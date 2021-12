Diese Saison sah der Eingang am Freibad so aus. Künftig soll das automatisiert werden. Foto: Sturm

Von Katharina Schröder

Ladenburg.Investitionen von fast zwölf Millionen Euro sieht der Entwurf des Haushaltsplans für das kommende Jahr vor. Verabschiedet werden soll er im Januar. In zwei Gemeinderatssitzungen am Montag und Dienstag haben Mitarbeiter der Verwaltung einzelne Punkte vorgestellt. Die RNZ fasst die wichtigsten zusammen:

> Jugend- und Familienhilfe: Das ist die zweitgrößte Position im Haushalt. Dort stehen 6,2 Millionen Euro nur Ausgaben 2,75 Millionen Euro Einnahmen gegenüber. Kämmerer Daniel Müller erklärte: "Jeder vierte Euro, den wir momentan ausgeben, fließt in diese Bereiche." Einnahmen seien in diesem Feld nur Beiträge und in Pandemiezeiten schwer kalkulierbar.

Hier soll der neue Kindergarten in der Weststadt entstehen. Foto: Sturm

Unter Jugend- und Familienhilfe fallen etwa Kosten, die durch den Mangel an Betreuungsplätzen entstehen. Hierfür muss die Stadt einen Ausgleich an die Kommunen zahlen, in denen Kinder, die in Ladenburg keinen Platz bekommen, betreut werden. Aber auch die ersten Raten für den Neubau der zwei Kitas in der Stadt sind an dieser Stelle zu finden. Sie schlagen mit 3,6 Millionen Euro zu Buche. 2023 rechnet die Stadt mit weiteren Kosten dafür. Aber Bürgermeister Stefan Schmutz führte an: "Ich habe aufmerksam den Koalitionsvertrag gelesen, und es besteht die berechtigte Hoffnung, dass wir für beide neuen Kitas Zuschüsse bekommen."

> Schulträgeraufgaben: Die Erweiterung der Astrid-Lindgren-Schule ist zwar abgeschlossen, 100.000 Euro sind aber noch offen. Diese stehen im Haushaltsplanentwurf für das kommende Jahr. Daneben sollen auch die Umbauarbeiten an Werkrealschule (335.000 Euro), Dalberg-Grundschule (640.000 Euro) und Merian-Realschule (160.000 Euro) anlaufen.

> Wirtschaft und Tourismus: "Eine kleine Einheit im Haushalt, allerdings mit großer Außenwirkung", sagte Schmutz. Denn hierunter fallen unter anderem Altstadtfest und Weihnachtsmarkt. Beim Altstadtfest muss die Stadt tiefer in die Tasche greifen, weil Sponsoren ausfallen und Bands teurer werden. Zusätzliche Ausgaben plant sie außerdem für die Security ein, das gilt ebenso für den Weihnachtsmarkt. "Hoffen wir, dass wir das im kommenden Jahr auch einlösen können", sagte Schmutz. Die Verwaltung rechnet auch mit weniger Einnahmen aus der Nutzung der Festwiese als 2021, da es dort 2022 voraussichtlich nur zwei Veranstaltungen gibt.

> Kulturpflege: Für den Platz der Menschenrechte will die Stadt 30.000 Euro in den Haushalt einstellen. "Den Grundsatzbeschluss für einen solchen Platz haben wir schon, deswegen planen wir vorsichtshalber mal eine Position dafür ein, um handlungsfähig zu sein", sagte Schmutz. Der Zuschussbedarf für Lobdengau-Museum, Musikschule und Stadtarchiv bleibt etwa gleich. Für die Stadtbibliothek steigt er um 20.000 Euro, weil Stühle angeschafft werden müssen.

Die Stadt hofft darauf, nach zwei Jahren endlich wieder ein Altstadtfest feiern zu können. Foto: Sturm

> Soziales: Eine Million Euro für den Bau einer Flüchtlingsunterkunft steht bereits seit einigen Jahren im Haushaltsplan. "Jetzt wollen und müssen wir die Mittel einbringen", sagte der Bürgermeister. "Unser dezentraler Ansatz für die Unterbringung stößt an seine Grenzen." Außerdem gibt es eine neue Fachstelle zur Beratung älterer Menschen. Schmutz betonte: "Der Punkt Soziales mit den Stichworten Obdachlosigkeit, Beratung psychisch Erkrankter oder Menschen mit Behinderung fliegt oft unter dem Radar, ist aber eine wichtige Position."

