzudecken.

Info: Wer sich vorstellen kann, eine Patenschaft zu übernehmen, wendet sich an Guido Golba, Telefon 0171/ 6847614. Informationen und weitere Kontaktdaten finden sich außerdem auf der Vereins-Homepage unter www.garangoverein.de.