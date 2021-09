Von Axel Sturm und Katharina Schröder

Ladenburg. Kurz bevor der Gemeinderat nach der Sommerpause wieder zusammenkommt, stimmt Bürgermeister Stefan Schmutz im Sommerinterview schon mal auf die Kommunalpolitik ein. Er erklärt unter anderem, warum Ladenburg es eigentlich geschafft hat, pünktlich zum Schulstart Leuchten zum Keimeabtöten in Klassenzimmern (und dabei gleichzeitig auf Luftfilter verzichtet) hat und warum die Vereinsförderung in der Stadt ungleich verteilt ist.

Herr Schmutz, schon zum zweiten Mal mussten die Ladenburger auf ihr Altstadtfest verzichten. Die umliegenden Gemeinden feiern munter Ersatzveranstaltungen. Warum gibt es das nicht in Ladenburg?

Also die Anwohner der Festwiese sehen das bestimmt anders. Wir hatten im Sommer 13 Picknick-Konzerte mit angesagtesten Bands. Und die Kerwe wurde auch beim ASV gefeiert. Man kann daher wirklich nicht sagen, dass wir nicht gefeiert haben. Aber das Altstadtfest lässt sich leider nicht coronakonform veranstalten.

Warum?

Die Feste in der Umgebung haben alle einen abgesperrten Bereich, der Zugang ist limitiert, und man muss 3G nachweisen. Dieses Konzept aufs Altstadtfest umzulegen, ist unmöglich. Das funktioniert nicht in einer bewohnten Altstadt. Ich kann einem Bewohner nicht sagen: "Tut mir leid, Sie sind der 5001., Sie dürfen jetzt nicht nach Hause gehen, die Altstadt ist schon voll." Wir haben daher auch über ein Bürgerfest auf der Festwiese nachgedacht. Aber das war aus mehreren Gründen nicht rentabel.

Zum Beispiel?

Ganz einfach. Man kann für 5000 Besucher nicht so viele Buden wie für 50.000 aufstellen. Das ist ein Problem für die Vereine. Wer kommt da wie zum Zug? Im Gemeinderat haben wir auch über die Gesamtkosten für so eine Veranstaltung mit entsprechendem Hygienekonzept diskutiert, die wären ungefähr bei 100.000 Euro gewesen. Und das stand in keinem Verhältnis zu dem vergleichsweise geringen Nutzen für die Vereine in Ladenburg.

Im vergangenen Jahr gab es Kritik zur Altstadtfest-Rettungsbox. Befürchten Sie eine negative Grundstimmung bei der jetzigen T-Shirt- und Pulli-Aktion?

Nein. Wir machen allen Vereinen, die maßgeblich das gesellschaftliche Leben bereichern, mit dem im Haushalt für das Altstadtfest eingestellten Geld ein Angebot, zusätzlich etwas Geld in ihre Kassen zu spülen. Wer nicht mitmachen will, muss das auch nicht.

Die Vereinsförderung insgesamt ist in Bewegung, künftig müssen die Vereine auch für die Hallennutzung bezahlen. Was ändert sich noch?

Die Nutzung städtischer Liegenschaften ist bei uns für Vereine grundsätzlich kostenlos. Es gibt aber eine gesetzliche Verpflichtung, die ab 2023 vorgibt, dass überall dort, wo Kommunen privatwirtschaftliche Dienstleistungen anbieten, zukünftig Umsatzsteuer fällig ist. Das gilt auch, wenn wir Räume zur Verfügung stellen. Daher müssen wir uns diesem Thema stellen. Die Frage ist nur wie. Diese Entwicklung haben wir daher zum Anlass genommen, unsere aktuelle Vereinsförderung grundsätzlich zu hinterfragen. Aktuell läuft dafür eine Umfrage bei allen Vereinen.

Worum geht es dabei?

Erst mal wollen wir wissen, wie haben die Vereine die Coronakrise überstanden, gibt es Mitgliederschwund, haben sie finanzielle Engpässe? Und dann fragen wir ab, in welchen Bereichen sie derzeit eine Förderung durch die Stadt erhalten. Das ist in Ladenburg ja sehr breit gefächert. Ein Verein bekommt ein Erbpachtgrundstück zur Verfügung, der andere darf kostenlos Sporthallen nutzen. Der Dritte kriegt Bauhofleistungen. Es geht um das Erkennen des Umfangs unserer Förderung.

Heißt das, Sie wissen gar nicht, wie Sie die Vereine unterstützen?

Doch, natürlich wissen wir das. Mit der Befragung wollen wir zum einen ein Bewusstsein bei den Vereinen dafür schaffen, in welchem Maß sie bereits von der Stadt gefördert werden. Zum anderen wollen wir einen Überblick darüber bekommen, welche Vereine eine zu geringe oder gar keine Förderung erhalten. Denn das wissen wir nicht. Die aktuelle Vereinsförderung in Ladenburg, das kann man schon jetzt sagen, ist sehr ungleich verteilt. Deshalb möchten wir zunächst Transparenz schaffen.

