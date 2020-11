Ladenburg. (stu) Insgesamt stoßen die Corona-Vorgaben der Verwaltung in der Römerstadt größtenteils auf Verständnis. Die Zahl der Verstöße ist gering, aber es gibt Probleme um den Neckartorplatz herum. Die RNZ sprach mit Bürgermeister Stefan Schmutz (Foto: Sturm) über die Lage und mögliche Konsequenzen.

Größtenteils werden die Masken- und Abstandsregeln in Ladenburg eingehalten. Aber am Neckartorplatz im Bereich des Schneckenhäusel sieht es anders aus. Wie sehen Sie die Situation dort?

Wir haben den Bereich am Neckartorplatz in unserer Allgemeinverfügung bewusst benannt und dort eine ausdrückliche Maskenpflicht eingefordert, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten wird. In Absprache mit der Polizei werden wir diesen Bereich häufiger kontrollieren und prüfen auch Möglichkeiten für ein Alkoholverbot. Hier haben wir uns bereits an den Rhein-Neckar-Kreis gewandt, der dieses Verbot aussprechen muss.

Die Stadt ist Eigentümer des Kiosks. Könnte sie nicht auf den Inhaber einwirken, damit keine "Corona-Treffen" stattfinden?

Der Pächter trägt formal keine Verantwortung für diese Situation im Umfeld. Möglichkeiten gäbe es hier sicherlich, allerdings nur auf freiwilliger Basis.

Auf dem Wochenmarkt haben die Händler festgestellt, dass die Menschen beim Einkauf nervöser und teilweise aggressiv reagieren. Wie erklären Sie sich die Stimmungsänderung?

Ich kann jeden Menschen verstehen, dem diese Entwicklung zusetzt. Leider ist ein Ende noch nicht in Sicht. Die Zahl der Infektionen steigt und zwischenzeitlich haben viele ganz konkrete Erfahrungen in der Familie, im Freundeskreis oder bei der Arbeit gemacht. Einschränkungen und Maskenpflicht sind daher weiterhin wichtig.

Die Mitarbeiter des Ordnungsamtes sind in Sachen Corona in der Stadt ständig im Einsatz. Mussten Verstöße geahndet werden?

Die Zahl der Verstöße ist vergleichsweise gering. Die Akzeptanz der Einschränkungen ist sehr hoch. Hier kann ich mich nur bei allen Bürgerinnen und Bürgern bedanken.

Welche Konsequenzen haben Regelverstöße?

Unser Ziel ist eine Einsicht zu erzeugen, nicht die Stadtkasse zu füllen. Klar ist aber auch, dass es für Wiederholungstäter keine Toleranz geben kann. Das kann je nach Vergehen von 50 bis 15.000 Euro – im Wiederholungsfall bis zu 25.000 Euro bedeuten.