> Sport und Bäder: "Es ist bekannt, dass ein Bad keine Einrichtung ist, an der wir verdienen", sagte Stadtbaumeister André Rehmsmeier. Das Freibad muss mit 479.000 Euro bezuschusst werden, das Defizit sei damit stabil. 20.000 Euro sollen außerdem in einen automatisierten Eingang, wie man ihn vor allem aus Hallenbädern kennt, fließen.

Auch die Dreifeldsporthalle taucht an dieser Stelle auf. "Es ist klar, dafür kriegen wir noch keine neue Halle", kommentierte der Bürgermeister die eingestellte Million. Erst in den Jahren 2023 und 2024 werden die genauen Kosten für den Hallenbau klarer sein. Im Römerstadion sind ebenfalls Sanierungen geplant, aber "der Masterplan ist noch in Arbeit". Konkreter wird es, wenn das Konzept steht. Zum angeschlagenen Kunstrasenplatz erklärte Rehmsmeier auf Nachfrage von CDU-Rat Sophian Habel, dass der Platz mit Reparaturen noch drei bis vier Jahre bespielbar sein werde.

> Verkehrsflächen: Kämmerer Müller sprach angesichts der 900.000 Euro von "einer beachtlichen Menge, die in unsere Infrastruktur fließt". Neben vielen Bauarbeiten, die die Stadt nun ausführen kann, weil eine Stelle im Tiefbaubereich nach einiger Zeit wieder besetzt ist, geht es hierbei auch um Barrierefreiheit. So fließen 100.000 Euro in das Absenken von Bordsteinen, "in der Hoffnung, dass diese dann nicht zum Parken von Autos genutzt werden", wie Rehmsmeier anmerkte. Außerdem wird der geplante Radweg am Ortsausgang mit einer Querung auf Höhe Am Bildstock berücksichtigt. Für diesen hatte der Landtagsabgeordnete Uli Sckerl (Grüne) am Dienstag eine Förderung angekündigt (RNZ vom 1. Dezember). Für 220.000 Euro soll die Haltestelle Ruckelshausen barrierefrei werden.

Hermann Gärtner zeigte der RNZ, wo es noch an Barrierefreiheit mangelt. Foto: Sturm

> Natur und Umweltschutz: An diesem Punkt macht die Grünpflege mit veranschlagten rund 863.000 Euro den größten Posten aus. Auch die Spielplätze gehören zum Punkt Natur und Umweltschutz. Dafür veranschlagt die Verwaltung rund 170.000 Euro. "Aufgrund der Materialknappheit gibt es einige Verzögerungen", erklärte der Bürgermeister. "Aber wir haben im kommenden Jahr drei Spielplätze und den Bolzplatz vor der Brust, die wir sanieren wollen."

> Allgemeine Finanzwirtschaft: Das ist der größte Posten des Haushalts, hier fließen die Steuereinnahmen ein. Von rund 24 Millionen Euro an Erträgen gehen aber gleich zehn Millionen an Umlagen zum Beispiel an den Rhein-Neckar-Kreis wieder ab. "Die Gewerbesteuer ist zunehmend in ruhigerem Fahrwasser", sagte Kämmerer Müller: "Wir gehen davon aus, dass sie sich bei fünf bis 5,5 Millionen Euro einpendeln wird." Die Verschuldung solle von aktuell 6,6 Millionen auf 5,4 Millionen Euro Ende 2022 sinken. In den Jahren 2023 und 2024 rechnet die Verwaltung aber mit Verlusten. "Wir werden das Finanzpolster der vergangenen beiden Jahre in den nächsten zwei Jahren abbauen", sagte Schmutz. "Dann brauchen wir eine Antwort auf die Frage der Finanzierung."