Und dann?

Wenn klar ist, wer wie profitiert und wer noch etwas braucht, haben wir eine Grundlage, mit der wir in die Diskussion mit den Vereinen gehen können, und über das Ergebnis entscheidet dann zum Schluss der Gemeinderat. Unser Ziel ist eine verlässliche und zukunftsgerichtete Vereinsförderung, und das bedeutet nicht, dass am Ende alles schlechter wird.

Das Schuljahr hat begonnen. Glauben Sie, es wird wieder Schulschließungen geben?

Darüber entscheidet das Land, nicht die Kommune. Natürlich versucht man, Schließungen zu vermeiden. Nach anderthalb Jahren Pandemie wäre es fatal, wenn noch ein drittes Schuljahr derart von der Pandemie geprägt wird. Das ist schon richtig heftig, was da an Bildungsungleichheit geschaffen wird. Umso wichtiger ist jetzt das Impfen. Wir sind auch mit dem Kreis im Gespräch über eine Impfaktion im Schulzentrum. Und das Land hat die Testregeln noch einmal verschärft: Ab Ende September sollen Schüler dreimal getestet werden. Das bedeutet bei uns einen Bedarf von 16.000 Tests wöchentlich. Außerdem haben wir in 24 Räumen UVC-Leuchten eingebaut, die die Keime abtöten.

Damit ist Ladenburg weiter als viele Nachbarkommunen. Die starten in großen Teilen ohne Luftfilter ins Schuljahr. Wie haben Sie es geschafft, pünktlich UVC-Leuchten zu haben?

Wir haben uns frühzeitig bei dem Programm beworben, weil wir wussten, das läuft nach dem Windhund-Prinzip. Dabei hatten wir den Vorteil, dass wir uns schon im Vorfeld haben Angebote geben lassen. Es war ja schon im Juli klar, dass da was kommt. Während die Förderbestimmungen konzipiert wurden, waren wir die ganze Zeit im Stand-by-Modus. Wir haben uns aber gegen klassische Luftfilter entschieden.

Das heißt?

Wir haben uns nicht für diese, ich sag’ mal Kühlschränke entschieden, die Luft ansaugen, filtern und wieder abgeben. Wir haben UVC-Leuchten installiert. Es sind keine Filter, die Geräusche machen oder wartungsintensiv sind. Sie werden in der Decke installiert und töten Keime in der Luft ab. Über eine kurzfristige Ausschreibung haben wir uns frühzeitig ein Kontingent gesichert, das auch Anfang September geliefert wurde. Damit haben wir jetzt Schulen und Kitas ausgestattet. Wichtig ist: Die Leuchten wirken unterstützend, aber sie ersetzen das Lüften nicht. Deswegen befinden sie sich auch nicht in jedem Klassenraum, sondern dort wo es schwer ist, zu lüften.

Sie sagten beim Ortstermin in den Schulen, dass die Kommunen angefüttert, aber nicht durchgefüttert werden. Können Sie das ausführen?

Es gibt zwei aktuelle Themen, an denen man es ganz gut ausmachen kann. Das aktuellste ist natürlich die Coronakrise. Nehmen wir doch die Luftfilter. Da werden durch die Bundes- oder Landesebene Erwartungen geweckt, die in der Öffentlichkeit gut ankommen. Die Erwartung ist, dass jede Kommune, die sie braucht, Luftfilter bekommt. Das kommt so bei Schulen und Eltern an. Aber dann guckt man ins Kleingedruckte und sieht: Für alle reicht es ja gar nicht. Es gibt nur einen limitierten Geld-Topf, der auch noch nach dem Windhund-Prinzip vergeben wird. Und wer die Geräte später wartet und ersetzt, ist dann ohnehin eine Aufgabe für die Kommune. Und dieses Muster wiederholt sich regelmäßig.

Das heißt?

Die Kommunen brauchen eine bessere und verlässlichere finanzielle Ausstattung. Noch kostspieliger ist die Digitalisierung. Da stellen Bund und Länder gerade Milliarden für Ausstattung und Infrastruktur zur Verfügung. Aber was passiert, wenn es irgendwann einen Technologiewandel gibt, wenn das I-Pad runterfällt oder wenn es mal ein neues braucht? Dazu gibt es aktuell keine Antworten.

Die Stadt muss ihr schnelles Wachstum verkraften. Wie ist der Stand in Sachen Kinderbetreuung?

Für das Jahr 2021/22 werden die Kindergartenplätze, Stand heute, noch ausreichen. Bei den unter Dreijährigen sind wir aber bereits auf die Flexibilität der Eltern angewiesen. Mit Blick auf das Kindergartenjahr 2022/23 haben wir noch größeren Druck, den wir durch zwei neue Kindergärten in Ladenburg-West und in der Nordstadt abfedern werden. Unser Ziel ist, dass beide Einrichtungen möglichst Ende 2022 beziehungsweise im ersten Quartal 2023 öffnen.

In der Weststadt äußerten Anwohner diesbezüglich Bedenken. Gab es dahingehend Gespräche?

Es gab gemeinsame Gespräche auch mit dem Träger und dem Architekten, die die Einrichtung planen. Die Bedenken der Bürger beziehen sich nicht auf den Kindergarten unmittelbar, sondern auf die aktuelle und künftige Verkehrs- und Parkplatzsituation. Aber der Kindergarten wird ausreichend eigene Stellplätze haben, und im Zuge des Neubaus wird der komplette Umgebungsbereich neu gestaltet. Das heißt, aus dem halbseitigen Parken im Spargelacker oder Gestrüpp werden offizielle Parkplätze, und ein Gehweg wird auch installiert. Der gesamte Bereich wird über den Kindergartenbau also spürbar aufgewertet.

Es gab auch Bedenken wegen Lärm.

Für mich ist Kinderlärm Zukunftsmusik, und die wird dort nur sehr leise hörbar sein. Denn zwischen der Wohnbebauung und der Einrichtung liegen nicht nur ein Stück Feld, sondern auch noch die Räume, und die Kinder spielen auf der abgewandten Seite im Freien. Der Standort ist daher sehr gut geeignet.

Es soll auf jeden Fall weihnachtliche Stimmung in Ladenburg geben, aber coronakonform. Foto: Sturm

Wie sieht es in Ladenburg mit der Entwicklung von Radwegen aus?

Wir haben bereits ein Radwegekonzept, eine Art Maßnahmenkatalog, den wir sukzessive abarbeiten. Ganz konkret wollen wir im nächsten Schritt die Abstellsituation am Bahnhof verbessern. Die Förderung durch die Deutsche Bahn ist schon sicher, wir werden dort doppelstöckige, überdachte Anlagen installieren. Ich persönlich freue mich noch mehr über den Lückenschluss am Ortsausgang entlang der Weinheimer Straße. Dort haben wir ja aktuell den berühmten Radweg, der im Nichts endet. Das wird 2023 aufgelöst. Der neue Radweg wird unterhalb der Weinheimer Straße entlangführen und die Anbindung nach Neuzeilsheim erschließen. Das ist ein wichtiger Lückenschluss im Radwegenetz Richtung Weinheim. In diesem Zusammenhang kommt auch die lang ersehnte Fuß- und Radfahrerquerung Am Bildstock.

Wie steht es um den Neubau der Dreifeldsporthalle?

Die Denkmalpflege hat in dem Bereich Bodenproben genommen und kam zu dem Ergebnis, dass dort Funde sehr unwahrscheinlich sind. Das ist insofern gut, dass dadurch erst mal keine Verzögerungen und zusätzlichen Kosten zu erwarten sind. Im europaweiten Wettbewerb müssen wir noch die letzten Verhandlungen mit den beteiligten Architekturbüros führen, dann werden wir in diesem Jahr noch die Planung vergeben und im besten Fall auch noch einen Bauantrag einreichen können. Unsere Zielmarke ist, dass die Halle 2023 steht.

Die Flutkatastrophe im Ahrtal hat gezeigt, wie schnell ein Hochwasser riesigen Schaden anrichten kann. Wie schätzen Sie die Hochwassergefahr in Ladenburg ein?

Wir arbeiten gerade an einem Katastrophenschutzkonzept, das verschiedene Szenarien betrachtet. In Ladenburg sind wir ziemlich sicher, selbst ein Jahrhunderthochwasser würden wir noch relativ schadlos überstehen. Das einzige Szenario, mit dem wir uns ernsthaft beschäftigen, ist ein Extremhochwasser, ähnlich wie im Ahrtal. Aber das ist für uns eine theoretische Größe. Gleichwohl hätten wir ein bisschen mehr Vorlaufzeit als im Ahrtal, weil wir keine Trichterlage wie dort haben. In diesem Kontext werden wir aber noch einmal im Rat über Sirenen diskutieren. Vielleicht ergibt sich unter diesen Vorzeichen ja ein anderes Bild als bei der Etatberatung, wo die Position gestrichen wurde.

Kommen wir noch einmal zum Feiern. Allzu weit ist die Weihnachtszeit ja nicht mehr entfernt. Gibt es Pläne in Sachen Weihnachtsmarkt?

Meine Meinung ist: Wir können nicht nichts machen. Das geht nicht. Klar ist aber auch, so wie wir den Weihnachtsmarkt kennen, wird es schwierig, ein Hygienekonzept darüber zu legen. Ein abgeriegelter Marktplatz mit einer Zugangsbeschränkung berechnet durch den Mindestabstand: Da weiß ich jetzt nicht, wie wenige auf den Marktplatz passen, das wäre ein bisschen absurd. Aber wir machen uns Gedanken, wie wir coronakonform weihnachtliche Stimmung in die Stadt bringen.